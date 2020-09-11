Почему на роль Стрельцова взяли Петрова? Как снимали новый фильм о легенде футбола СССР

Не успели утихнуть эмоции после сериала «В созвездии Стрельца», как на экраны кинотеатров выходит новый фильм про Эдуарда Стрельцова. На этот раз картина полнометражная, с лаконичным названием «Стрельцов». Лента должна была выйти в свет в апреле этого года, но пандемия коронавируса вынудила отложить премьеру на более поздний срок. Подробностями создания фильма с нами поделились непосредственные участники проекта — главный режиссёр, сын легендарного нападающего и консультанты из мира футбола.

«Это халтура». Близкие и одноклубники Эдуарда Стрельцова раскритиковали сериал о нём Великий футболист заслуживал большего.

«Стрельцов» — вторая полнометражная картина режиссёра. Илья — сын народного артиста СССР

«Стрельцов» — фильм режиссёра Ильи Учителя. Илья из творческой семьи: отец, Алексей Учитель, народный артист СССР, мать, Кира Саксаганская, продюсер. Режиссёру всего 28 лет, а фильм про Стрельцова — лишь вторая полнометражная картина в карьере. Илья работает в связке с отцом, Учитель-старший выступил в качестве продюсера картины, а производством занималась семейная студия «РОК».

Из разговора с Учителем-младшим мы узнали:

— почему именно Стрельцов;

— кто выступал в качестве консультантов;

— почему сын Эдуарда Анатольевича был в шоковом состоянии после просмотра;

— как избежать обвинений в халтуре;

— почему Петров в главной роли.

Воспоминания Ильи разбавили комментариями действующих лиц проекта. Слово Учителю.

Режиссёр — фанат футбола. Картину про Стрельцова хотел снять, едва поступив во ВГИК

«Любовь к футболу — это семейное. Дед болел за «Спартак», а вот папа — за «Зенит». Об Эдуарде Стрельцове узнал ещё ребёнком. Смотрел футбол с дедушкой, который застал игру Стрельцова в режиме лайв непосредственно со стадиона. Очередной совместный просмотр выпал на снежное дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 2002 году. Один из игроков отдал кривой пас пяткой, и в тот момент дедушка впервые рассказал о Стрельцове. Повзрослев, узнал судьбу Эдуарда Анатольевича. В тот момент казалось, что это готовый фильм. Всё ведь на поверхности: в 16 лет дебют за «Торпедо», затем в сборной, тюрьма, освобождение… Вот она, судьба, бери и снимай… В общем, снять фильм про Эдуарда Стрельцова — давняя мечта. Желание появилось ещё до того, как поступил во ВГИК. Мечтал совместить любовь к футболу и кино. Мы очень долго шли к тому, чтобы начать снимать. От момента первых мыслей по сценарию и до выхода картины прошло 6-7 лет».

Связка с отцом в работе над проектом

«Проблема отцов и детей не обошла нашу семью стороной. У нас абсолютно разные взгляды почти на всё, что касается кино, да и футбола в частности. Периодически бывают творческие конфликты. Когда отец осматривал материалы для фильма, у него было не так много комментариев… С рабочими отношениями всё чётко: есть режиссёр, есть продюсер — мы сотрудничаем. Единственное, наверное, спрос с меня чуть больше, нежели с любого другого режиссёра на нашей студии».

Одноклубников и друзей Стрельцова собрали в ресторане. Ветераны рассказывали байки и высказывали недовольство, прочитав сценарий

«У нас была встреча с ветеранами и близкими друзьями Эдуарда Анатольевича. Все собравшиеся читали сценарий: высказывали какие-то претензии, делились предложениями… Но всё прошло в добром ключе. Ветераны травили прекрасные байки, которые мы пытались каким-то образом интерпретировать. Там были истории такого рода, сними мы их, огребли бы точно (смеётся). Потом была ещё встреча в РФС, на которой присутствовал Никита Павлович Симонян. Он тоже высказал довольно много замечаний».

