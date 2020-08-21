«Перед встречей с Путиным наш переводчик вдруг исчез...» Интервью с легендой ЦСКА Вагнером

Он должен был вернуться в Москву. Так сложилось, что оказался в Алма-Ате. Мы поговорили с Вагнером о его дебюте в чемпионате Казахстана, сорвавшемся трансфере в ЦСКА и времени, проведённом в Москве.



– Вы уже в стольких странах поиграли: Россия, Турция, Франция, Китай. После такого Казахстану уже тяжело вас чем-то удивить?

– Казахстан удивил уровнем жизни. Я себя здесь сразу почувствовал хорошо. Видно, что люди стараются развивать футбол. Для меня это новый интересный этап. Есть ощущение, что всё пойдёт правильно и мы с клубом достигнем наших целей.

– Вы уже ездили в горы?

– Да. Мне многие говорили, что я обязан туда съездить, и мне действительно понравилось. Погуляли, сфотографировались. Горы – это вообще первое, с чем я познакомился в Казахстане. Пускай даже я там провёл не так много времени, потому что становилось прохладно, а со мной была маленькая дочка.

Вагнер Лав с семьёй Фото: из личного архива Вагнера Лава

– На бразильские горы совсем не похоже?

– Абсолютно. В Бразилии всё больше вокруг пляжей, а тут принципиально другой ландшафт.



– А между Москвой и Алма-Атой есть-то общее?

– Да. В это время года сады цветут, вообще климат похожий. Сейчас жара, но уже скоро начнутся холода.



– Русский язык начинаете вспоминать?

– Я не то чтобы его знал. В России больше о футболе думал. Хотя какие-то вещи действительно пригодились: «спасибо», «добрый день», «добрый вечер».



– Как вас встретили в Казахстане?

– Отлично. И футболисты, и тренерский штаб, руководство.



– В Англии новички должны спеть, в «Зените» устраивают коридор из пинков…

– Нет-нет, у меня такого не было. Возможно, потому что уважают мой возраст (смеётся).



– Жаль, что в «Кайрате» нет других бразильских футболистов?

– Есть физиотерапевт Диого и есть Виктор, который переводит и выполняет другие функции в клубе. Он мне очень помогает в ежедневных делах – это и нужды семьи, и вопросы с документами.



– Вы уже успели дебютировать за «Кайрат».

– Да, провёл на поле 20-25 минут. И это после пяти месяцев без официальных матчей. Смог кое-что показать, отдал голевую передачу и буду прибавлять с каждым днём.



– На этот матч не продавали билетов, но один фанат залез на крышу и смотрел ваш первый матч оттуда.

– Я не заметил. Для меня это новость.



– Его даже пригласили на вашу ближайшую тренировку.

– Круто. Буду рад с ним познакомиться.

– По поводу трансфера. Этим летом, разрывая контракт с «Коринтианс», у вас была договорённость о переходе в ЦСКА?

– Нет. Шли переговоры. Они хорошо складывались, но всё-таки моё возвращение в Россию не получилось. Я был разочарован, что не вернулся в ЦСКА. Но это футбол, так бывает.

– Вы недавно сказали, что Бабаеву не стоило говорить за тренера. Поясните, что имели в виду?

– Речь о том, что я шёл играть, а не сидеть на скамейке. Имел в виду, что не стоит говорить о моём физическом состоянии. Кто будет играть – это решать тренеру, а не директору. В ЦСКА не могут до конца знать, в какой форме я нахожусь. Такие вещи решаются на поле. Я знаю свои качества, знаю своё тело, знаю, что вернусь к состоянию, когда готов играть по 90 минут. Уверен, что он передумал бы, увидев нескольких моих матчей и тренировок.



– На переговорах этим летом вы общались напрямую с Бабаевым, Гончаренко или Гинером?

– Нет. Всем занимался агент.



– Когда сделка с ЦСКА сорвалась, вы написали мне, что причиной тому не были деньги. Для вас было важно это обозначить?

– Конечно. ЦСКА – это клуб, в котором я провёл великолепный период. Клуб, который ко мне всегда хорошо относился, а я в свою очередь был счастлив там выступать. Мы добивались больших целей. Я хотел, чтобы у болельщиков осталось понимание – здесь не стоял вопрос денег для меня. Вот почему я вам написал.



