«В Европе не гнались за деньгами, тут приоритетом был «Зенит». Отец Кузяева о выборе сына

Далер Кузяев вернулся в «Зенит» — после нескольких месяцев слухов, разговоров про Европу и уже почти подписанного контракта с «Локомотивом».



– Появилась успокоенность, — говорит его отец Адьям Кузяев. – Были тяжелые три месяца: пандемия, переговоры. Слава богу, что сейчас получилось всё.

– Почему ваш сын не уехал в Европу?

– Для меня тоже вопрос — почему с европейскими клубами не сложилось. Разговоров было много. В каких-то клубах говорили, что нужен именно опорник, где-то был нужен европейский паспорт, где-то ещё что-то. Сам не понимаю.

– По нашей информации, вы вели переговоры с «Пармой», «Фрайбургом», «Бордо». Это так?

– Да, правда. Мы вели разговоры. Вариант с «Уотфордом» тоже был, но мы сразу их поблагодарили за интерес и отказались. В Европе мы не гнались за финансами. Просто обсуждали: нужен ли будет Далер клубам, на какой позиции его видят, как его будут использовать. Я очень хотел, чтобы сын ушёл в Европу, но ничего страшного.

– А что с «Локомотивом»?

– С «Локо» переговоры были, клуб был заинтересованы. Но все знали, что для Далера главным вариантом будет «Зенит». Сейчас он вернулся в клуб, который его воспитал, где стал игроком сборной России.

– Действительно ли предложение от «Валенсии» для вас сделал Вадим Васильев?

– От клуба было предложение, но его сделал не Васильев. С «Алавесом», к слову, тоже были только разговоры. Я его тоже не понимаю: сначала он звонит и говорит: «Есть «Ренн». Потом через день звонит: «Нет «Ренна». Ни одного нормального предложения от него не было.

– Вас удивили критические выпады в вашу сторону со стороны Васильева?

– Для меня слова Васильева были неожиданными. Когда мы расстались, поблагодарили друг друга и пожелали удачи. А сейчас сначала одна статья с ним выходит, потом другая. У нас всё было максимально дружелюбно. Я не понимаю.

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Что касается слов Васильева про мою неприязнь к «Зениту», то, да, были какие-то моменты, которые мне не нравились. Но поэтому мы и вели переговоры с Александром Медведевым. У нас были долгие разговоры, Александр Иванович меня услышал, понял – в итоге мы нашли полное взаимопонимание.

– Нет ли страха, что после трансфера Вендела в «Зенит» Далер будет меньше играть?

– Это конкуренция — двигатель прогресса. Я уверен, что всё будет хорошо. Я только рад, что есть Вендел, Сутормин, Оздоев, Барриос, Малком, Дриусси. Далер понимает, что никто не даст ему просто так место в основе. Пусть кто-нибудь назовёт мне хоть одну игру, в которой Далер отбывал номер.

– Действительно ли в новом контракте есть пункт, который позволяет Далеру уйти в Европу, если оттуда поступит хорошее предложение?

– Да, «Зенит» очень благородно поступил. Они понимают его мечту, поэтому сказали: «Если будет достойное предложение из Европы, мы тебя отпускаем». Всё это в контракте прописано. Я им за это благодарен. Хочу поблагодарить руководителей других наших клубов, которые с большим уважением относятся к своим коллегам. Они говорили: «Мы понимаем, что первый выбор — «Зенит», если не получится, то мы сделаем предложение». Поэтому конкретный вариант для нас был «Зенит». В России сын для себя других вариантов не рассматривал.



Сейчас я и Далер счастливы. Мы возвращаемся в рабочий ритм. Начинаем нормально бороться за место в составе.