«Какая разница, с кем играть – с «Барселоной» или Находкой?». Где сейчас Дмитрий Хлестов

В «Спартаке» 1990-х Дмитрий Хлестов был человеком незаменимым. Цепкий, по-спортивному злой и неуступчивый на поле, вне футбола он отличался спокойным нравом. Так же тихо Дмитрий живёт и сейчас. Вспоминаем карьеру Хлестова и рассказываем, чем он занимается по её окончании.

Был звездой золотого «Спартака» 1990-х, а потом резко пропал. Где сейчас Андрей Пятницкий Возможно, он до сих пор не знает, что должен был ехать в Испанию. Вместе с Романцевым.

Был лучшим в России, но сломался после одной ошибки. Где сейчас вратарь Филимонов Гол Шевченко преследует его всю жизнь.

Первым тренером Хлестова в «Спартаке» был… 87-летний Старостин

Заниматься футболом Дмитрий начинал в московской школе «Смена». В 17 лет Хлестов отправился на просмотр в более статусный клуб, но не в «Спартак», а в «Динамо». Носился он, по собственным признаниям, «с квадратными глазами», ничего особенного при этом не показал. «Мне сказали: «Подкачаешься и через год приходи», – вспоминал Хлестов в интервью «СЭ». Но у Дмитрия были и другие варианты. Уже через неделю он стал игроком «Спартака», где как раз происходила тренерская «пересменка»: Бесков ушёл, а Романцев команду ещё не возглавил.

Фото: Из личного архива Станислава Черчесова

Руководил тогда тренировочным процессом 87-летний Николай Петрович Старостин, глава спортивного общества «Спартак». Помогали ему Фёдор Новиков и Валентин Покровский. Молодой защитник Хлестов им приглянулся. «Мне рассказывали потом, что Покровский нашёптывал Старостину: «Брать надо парня, обязательно брать», – признавался Дмитрий. Всё получалось у Хлестова: и мяч отнимал, и в передачах не ошибался, по воротам бил неплохо.



Старостин относился к юноше с теплотой: называл по-свойски Митькой, всегда интересовался, как у того успехи, всё ли хорошо. Романцев, придя на тренерский пост, также отмечал Хлестова. «Как только его увидел, мне стало ясно – этот игрок с будущим. Дима отличался скоростью, цепкостью, жёсткостью, тактической грамотностью в обороне, – рассказывал Романцев в 1994 году. – Мы надеялись, что через год-полтора он займёт место в основном составе. И не ошиблись».



В сезоне-1991, последнем для чемпионатов СССР, Хлестов отыграл 14 матчей. Через год стал твёрдым игроком основы, выходя чаще всего справа в защите. Успел Дмитрий застать даже сборную СССР, куда его вызвал Анатолий Бышовец. И в сборной СНГ Хлестов поиграл, но на Евро-1992 не попал – не взяли.

Пик карьеры и тяжёлая травма

На чемпионате Европы наша команда провалилась: в решающем матче группового этапа с треском влетела немотивированным шотландцам – 0:3. Дело кончилось скандалом: футболистам не хотели выплачивать премиальные за участие в турнире, а Бышовца и вовсе убрали. Новообразованную сборную России возглавил Павел Садырин, который и стал наигрывать Хлестова.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главной фишкой Хлестова считалась персональная опека. В «Спартаке» его с первого матча стали использовать в этой роли. «Играли с «Пахтакором», я вышел в основном составе. У меня еще была роль «персональщика» против их нападающего Шквырина, – рассказывал Дмитрий сайту «SupportersNews». – Без лишних раздумий: здесь отнял, там отдал и «приклеился» к нему. Отличная работа, лёгкая».



Играл Хлестов жёстко, но не грубо. Если фолил, то неспециально. Эту особенность отмечали многие: Фёдор Черенков, Олег Романцев, а также Рамиз Мамедов, многолетний напарник Дмитрия по «Спартаку». «Таких защитников, по-моему, больше нет», – говорил Мамедов. В команде его уважительно называли Барези – за внешнее и стилистическое сходство с легендарным защитником «Милана» и сборной Италии.



А ещё он поражал окружающих удивительной скромностью. «Дима – самый добрый человек на планете земля. Очень спокойный. Ему «напихаешь» – он не ответит. Но соперники его боялись!», – вспоминал Владимир Бесчастных, бывший нападающий красно-белых, в автобиографии Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке».



И бояться было за что. Дмитрий не чурался идти в жёсткие стыки, до последнего боролся за мяч, играл самоотверженно. Иногда, конечно, доставалось и самому Хлестову. На мини-футбольном турнире в Германии в межсезонье Дмитрий получил двойной перелом ноги. Хлестов пропустил сезон-1996 полностью и не смог поехать на чемпионат Европы.

