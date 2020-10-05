Замкнутый круг Зе Луиша и Кузяева. Когда хотелось большего, но остаётся только РПЛ. Увы

Африканец возвращается в Россию не от хорошей жизни, а Далер эту жизнь так и не нашел.

В целом поддержу общее настроение – за трансферы Зе Луиша и Кузяева перед Лигой чемпионов «Локомотив» стоит похвалить. Вряд ли кто-то сейчас возьмется сказать, что деньги, вырученные за продажу Миранчука, выброшены на ветер. Хотя некоторые моменты откровенно смущают.

Сначала о Зе Луише. Разве многие из наших бывших звезд-легионеров, вернувшись, заиграли на прежнем топ-уровне? Только Вагнер — цыганский конь. Ну, может быть, еще Иванович.

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Если они возвращаются, то, как правило, за деньгами — такую пенсию им мало где предложат. Но о вреде подобных камбэков предупреждал еще Геннадий Шпаликов: «По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне».

В январе Зе Луишу исполнится 30 лет. При всех своих объективных плюсах в «Порту» он не заиграл. Хотя начал за здравие — 7 мячей в 8 первых играх (в том числе — «Краснодару» в Лиге чемпионов). Но последний гол забил еще в феврале (а в чемпионате Португалии и вовсе в прошлом году).

Если сравнивать с Манджукичем, то вариант, безусловно, более экономичный, и, скажем так, более понятный. Зе Луиш точно знает, что такое РПЛ, и каким у нас может быть курс доллара. Плюс личная жизнь. Африканец вот уже несколько лет встречается с Алесей – выпускницей Московской школы фитнеса и профессиональной танцовщицей.

«Спасибо «Спартаку» за Россию, которую я полюбил» — говорил Зе прошлым летом, видимо, имея в виду конкретного человека. Интересно, какими словами он будет благодарить «Локомотив», если до этих благодарностей, конечно, дело дойдет.

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Зе Луиш — парень непростой. В чем-то, несмотря на внешнюю брутальность, тепличный. Когда адаптировался в «Спартаке», и не складывалось – от отчаяния рыдал по ночам. Но в «Спартак» он приходил, по сути, ноунеймом. В «Локомотив» же призван тащить и решать. А если не будет получаться, если начнутся сложности с Николичем (типа ранних замен) – как он будет реагировать? Опять рыдать или обижаться «я — чемпион России, ***!»?

И зачем теперь «Локо» Эдер? Португалец, у которого тоже характер — не сахар, насколько я понимаю — идет на выход? Лишнего напряжения этот момент не создаст?

Про Кузяева — коротко. Он очень хотел (и за такую преданность мечте респект), но так и не нашел себе команду в Европе. Понятно, что на сценарий этой саги с самого начала влияло множество факторов (желания футболиста, его представителей, предложения клубов, деньги, сроки и т.д.), но финал оказался обидным — даже игроки сборной России там никому особо не нужны (Миранчук – исключение из правил). Даже в не самых звездных «Глазго» и «Алавесе». Стоило ли в таком случае огород городить, оставаться на несколько месяцев без клуба, а в итоге менять «Зенит» на «Локомотив»?

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Конечно, трудяга-универсал Кузяев, если обойдется без травм, должен принести пользу «железнодорожникам». Способен на это и Зе Луиш. Но сейчас, оценивая оба трансфера, важно признать — они станут игроками «Локомотива» лишь потому, что в их планах что-то пошло не так.