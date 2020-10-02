Всё, что нужно знать о соперниках ЦСКА в Лиге Европы

После провального выступления «Динамо» и «Ростова» в квалификации Лиги Европы московский ЦСКА остался единственным представителем Россию во втором по значимости европейском турнире. Сегодня “армейцы” узнали соперников по групповому турниру.

«Динамо» Загреб (Хорватия)

Место в рейтинге УЕФА: 54-е.

Место в прошлом сезоне: 1-е.

Стоимость состава: 74,8 млн евро.

Самый дорогой игрок: Доминик Ливакович (12,5 млн евро).

Трансферы-2020: Кристиан Якич (из загребского «Локомотива» за 1,2 млн евро), Стефан Милич (из «Будучности» за 500 тыс. евро), Марко Толич (из загребского «Локомотива» за 300 тыс. евро).

Главный тренер: Зоран Мамич.

История личных встреч: товарищеский матч 30 января 2016 года (0:0).

Наивысшие достижения в ЛЕ: 1/2 финала Кубка обладателей кубков УЕФА 1960/1961.

Интересный факт: «Динамо» из Загреба считается главным футбольным клубом Хорватии. Половина сборной страны прошла через академию хорватского гранда, а руководство клуба постоянно скупает самых талантливых футболистов Хорватии, забирая их у конкурентов в чемпионате. В загребском «Динамо» начинали карьеру такие футболисты, как Деян Ловрен, Лука Модрич, Давор Шукер, Ивица Олич, Марио Манджукич и другие.

«Фейеноорд» (Нидерланды)

Место в рейтинге УЕФА: 76-е.

Место в прошлом сезоне: 3-е.

Стоимость состава: 100,38 млн евро.

Самый дорогой игрок: Оркун Кёкчю (17,5 млн евро).

Трансферы-2020: Франческо Антонуччи (из «Монако» за 2,2 млн евро), Жоао Тейшейра (из «Витории» Гимарайнш за 1,6 млн евро), Марк Димерс (из «Фортуны» Ситтард за 1,2 млн евро), Брайан Линсен (свободный агент), Урош Спаич (аренда у «Краснодара»).

Главный тренер: Дик Адвокат.

История личных встреч: два матча в 1/32 финала Кубка УЕФА 1996/1997 (0:1 в Москве и 1:1 в Роттердаме), матч в группе H Кубка УЕФА 2008/2009 (победа «армейцев» 3:1 в Роттердаме).

Наивысшие достижения в ЛЕ: победитель Кубка УЕФА в сезонах 1973/1974 и 2001/2002.

Интересный факт: главный тренер роттердамской команды Дик Адвокат отлично знаком нашим болельщикам по работе в «Зените» и сборной России. Он не раз играл против «армейского» клуба, и статистика в матчах против ЦСКА у него далеко не лучшая. Адвокат проигрывал красно-синим четырежды, дважды сыграл вничью и всего однажды одержал победу.

«Вольфсберг» (Австрия)

Место в рейтинге УЕФА: 144-е.

Место в прошлом сезоне: 3-е.

Стоимость состава: 12,8 млн евро.

Самый дорогой игрок: Деян Йовелич (3,6 млн евро).

Трансферы-2020: Дарио Визингер (из «Целе» за 800 тыс. евро), Лука Лочошвили (из «Динамо» Тбилиси за 200 тыс. евро), Гурам Гиорбелидзе (из «Дила» Гори за 150 тыс. евро), Деян Йовелич (аренда у «Айнтрахта»), Джонатан Шерцер (свободный агент), Элиэль Перец (свободный агент).

Главный тренер: Фердинанд Фельдхофер.

История личных встреч: не встречались.

Наивысшие достижения в ЛЕ: групповой этап в сезоне 2019/2020.

Интересный факт: несмотря на свою почти 90-летнюю историю (клуб был основан в 1931 года), «Вольфсберг» ни разу не становился чемпионом Австрии. В прошлом веке скромный клуб играл в низших дивизионах, а в первой Бундеслиге впервые появился только в сезоне-2012/2013.

В прошлом сезоне «Вольфсберг» дебютировал в групповом этапе Лиги Европы, сумев дважды сыграть вничью с итальянской «Ромой» (1:1 дома и 2:2 в гостях).