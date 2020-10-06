«Кузяев в «Зените»? Я удивлён и разочарован». Интервью с Вадимом Васильевым

В Европе закрылось трансферное окно. Вадим Васильев объясняет, чем оно отличалось от всех предыдущих. А еще рассказывает, как удалось найти во Франции команду для россиянина, которого никто не знает. Ранее «Чемпионат» уже писал об удивительном переходе Владислава Молчана из «Енисея» в «Кан».

– Из ФНЛ в Лигу 2. Как трансфер Молчана стал возможен?

– История началась достаточно давно. Еще в начале марта ко мне приехали два агента — Михаил Ершов и Владимир Дейнека. Они оставили хорошее впечатление – вдумчивые ребята. Попросили меня за Влада Молчана – помочь с трансфером в Европу, желательно во Францию.

– Как можно было оценить молодого игрока, который отыграл лишь 3 матча во взрослом футболе?

– Начали изучать футболиста – общее мнение было хорошим, но случилась пандемия. В футболе вообще ничего не происходило. Я вернулся к этому вопросу в середине лета и стал серьезно прорабатывать варианты. Хотя даже с моими связями было непросто. Всё-таки футболиста никто не знает, а Россия не считается рынком, экспортирующим футболистов. Тем более начинающих. Тем не менее клубы из чемпионата Франции рассматривали Молчана, речь могла идти об академии. В итоге получился лучший из возможных вариантов – главная команда «Кана» из Лиги 2. Никто не ждёт, что Молчан сразу окажется в стартовом составе, но он входит в число 22 футболистов основы. Ему дадут время на адаптацию.

Фото: из личного архива Вадима Васильева

– Как давно была достигнута договорённость?

– Принципиальная – в начале августа. Дальше началась смена акционера и дирекции, много событий, которые отодвинули трансфер на второй план.

– Пришлось сначала договариваться с одними людьми, а потом с другими?

– Нет. Я знал, кто придёт. Просто смена руководства затянулась.

– Вы говорите, что «Кан» – лучший вариант. Почему?

– «Кан» – это команда, которая перемещается между чемпионатом Франции и Лигой 2. Кроме того, у клуба седьмая по рейтингу академия во Франции – сразу после «ПСЖ», «Лиона», «Монако», «Рена»… Есть известный факт: Мбаппе выбирал между академией «Монако» и «Кана».

– У клуба велики шансы на выход в Лигу 1?

– Да. И, кстати, «Кан» выиграл сразу после презентации Молчана. Клуб отлично организован, а сейчас ещё пришли очень серьезные акционеры. Американская группа Oaktree – один из крупнейших венчурных фондов в мире. Серьезнее акционеров сложно представить. Президентом стал бывший спортивный директор «Анже», при котором команда поднялась из третьей лиги в первую. Плюс у «Кана» отличная инфраструктура.

– Отличная?

– Не все команды чемпионата Франции обладают такой инфраструктурой. В «Монако» при мне было намного хуже. Просто несравнимо: и качество, и количество полей. Хотя сейчас в «Монако» открылась новая академия.

– А сколько полей у «Кана»?

– Точно не скажу, хоть мне на днях президент «Кана» и проводил экскурсию. Он, кстати, показал мне и старый стадион клуба, на котором сам играл 30 лет назад в составе «Кана».

Фото: из личного архива Вадима Васильева

– Что сказали в «Кане», увидев Молчана своими глазами?

– Были опасения, но сейчас все довольны. Он приехал, уже немного зная французский язык. Такое производит впечатление. Мы с «Каном» договорились, как помочь Молчану с адаптацией.

– Как же?

– Несколько моментов. Например, он будет жить не один, а с франкоязычным футболистом. В результате будет вынужден постоянно говорить на французском.

– А что сказал тренер «Кана», когда ему привезли Молчана?

– Естественно, для него это не очень понятная история. Россиянин – это необычно для них, но первое впечатление хорошее. Всё-таки человек пришел и сходу начал говорить базовые вещи на их родном языке.

– У французов ведь пунктик по поводу языка? Английский не хотят слышать.

– Сейчас английский уже больше воспринимают, но да, большинство тренеров не говорят по-английски или не хотят говорить. Французы особенно ценят людей, знающих их язык. Сейчас для Влада созданы все условия. Остаётся верить, что у него всё получится. Это важно для всех.

– Почему?

– Его пример может открыть дорогу другим молодым футболистам из России. Речь именно про молодых, а не уже состоявшихся, как Головин или Миранчук. В Европе есть стереотипы по поводу россиян.

– Откуда они взялись?

– Потому что не было успешных примеров. Тем более тут человек приходит из клуба, чьё название никогда раньше не слышали.

– В Европе иной раз готовы брать футболистов из деревень Африки, фавел Латинской Америки, но только не из России. Почему?

– Я не так давно общался по топ-футболисту из России. Мне в одном клубе сказали: «Нет-нет-нет. Ни в коем случае. У нас недавно был пример. Даже рассматривать не хотим».

– У какого-то европейского клуба недавно был неприятный опыт работы с россиянином?