«Эдик мало в чём себе отказывал — вино рекой, веселье...» Истории о великом Стрельцове Ни слова о тюрьме.

Мы связались с Евгением Ловчевым, одним из участников той самой встречи.



«Меня позвали в ресторанчик на Шаболовке, — вспоминает Ловчев. — Ребята стали делиться воспоминаниями: «Вот это не нужно показывать. И это не стоит. Тему того, что он в тюрьме сидел, вообще лучше обойти. А то про Валерку Харламова сняли фильм — там и другое всё, и не похоже». Помню, взял тогда слово: «Ребята, вы должны понимать, что целое поколение не помнит этих эпизодов. Это фильм о величии человека, а не о том, что здесь тот поступил так, а там иначе. Не может быть такого, что мы сейчас расскажем истории и все они окажутся в сценарии.

Мы спросили, а кто будет в главной роли? Я толком не знал тогда, кто такой Петров. Он говорит: «Есть два кандидата: один по фигуре похож на Эдуарда Анатольевича, а второй сильнее как актёр». Речь шла о Владимире Яглыче и Александре Петрове. Я не мессия, но мне казалось, что Стрельцов должен был быть узнаваемой фигурой… Всё-таки крупный был человек. Мне казалось, что Яглыч более похож: он массивный такой, да и по фигуре подходил.

В конце встречи Учитель-старший спросил меня: «Что из уникального вспоминается по совместной игре с Эдуардом Анатольевичем?». Я рассказал одну историю. Мы вместе со Стрельцовым играли за ветеранов. После первого матча в Воронеже его забрали — отдохнуть. Вторая игра была уже на следующий день в Липецке. Он вернулся – никакущий! Ему говорят: «Эдик, ты хотя бы выйди на поле – народ на тебя пришёл». Выходит.

Играем с ним в нападении – я только карьеру закончил, скорость ещё была. И он мне говорит: «Жень, под пяточку мне откати». Я откатываю, он пяткой отдаёт назад… И двадцать тысяч на трибунах встают и устраивают ему десятиминутную овацию! Десять минут аплодировали! Он после этого просто взял и с поля ушёл. Мавр сделал своё дело. А народ увидел великого Стрельцова».

Яшин в запасе, гуттаперчевый Бышовец и пять чемоданов барахла. Все тайны ЧМ-70 от Ловчева Полвека назад наша сборная выдала один из лучших матчей в истории.

Михаил Гершкович рассказывал нам в одном из интервью, будто режиссёру не понравились замечания ветеранов. Так ли это? Отвечает Учитель:

«Даже не знаю, почему Михаил Данилович так подумал… Они знали живого человека… Им сложно было представить Стрельцова в кино. Это я ещё не говорю о том, что они увидят по итогу на экране… Прекрасно понимаю, что ветераны, мягко говоря, не всем будут довольны. Я бы вообще наш фильм не называл биографическим — это мифы и легенды об Эдуарде Стрельцове. К каким-то событиям мы добавляли кинематографичности, придумывали события, которых не было вовсе. В нашем фильме Стрельцов получает то, чего действительно заслуживал, но так и не получил. Кино — это кино, реальная жизнь — нечто иное. Разговоры о том, что в реальности было по-другому, будут всегда».

Среди консультантов был давний друг Эдуарда Стрельцова писатель Александр Нилин. Футбольные сцены ставили Александр Мостовой и Олег Левин

«Когда только-только приступали к сценарию в 2015 году, встречались с писателем Нилиным, — продолжает Илья. — Он очень много знает о Стрельцове. Александр Павлович, грубо говоря, благословил нас на то, что мы можем что-то менять. Как раз-таки он понимал, что кино — это одно, а жизнь — совсем другое. В сценарии мы основывались на книге «Вижу поле», которую они писали вместе со Стрельцовым. Самые известные истории оттуда получились самыми кинематографичными. На них мы и опирались. Почему не взяли Нилина в качестве сценариста? Мы не рассматривали такой вариант. Наверное, идея привлечь его в большей степени к работе была бы правильной. Но вышло как вышло. Конечно, нам его знания очень пригодились. Когда уже начинается вот этот вертел испытаний подготовки к съёмкам, возвращаться в какие-то додумки и придумки можно бесконечно. Александра Павловича мы обязательно пригласим на премьеру.

