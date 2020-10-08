У Стрельцова был свой матч со шведами. Хет-трик в Стокгольме менее чем за тайм

Кому — кино «Стрельцов», а кому — настоящий Стрелец. Игравший так, что никакое кино передать не сможет. 1955 год и первые матчи Стрельцова за сборную СССР – это отдельный блокбастер.

«Стрельцов» — чёрная комедия. Великий футболист – то Курт Кобейн, то Иванушка-дурачок Рецензия-разочарование. Осторожно — много спойлеров.

В сборную из «Торпедо» он впервые попал зимой 1955-го, когда команда Гавриила Качалина почти на полтора месяца отправилась в турне по Индии, встречаться в неофициальных товарищеских матчах с местными клубами, сборными городов и штатов. Сыграла наша сборная там за 40 дней 19 матчей (все выиграла), забила 100 мячей, 15 из которых (больше всех) были на счету 17-летнего новичка (у одноклубника Иванова — 14, у Симоняна — 13).



В первой же своей игре, 5 февраля против сборной Дели, Стрельцов вышел в стартовом составе и оформил хет-трик. Потом столько же он забьёт сборной индийских штатов и сборной штата Мадрас. Вот что об одном из этих матчей писала самая авторитетная газета страны The Times of India из Бомбея: «Блестящий футбол гостей были украшен хет-триком их центрального нападающего Стрельцова».

А 16 февраля сборной штатов он отгрузит целых 5 штук! И та же газета напишет: «Местная команда была полностью превзойдена и выглядела лёгкой добычей для одаренных русских, а футбольный вундеркинд Стрельцов забил пять голов».



Несмотря на юный возраст, он сразу стал в сборной своим. «Эдика мы очень любили, — вспоминал Никита Симонян. — Звали его Бэбби. Не только потому, что он был самый молодой в команде. Нас, стариков, Эдик подкупал своей бескорыстностью, добродушием».

Фото: РИА Новости

Официальный дебют Стрельцова в сборной состоится через четыре месяца – 26 июня 1955 года в Стокгольме против шведов на главном стадионе страны «Росунда». Уже на 4-й минуте он откроет счёт. А на 14-й исполнит соло — пройдёт с мячом полполя, обведет защитников с вратарём Свенссоном и поразит пустые ворота. Ещё в первом тайме на 42-й минуте Стрельцов оформит хет-трик (итоговый счёт матча – 6:0). Он до сих пор остается единственным футболистом в нашей истории, кому удалось отличиться трижды в дебютном матче за сборную. И единственным, кто, дебютируя в сборной, сделал хет-трик в неполные 18 лет. Дебютище!

«В конце я даже прослезился». Близкие Стрельцова — об одноимённом фильме Первые впечатления после премьеры.

Первый вице-президент ФИФА Валентин Гранаткин в книге «Международные встречи советских футболистов» писал: «Уже на 4-й минуте Стрельцов, который на этот раз был тараном команды, открыл счет, а через несколько минут увеличил его до 2:0».



А вот оценка игры форварда от Гавриила Качалина в «Советском спорте»: «В нападении выделялся Стрельцов. Получив мяч почти в центре поля, он прорвался сквозь защиту соперников и, обойдя выбежавшего вратаря, забил второй гол в ворота сборной Швеции. Стрельцов не только сам прорывался к воротам соперников, но и нередко сам создавал благоприятные условия для атаки своим партнерам. Так, на 31-й минуте, получив передачу от Седова, Стрельцов, пройдя по левому краю, отдал мяч вдоль ворот, и набежавший Татушин в третий раз заставил шведов начинать игру с центра поля».

На фоне Стрельцова лидеры шведской сборной, шестеро из которых через три года на домашнем чемпионате мира станут вице-чемпионами — смотрелись как лилипуты рядом с Гулливером. От шведских журналистов он получит прозвище «Русский танк» за свои физические данные и способность проламывать любую защиту. Совсем не похоже на Петрова в фильме, правда?

Почему на роль Стрельцова взяли Петрова? Как снимали новый фильм о легенде футбола СССР Узнали, кто ещё мог сыграть великого футболиста и как тренировали актёров на съёмочной площадке.

Это был тот самый Стрельцов, которому позднее Евгений Евтушенко посвятит такие строчки:



«Но мяч касался заколдованный



божественно ленивых ног,



и пробуждался в нём оплёванный



болельщиков российский бог.



И, затаив дыханье, нация



глазела, словно в сладком сне,

какая прорезалась грация



в центростремительном слоне».



Он и во втором официальном матче за сборную сделает хет-трик – рекорд на все времена. 16 сентября сборная СССР одержит свою самую крупную победу в истории — в домашнем товарищеском матче на московском «Динамо» команда Качалина разгромит Индию со счетом 11:1. По три мяча забьют Стрельцов и Сергей Сальников.



Следующий матч со шведами мы сыграем в июне 58-го там же, на «Росунде», но уже в рамках чемпионата мира. Турнира, который должен был стать бенефисом Стрельцова. А станет – Пеле. Стрельцов уже сидел за решеткой.