– Там был украинец. Хотя я объяснял, что это разные страны, но для европейцев — одно и то же. А дальше вы можете сами подумать, о какой команде шла речь. Суть в том, что стереотип есть. Примеры Головина, Миранчука и Молчана очень важны. Пускай даже это займет время. В той же Германии я общался по одному футболисту, но у немцев нет перед глазами удачных примеров по россиянам, поэтому они не воспринимают.

«Кузяев в «Зените»? Я удивлён и даже разочарован»

– Вы пробовали устроить Кузяева в Европу?

– Занимался этим на начальном этапе, но уже давно не имею к нему отношения. Как вы понимаете, во Францию сложнее устроить Молчана, чем футболиста «Зенита» и сборной России. Если я этого не сделал, значит, были причины. Хотя Далер – талантливый футболист и отличный парень.

– Почему вы перестали сотрудничать? Из-за отца Кузяева, который является агентом футболиста?

– Если вернуться к Владу Молчану, то мы встретились с агентами и пожали руки в начале марта. После этого ни Ершов, ни Дейнека не общались с другими людьми по поводу Молчана. Агенты полностью доверились мне. Не было ни давления, ни вопросов. Как я скажу – на тех условиях и будет. На последнем этапе сделка получилась немного волнительный, но агенты не делали ни шагу ни влево, ни вправо. Ребята не заходили через других агентов. На мой взгляд, плохо, когда игроком занимаются одновременно много человек. Хотя это лишь мое мнение. Другие могут считать иначе.

– Как отнеслись к выбору Кузяева в пользу «Зенита»?

– Крайне удивился. И даже разочаровался.

– Почему?

– Папа игрока Адьям много раз говорил мне, что такое невозможно, что ни при каких условиях не будет нового контракта с «Зенитом». Хотя я настоятельно рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга. В соглашении было условие, что клуб не станет удерживать футболиста при наличии варианта в Европе и отпустит до конца трансферного окна. Это была хорошая возможность. Адьям настаивал на том, что «Зенит» неправильно поступил в отношении игрока в прошлом, и никакие новые отношения с этим клубом невозможны. Наверное, это моя ошибка, что я поверил. Всё оказалось иначе.

– Сторона игрока не могла передумать?

– Речь ведь не шла о деньгах, а звучало личное неприятие «Зенита». Я удивлён, потому что в этом плане вряд ли что-то могло поменяться.

– Насколько более скромные условия нашим топ-футболистам предлагают в Европе по сравнению с РПЛ? В три раза меньше?

– Я бы не сказал, что в три. Но да, безусловно, российские клубы могут предложить намного более привлекательные условия для свободного агента, который является отличным игроком.

– Знаю, что Кузяева рассматривал «Ренн». Почему не сложилось?

– После выхода в группу Лиги чемпионов команда получила большой бюджет и позволила себе большие покупки: вратарь за 16 миллионов, нападающий – около 20 миллионов. Я могу понять «Ренн». Клубу намного понятнее покупки футболиста из топ-5 лиг Европы. Для них так меньше риска.

«В серьёзном ключе вопрос о «Спартаке» не стоял»

– После ухода Цорна говорилось, что в «Спартак» могли прийти вы. Это правда?

– Я для себя решил заняться новой деятельностью. У меня уже немало сотрудников, за которых я несу ответственность. Мы вместе строим будущее, и такие варианты я не могу рассматривать.

– То есть вам предложили, но вы отказались?

– Я такого не говорил. Я свой выбор сделал. «Спартак» сделал свой, пригласив Газизова. Предложения мне не поступало и всерьез не обсуждалось. Клуб всё для себя решил, а я – для себя. В серьёзном ключе такого вопроса просто не было – ни с одной, ни с другой стороны.

– Вы же знакомы с Газизовым?

– Да, но не близко.

– Как познакомились?

– Обсуждали какие-то вопросы, но в детали сейчас не очень уместно вдаваться.

– Последний вопрос про «Спартак». Вам как человеку, работающему с европейским футболом, насколько режут слух слова вроде: «Сказала Леониду, если этот мальчик не заиграет за «Спартак», три года не дари мне никакие подарки»?

– Какие подарки? Не понял.

– Это слова Заремы Салиховой – спутницы Леонида Федуна.

– Я не знаю, правда ли это. В любом случае футбол – это эмоции. В том числе собственника и его окружения. Если это действительно так, то это не чисто российская история.

«Вадим, я даже близко такого не помню»

– Как сейчас себя чувствует Головин?

– Хорошо. Хоть мы какое-то время не общались, но я говорил с его агентом Олегом Артёмовым. На мой взгляд, приход нового тренера – это позитивный момент в развитии клуба. Со стороны кажется, что в «Монако» будет больше стабильности. Это должно благоприятно сказаться и на команде, и конкретно на Головине. Интуитивно мне кажется, что этот год позволит Саше прогрессировать.

– Ваш прогноз на выступление «Монако» в этом сезоне?

– Команда серьёзно поборется за место в Лиге чемпионов. Да, есть Париж. Очень сильный «Ренн», а дальше уже «Монако» и «Лилль».

