Самые ожидаемые переходы последнего дня трансферного окна в Европе

Сегодня ночью в большинстве европейских лиг закроется трансферное окно. Работа кипит – то и дело появляются слухи о возможных переходах. Расскажем о самых интересных из числа ожидаемых.

Жоау Мариу – из «Интера» в «ПСЖ»

Бывший игрок «Локомотива» снова оказался не нужен «Интеру». Итальянский клуб, которому принадлежат права на португальца, «загнул» ценник – 18 млн евро. Именно столько требовал «Интер» у «железнодорожников» летом, когда Жоау Мариу хотела выкупить российская сторона. Интересно, что трансферная стоимость игрока составляет всего 13 млн евро (по данным Transfermarkt).

«Локомотив» тогда вышел из переговоров, а Жоау вернулся в «Интер». Была информация о возможном переходе Мариу в «Марсель», но португалец в итоге станет игроком другого французского клуба – «ПСЖ». Правда, пока неизвестно, будет это полноценный переход или же арендное соглашение. Жоау осталось лишь пройти медосмотр, после чего будет подписан контракт.

Эрик Шупо-Мотинг – в «Баварию» (как свободный агент)

Камерунец, неожиданно для многих, стал одним из героев прошлогоднего розыгрыша ЛЧ – без его подвигов «ПСЖ» вряд ли добрался бы до финала. Именно Шупо-Мотинг забил решающий мяч в ворота «Аталанты» в полуфинале. В целом по сезону Эрик играл крайне мало: всего 20 матчей в составе парижан, из которых лишь 8 пришлись на стартовый состав.

Продлевать контракт с Шупо-Мотингом в «ПСЖ» не захотели. Теперь камерунский джокер, похоже, отправится в «Баварию». По информации немецкой и французской прессы, Эрик подпишет двухлетний контракт с мюнхенцами. Ранее он выступал в Германии за «Шальке-04», «Майнц», «Гамбург» и «Нюрнберг».

«Неймар — £ 198 млн, Мбаппе — 189. Шупо-Мотинг — бесценный!» Неожиданный герой дня в ЛЧ Его вообще вчера не должно было быть на поле.

Тьемуэ Бакайоко – из «Челси» в «Наполи»

Не задалась карьера в «Челси» у француза. Дважды его отправляли в аренду – в «Милан» и «Монако». Там Бакайоко выглядел неплохо, но так и не убедил «аристократов» в своей необходимости. Тьемуэ снова арендовали, теперь уже «Наполи». Видеть Бакайоко в команде якобы хотел Дженнаро Гаттузо, главный тренер неаполитанцев. Два года назад они пересекались в «Милане».

Эдинсон Кавани – в «МЮ» (как свободный агент)

Уругвайский форвард долго искал себе новую команду. Ещё будучи игроком «ПСЖ», Кавани вёл переговоры с «Атлетико», «Ромой» и «Челси». Летом 2020 года, уже покинув парижский клуб, Кавани мог оказаться в «Бенфике». Сейчас Эдинсон в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед». Информацию подтвердил агент футболиста Уолтер Гульельмоне. «Это правда. У нас есть соглашение с «МЮ», – сообщил он новостному агентству Inside Futbol. Ожидается, что сегодня трансфер объявят официально.

Джастин Клюйверт – из «Ромы» в «РБ Лейпциг»

Сын легендарного Патрика Клюйверта потерял место в основе «Ромы». В текущем сезоне Джастин провёл на поле всего 18 минут, дважды выйдя на замену, а в матче с «Ювентусом» и вовсе остался в запасе. За игровой практикой Клюйверт-младший отправляется в «РБ Лейпциг», где любят и умеют работать с талантливой молодёжью. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, голландец будет арендован сроком на один сезон. «РБ Лейцпиг» при этом имеет право выкупа.

Марио Гётце – в «Герту» (как свободный агент)

По информации немецкого Bild, Гётце близок к переходу в «Герту». Берлинский клуб давно проявлял интерес к Марио. Теперь, когда футболист приобрёл статус свободного агента, начались переговоры. Общался с Гётце на предмет трансфера Бруно Лаббадиа, главный тренер «Герты». Проблемой может стать зарплата Марио: в дортмундской «Борусси» он получал порядка 10 млн евро в год, в то время как берлинцы готовы предложить вдвое меньше. Вернуть Гётце хотела «Бавария», а точнее главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик, однако он не получил одобрения со стороны руководства клуба. Теперь у Марио не так много вариантов продолжения карьеры.