Когда нам понадобился тренер на постоянной основе, мы пошли в «Торпедо». В клубе нам сказали: «У нас есть тренер молодёжки Олег Левин. Вдруг ему будет интересно, узнайте у него». Это было попадание пальцем в небо… Причём прямо в яблочко! Олег Анатольевич оказался очень творческим человеком. Существует не так много хроникальных кадров с забитым мячами Стрельцова. Задумка моя была в следующем: есть ведь легендарные голы, которые мы все знаем. Назовём их забитыми мячами звёзд разных лет. Подумал, что было бы здорово, если бы эти голы забивал в фильме Стрельцов.

Нам ведь ещё нужно было набрать костяк футболистов для «Торпедо» и сборной, чтобы их узнавали из кадра в кадр. Огромный отбор, порядка 700 разных футболистов. Олег их сначала отбирал по футбольным качествам, затем мы формировали и уже по лицам отбирали в нужные нам команды. Знаменитых футболистов в списках не было. В пробах участвовали люди, профессионально занимающиеся футболом: пылят в дублях или в командах низших дивизионов».

Мы связались с тренером Левиным. Сейчас Олег Анатольевич ассистирует Михаилу Галактионову в молодёжной сборной. На момент съёмки фильма трудился в молодёжке «Торпедо». Левин рассказал, как проходили тренировки, заодно поведал пару интересных историй со съёмочной площадки.

«На площадке были профессиональные актёры с огромным желанием учиться играть в футбол, — вспоминает тренер. — Это довольно важный момент. Все без исключения были погружены в работу. Мы готовились два месяца, тренировки были каждый день. На первую тренировку опоздала группа людей. Что вы думаете? Это было их последнее опоздание. Мне достаточно было один раз побеседовать с опоздавшими… Зато больше такого не повторялось. Многие были не готовы физически, но мы планово подводили ребят к нагрузкам. Мы разграничили тренировки футболистов и актёров, но если был выбор, старались добавлять больше актёров. К концу съёмок абсолютно все заметно прибавили. Думаю, актёры и сами начали верить, что являются футболистами (смеётся).

Мы просмотрели огромное количество ребят. Они ведь должны были подходить не только по футбольным способностям, но и по типажам, которые подбирал режиссёр. Если возвращаться к футбольной части, все должны были хорошо обращаться с мячом. Как мы можем изобразить «Динамо» Тбилиси без играющих в футбол людей? Кстати, за тбилисскую команду играли реальные грузины.

Изначально снимать футбольные сцены было сложно. Затем было конкретное задание от режиссёра. С первого дубля мы ни разу не записали. Если вспоминать самый долгий дубль — около 40 минут. После долгой комбинации не могли попасть по воротам, хотя последний удар был за профессиональным футболистом… Нам нужно было совместить попадание по воротам и заезд автомобиля на стадион: то игрок не мог забить, то автомобиль заезжал не так, как нужно… Парень уже начал сомневаться, что он футболист (смеётся). Но всё-таки забил, и мы сняли долгожданный дубль.

Ещё забавный эпизод вспомнил. В одной из сцен нужно было забить гол после интересной комбинации. Но у нас не получилось… Вратарь поймал, хотя не должен был этого делать! Стоит признать, очень красиво поймал. Мы ещё шутили тогда: «Мы же про Стрельцова снимаем, зачем ты сейвы в стиле Яшина делаешь?».

Александр Петров занимался футболом. Ему всего лишь нужно было вспомнить футбольное прошлое. Саша многое делал самостоятельно на футбольном поле. Может, не с первого дубля, но сам. Стрельцовский пас в его исполнении вы увидите точно. Снимали мы не только на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Были и выездные сцены на МГУ: там тренировалась сборная СССР. В области тоже снимали».

