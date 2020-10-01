Электрик, плотник и бухгалтер – в шаге от группы ЛЕ. А профи из «Динамо» и «Ростова» — нет

В этом сезоне «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов. А вот в Лиге Европы Россию представит только ЦСКА. В квалификации турнира московское «Динамо» сенсационно проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2), а «Ростов» потерпел поражение от «Маккаби» из Хайфы (1:2).

Российские клубы с приличным годовым бюджетом не смогли добраться до групповой стадии. А вот скромный «КИ Клаксвик» с Фарерских островов претендует на место в группе Лиги Европы. Сегодня один из самых титулованных клубов Фарер может стать первым клубом страны, который смог дойти до групповой стадии европейского турнира. Для этого ему нужно в гостях обыграть ирландский «Дандолк». Рассказываем о маленьком клубе из Фарерских островов, который находится в шаге от мечты.

Клуб из рыбацкого городка

«КИ Клаксвик», основанный в 1904 году, считается самым старым футбольным клубом Фарерских островов. Он базируется в одноимённом рыбацком городке с населением в 5 тыс. человек. Большинство жителей Клаксвика работают на местном рыбном заводе, а сам город называют рыбацкой столицей Фарерских островов. В последнее время здесь особенно много говорят о футболе.

Фото: ki.fo

«Когда речь заходит о страсти жителей Клаксвика к футболу, они говорят: «Когда «КИ» выигрывает, работа на местном рыбном заводе идёт быстро и хорошо. Если команда проигрывает, уровень и качество работы ухудшается. Клаксвик – город рабочих, и они очень серьёзно относятся к футболу в своём городе», — рассказывает главный редактор сайта одного из фарерских СМИ Сигурджон Эйнарссон.

«Вы везде встречаете людей на улице, когда идёте гулять, и все они говорят о футболе. Люди здесь очень взволнованы тем, что их команда прилагает усилия, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы», — рассказывает в интервью BBC капитан команды Якуп Андреасен.

В прошлом сезоне на матч за титул чемпиона страны против команды «Б-36» в столицу Торсхарн отправились около 70% жителей Клаксвика. Все они хотели поболеть за местную команду и поддержать её в важном матче.

Клуб с годовым бюджетом в 1 млн фунтов стерлингов (101 млн рублей по курсу ЦБ РФ) делает ставку на местных футболистов, которые родились и выросли в Клаксвике. По словам 22-летнего полузащитника и капитана Якупа Андреасена, сейчас в первой команде есть как минимум пять футболистов, с которыми он играл в молодёжке.

Многие из них связывают футбол с обычной работой. Капитан команды Андреасен только что закончил своё обучение на электрика, а помощник главного тренера Сюрур Якобсен работает на рыбном заводе. В клубе есть студенты, плотники, маляры и бухгалтеры. Чтобы дать возможность всем тренироваться, тренерский штаб назначает тренировки на пять часов вечера по местному времени.

«Мы как семья. Все игроки «Клаксвика» имеют действительно хорошие отношения друг с другом. Все в команде являются близкими друзьями», — говорит Андреасен.

Как «Клаксвик» добрался до раунда плей-офф

В 2009 году один самых титулованных клубов Фарерских островов впервые в своей истории покинул высшую лигу страны. Но уже в следующем сезоне «Клаксвик» сумел вернуться в элиту фарерского футбола.

Существенные изменения в команде стали происходить с приходом на пост главного тренера Миккьяла Томассена, который возглавил клуб пять лет назад.

«В 2015 году, когда пришёл Томассен, мы поставили перед собой высокие цели и очень много работали. Мы начали с победы на Кубке Фарерских островов в 2016 году, а затем попали в Европу», — рассказывает в интервью BBC Якуп Андреасен.

В сезоне-2019 «КИ Клаксвик» спустя 20 лет вновь стал чемпионом Фарерских островов. Клуб получил место в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. По итогам жеребьёвки фарерскому клубу выпал «Слован» из Братиславы, но выйти на старт последнему не позволила пандемия. Итог — техническое поражение словаков. Уже в следующем квалификационном раунде «Клаксвику» противостоял швейцарский «Янг Бойз». Клуб из Берна одержал победу на классе – 3:1, а скромный фарерский клуб продолжил выступление в Лиге Европы.

Фото: ki.fo

В третьем квалификационном раунде второго по значимости европейского турнира «Клаксвик» встретился с тбилисским «Динамо», которому дома отгрузил шесть мячей (6:1), три из которых забил воспитанник клуба нападающий Палл Клеттскард. Команде пришлось играть на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне, так как арена в Клаксвике вместимостью в 2600 человек не соответствует критериям, установленным УЕФА для третьего квалификационного раунда.

Теперь скромный фарерский клуб находится в 90 минутах от группового этапа Лиги Европы.

«Для нас было бы удивительным достижением попасть в групповой этап. Может быть, мы сможем вывести фарерский клубный футбол на новый уровень. Мы ещё не добрались до этого места, но будем искать свой шанс. Это совершенно нереально, когда вы думаете о фарерской команде в групповом этапе европейского турнира. Но для нас это было бы сбывшейся мечтой», — заключает Андреасен.

Сегодня вечером «Клаксвик» пожалует в Дублин, где сыграет на стадионе «Авива» с «Дандолком». Ирландский клуб уже смог осуществить свою мечту, попав в групповой этап Лиги Европы в сезоне-2016/2017. Теперь настала очередь скромного фарерского клуба.