Единственным недостатком Дмитрия, пожалуй, являлась игра в атаке. Романцев считал, что Хлестов не в полной мере использует свой потенциал – редко подключается вперёд, мало обостряет. Хотя удар у него был приличный. Так, например, в сезоне-1995 Дмитрий забил мяч в ворота московского «Торпедо» из-за пределов штрафной. Годом ранее Хлестов отличился в матче Лиги чемпионов против «Леха». Также Дмитрий неплохо играл и на «втором этаже», несмотря на свой не самый высокий рост (177 см). В декабре 1998 года он забил головой «Реалу», откликнувшись на подачу с углового Ильи Цымбаларя.



Да и пас хороший Хлестов мог отдать (как, впрочем, и каждый игрок в том «Спартаке»). Вспомнить хотя бы его передачу на Александра Панова в легендарном матче с французами. Тогда Хлестов, находясь в центре поля, увидел Панова, который получил небольшую свободу от защитников. Заброс к линии штрафной – и вот уже Александр забивает свой второй гол Бартезу. Хлестов даже за голову схватился. «Диму в «Спартаке» всегда учили отдавать пасы низом, а тут получилась передача верхом. Перепугался, видимо, что что-то пошло не так, – шутил Александр Панов в интервью «СЭ». – А если бы он отдал низом, то мяч бы просто не дошёл до меня».

Прославился в «Зените», а топит за «Спартак». Где сейчас Александр Панов Если бы не футбол, он мог очень плохо кончить.

«Бешикташ», уход из «Спартака» и завершение карьеры

«Зимой 2000 года, перед заключением нового контракта со «Спартаком», я сказал Романцеву: «Хочу попробовать свои силы за рубежом». Олег Иванович не возражал. Мне было всё равно, куда ехать – лишь бы клуб солидный да условия подходящие. «Бешикташ» был первым серьёзным вариантом», – рассказал Хлестов «СЭ» в 2003 году. По словам Дмитрия, интерес к нему проявляли и другие европейские клубы. В разное время купить Хлестова у «Спартака» хотели «Эвертон», шотландский «Рейнджерс» и ряд испанских команд.

Фото: instagram.com/khlestov.dmitry

Есть в карьере Хлестова несколько матчей – «визитных карточек». После одной из игр – против «Ливерпуля» на выезде, в 1992 году – «Эвертон» проявил интерес к русскому защитнику. Не отпустил Романцев, да и сам Хлестов тогда особо не рвался в Европу. Мог Дмитрий, по примеру Валерия Карпина, и в Испанию уехать – неплохо проявил себя в домашнем матче с «Барселоной» в марте 1994 года. Его совершенно не смутила атака каталонцев в лице знаменитых Стоичкова и Ромарио. «Димка – человек со стальными нервами. Именами соперников его было не прошибить. Он так мне и говорил: «Какая разница, с кем мне играть – с «Барселоной» или с «Океаном» из Находки?», – признавался Олег Романцев в своей автобиографии.



Вряд ли Хлестов остался доволен турецким этапом карьеры. При Невио Скале он регулярно играл в основе «Бешикташа», но после увольнения итальянца всё изменилось. Кристоф Даум, возглавивший команду, доверял россиянину меньше. «Чуть ли не в первый день он объявил, что в моих услугах не нуждается. Мы с ним практически не общались, он мне всё через капитана передавал», – вспоминал Хлестов. За два года в «Бешикташе» Дмитрий записал на свой счёт 34 матча, 1 гол и 3 результативные передачи.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По окончании контракта Хлестов вернулся в «Спартак», несмотря на интерес других команд из Турции. Задержаться в родном клубе Дмитрий не смог – уже через полгода он оказался в «Торпедо-Металлург» (позже – ФК «Москва»). По словам Романцева, коренных спартаковцев из команды тогда просто «вымывали». «Я не понимал, кому мог помешать тот же Хлестов? Возможно, сознательно убирали именно тех людей, на которых я мог опираться. И не только в самой команде, но и в окружавшем меня штабе. Когда я упирался, Червиченко говорил: «Тогда ребята зарплату не получат. Деньги им не перечислят», – вспоминал Романцев.



Последним клубом для Хлестова стал саратовский «Сокол» из первого дивизиона. В 34 года Дмитрий закончил профессиональную карьеру, но с футболом не завязал: играл за команды КФК и ЛФЛ, в том числе и тульский «Арсенал», когда его возглавлял Дмитрий Аленичев.

Фото: instagram.com/khlestov.dmitry

Чем занимается Дмитрий Хлестов сейчас

Хлестов играет до сих пор – теперь уже за ветеранов «Спартака», за Россию на традиционном Кубке Легенд и за «Москвич» в ЛФЛ. Параллельно тренирует детишек в Академии любительского футбола своего бывшего одноклубника Эдуарда Мора.

Интервью он теперь совсем не даёт – зато «инстаграм» обновляет регулярно. 90% постов – о футболе. Он в жизни спартаковского «Барези» и не заканчивался.