– Кстати, чем силён «Ренн» – соперник «Краснодара»?

– Команда уже давно хорошо выступает. Главный тренер Жюльен Стефан… Открою вам небольшой секрет. Он должен был стать помощником Тьерри Анри в «Монако». Стефан тогда возглавлял молодёжную команду «Ренна» и хотел перейти к нам. У меня были переговоры с тогдашним президентом «Ренна» Оливье Летанго, но мы не договорились. Он просил большие отступные. В декабре 2018 года из «Ренна» ушёл Сабри Лямуши, и Стефан стал главным тренером. С ним команда выиграла Кубок Франции и заняла третьей место – лучший результат в истории клуба. У «Ренна» действительно сильный тренер, плюс команда усилилась во всех линиях. Взяли классного нападающего, хотя у них и так есть Мбай Ньянг. Я слабых сторон у «Ренна» не вижу. Единственное, им не хватает опыта в еврокубках.

– Вернёмся к Головину. В 2018 году он уезжал в Европу, чтобы развиваться. Насколько ему это удалось за два года?

– Вполне. Его приняли. Я общаюсь со спортивными директорами топ-клубов и знаю, что Головин на виду, он нравится и за ним следят. Адаптировался хорошо и сейчас наступил год, который покажет – сможет ли Саша перейти на новый уровень. Все необходимые качества у него есть.

– Отражает ли стоимость на Transfermarkt успешность выступлений Головина? Сейчас оценка упала до 20 миллионов.

– Стоимость упала у большинства футболистов. Это случилось не из-за качеств футболиста, а из-за рынка. В этом году вообще уникальная ситуация: клубов-продавцов стало гораздо больше, чем клубов-покупателей. В августе я ездил в Португалию и общался с президентом «Порту» Пинту да Коштой – легендарным человеком, который вошёл в книгу рекордов Гинесса, потому что дольше всех в мире возглавляет футбольный клуб (38 лет. – Прим. «Чемпионата»). Он мне сказал: «Вадим, я даже близко такого не помню». Всем нужно продавать-продавать-продавать. Хотя как раз у «Порту» в этом плане всё хорошо.

Фото: из личного архива Вадима Васильева

– Почему португальским клубам так легко удаётся продавать футболистов в отличие от российских команд? Вроде же у нас примерно одного уровня лиги.

– В России, когда появляется спрос на футболиста, его стараются придержать. Один-два года — и об этом игроке все забывают. Есть ещё и другой момент – до нас просто сложнее добраться. Расстояния огромные. А в Португалию приезжаешь — почти все клубы от Лиссабона к северу. Как отсматривать игрока в России? Должен быть какой-то большой стимул. Опять же учитывая, сколько португальцев уже играет в Европе. Потом начинается этап переговоров, и нужно, чтобы для покупателя были приемлемые условия. Всё вместе даёт вот такой итог. Могу привести ещё один пример.



– Да, пожалуйста.

– Я недавно трудоустроил нашего бывшего нападающего Мусса Силла в голландский «Утрехт». Были варианты и в Италии – хорошие клубы, но выбрали всё-таки «Утрехт». Тут несколько моментов. В Италии тяжелее адаптироваться, почти никто не говорит по-английски. А ещё посмотрите, сколько скаутов приезжает в Голландию, а сколько в Италию – условно на «Дженоа». Тут просто нельзя сравнивать.

– В самом деле?

– Сейчас не берём скаутов топ-клубов, которые повсюду. Если говорить про хорошие средние команды АПЛ или Бундеслиги, то они едут во Францию, Бельгию или Голландию. Точно не в Италию. Им так ближе, понятнее и удобнее. Такие факторы кажутся несерьёзными, но на самом деле они важны. Тут разница в количестве скаутов в несколько раз, а значит, в несколько раз отличаются и шансы быть замеченным. А вы говорите про Россию. Ну какой скаут поедет на матч «Енисея» за Молчаном?

– А насколько InStat, Wyscout и Opta позволяют заменить присутствие на матче?

– Тут большая дискуссия. Американцы в этом плане продвинулись. Знаю людей, которые работают над созданием искусственного интеллекта для системы скаутинга. На днях мы разговаривали на эту тему с президентом «Кана» и сошлись во мнении. Как раз помог пример Молчана. Какая скаутинговая система могла подсказать этого футболиста? Без наших отношений такое в принципе не могло произойти. А сейчас уже сами видят, что парень – отличный, и у него должно получиться. Конечно, цифры помогают, но пока искусственный интеллект не в состоянии заменить людей. Здесь нужно чувствовать ментальность игрока.

– Интересно, как машина может учитывать Абрахама, который пытается отнять мяч у Жоржиньо перед пенальти.

– Да. Или даже возьмите статистику – нападающий ведь не только забивает, но и создаёт моменты, уводит защитника из зоны, создавая момент партнеру. Тут тонкая материя. Как это посчитать? Возможно, однажды мы к этому придём. Даже, скорее всего, придём, но пока этот момент не настал.