– Сделка сорвалась, потому что ЦСКА не мог вас заявить на остаток сезона-2019/2020? Это подтвердил в том числе владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

– Я сам не знаю. У меня просто нет такой информации.



– Даже после сорвавшегося трансфера этим летом вы можете вернуться в ЦСКА?

– Я из тех людей, кто любит, когда всё происходит естественно. Если получится вернуться в ЦСКА, я буду очень счастлив. Но и если не получится, я всё равно останусь счастлив, потому что продолжаю играть в футбол – то, что мне нравится делать, то, что я люблю больше всего. Будь то «Кайрат», ЦСКА или любая другая команда.



– Допускаете, что однажды вернётесь в ЦСКА, но уже не в качестве футболиста, а, например, как директор или скаут по Латинской Америке?

– Не знаю, продолжу ли я жить в Москве. У меня этого нет в голове, но если ЦСКА устроит удалённая работа с периодическим появлением в Москве – тогда возможно. Хотя всё это очень далеко от реализации. Я хочу ещё долго играть в футбол.

Где были нынешние игроки ЦСКА, когда Вагнер Лав прошлый раз уезжал из России Мы всё ещё ждём его в РПЛ.

– Следите за ЦСКА? Знаете, кто там остался с ваших времён?

– Да, Набабкин, Акинфеев, Марио Фернандес, Щенников – все они продолжают и достойно выглядят.



– Ещё Дзагоев. Это же вы в своё время посоветовали Газзаеву обратить на него внимание?

– Да, я говорил, что ему нужно дать шанс. У него отличный потенциал, и он действительно сильно помог ЦСКА. Ну и вообще он отличный парень. Я был счастлив, что тренер прислушался и поставил его.



– Это правда, что вы в ЦСКА были лидером по штрафам?

– Нет-нет. У меня их было не так много. Да, несколько раз штрафовали за то, что задерживался в Бразилии. Но я далеко не каждый раз там оставался.



– На новом стадионе ЦСКА вы не были?

– Нет. Но очень хочу однажды на нём оказаться.



– Знаете, что на фасаде «ВЭБ Арены» есть граффити с вашим изображением?

– Я был счастлив, когда друг мне прислал короткое видео. Тем более я знаю, как ЦСКА ждал этот стадион.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

– Ваше главное воспоминание о ЦСКА?

– Все годы были замечательными, хотя выделяется победа в Лиге Европы (Кубок УЕФА на тот момент. — Прим. ред.). Взяли такой трофей впервые в истории! 2005 год стал важным для всех нас.

– Вскоре после победы в Кубке УЕФА вы заставили Владимира Путина чеканить мяч. Возможно, вы единственный в мире человек, который чеканил с ним мяч.

– Да, у команды была встреча с президентом России. Я тогда ничего не понимал, потому что наш переводчик Макс исчез. Мы с Карвальо остались без него. В тот момент мне в голову пришла идея сделать что-нибудь. Хорошо, что Путин это нормально воспринял – мы немного поиграли. Никогда не забуду. Меня друзья об этом часто спрашивают.



– Даниэл Карвальо рассказывал, что вы после празднования не хотели ехать и проспали визит к президенту России.

– Так и было. Да, мы много отмечали – всё-таки важный титул и для клуба, и для нас самих. Когда выяснилось, что наш переводчик не идёт, то уже не было большого желания попасть на эту встречу. Хорошо, что всё-таки добрались.

Вагнер Лав (с мячом) на приёме у Владимира Путина по случаю победы ЦСКА в Кубке УЕФА Фото: РИА Новости

– Наш сайт в 2017 году составил рейтинг 100 лучших легионеров в истории РПЛ. Вас признали лучшим. Были моменты, когда вы ощущали свою значимость для российского футбола?

– Чёрт! Я крайне благодарен тем, кто составлял этот рейтинг. Спасибо всем, кто меня помнит. Я чувствую это тепло со стороны фанатов и всегда старался его заслужить своей игрой. В начале этого года был один эпизод в США. Мы проводили товарищеский турнир во Флориде, и меня поразил мальчишка в футболке ЦСКА.



– Сколько ему было лет примерно?

– Наверное, лет 15, но он знал о моём выступлении в ЦСКА. Хотя я сомневаюсь, что он видел мои матчи своими глазами. Может, смотрел какие-то видео, может, ему отец что-то показывал. Я был тронут, увидев парня с открытками в США, и подарил ему майку «Коринтианс», которая была на мне.