Александр Петров

В списке консультантов значатся Юрий Белоус и Александр Мостовой. Об их вкладе в создание картины мы тоже спросили у режиссёра.

«Я бы не сказал, что Юрий Белоус был консультантом по исторической части… У него была организаторская функция. Но его заслугу сложно переоценить, поскольку он знает всех ветеранов и приближённых Эдуарда Стрельцова. Юрий связал нас всех воедино и познакомил с Игорем Эдуардовичем Стрельцовым.

У меня было много задумок по поводу того, как бы я снимал футбол… Александр Мостовой был нашим вдохновителем. Он очень энергичный и оптимистичный человек. Когда мы подавали фильм на конкурс в «Фонд Кино», одно его присутствие вселяло большую уверенность. Саша приходил на площадку, подсказывал нам. Но он физически не мог быть с нами от начала до конца. У нас произошёл довольно редкий случай: съёмки перенеслись не на более позднюю дату, а наоборот — раннюю. Всему виной чемпионат мира. Стадион «Торпедо» сначала хотели отдать одной из сборных для подготовки, затем начинался новый сезон непосредственно у клуба. Съёмки перенеслись с середины июля на начало июня».

Илья Учитель

Мостовой отметил, что лучше него никто актёрам не подскажет.

«Прежде чем начать снимать, нужно было получить кучу разрешений: были презентации, пресс-конференции, показы…. На начальном этапе я находился в тесном контакте с режиссёром. В проекте задумывалось достаточно футбольных сцен, а кто, как не я, лучше знает всё это дело? Допустим, проходит тренировка, актёры делают упражнения, но половина из всех собравшихся далеко не футбольные люди…. Кто им подскажет лучше меня? Корректировки, подсказки, в том числе как правильно ставить ногу — это и было моей работой. Для меня нет ничего сложного в том, что связано с футболом. Потом начался чемпионат мира. Я уже не мог посещать площадку каждый день, но постоянно был на связи».

Мостовой не хотел переходить в «Спартак». Но стал легендой клуба и лучшим игроком России 33 года назад Александр дебютировал в составе красно-белых.

«Александр Петров проходил кастинг на общих основаниях. Приходил на пробы тысячу раз»

«Саша — один из лучших, если не лучший актёр страны. Спорить с этим бессмысленно. Его обвиняют в том, что он в каждом фильме… Но это ведь не его вина. Он не соглашается на всё подряд. Саша проходил кастинг на общих основаниях. Приходил на пробы тысячу раз, затем на ансамблевые пробы с другими артистами… Петров профессионально занимался футболом, а это немаловажно в нашей истории. Великие творцы прошлого уже изобрели ракурсы, и не будет ощущения, будто Саша низкого роста в фильме. Петров и сам не станет спорить с тем, что внешне он не очень похож на Эдуарда Стрельцова.

Поскольку мы не были знакомы с Сашей Петровым до начала проб, какое-то время у нас был момент притирки. Я бы не сказал, что мы произвели друг на друга какое-то большое впечатление на первых встречах… Но в процессе проб, затем на тренировках… Не знаю, как Саша, но я его считаю близким другом. Нам удалось найти общий язык. Саша талантливый и подкованный. Это очень большая редкость для актёров — разбираться в драматургических вопросах. Я, например, смотрю на историю целиком, а он смотрит на линию своего персонажа. Когда происходит подобная коллаборация, это даёт большую глубину картине.

Александр Петров и Илья Учитель

Мы сделали фильм про великого человека. Наша цель — картину должны посмотреть очень много людей. Нилин сказал, что роль Стрельцова должен был сыграть неизвестный актёр? К сожалению, сейчас такое время: если главную роль исполняет неизвестный актёр, это не шибко работает. Саша — живой человек со своей органикой и харизмой, она есть в фильме. В силу возраста мы не могли быть знакомы с Эдуардом Анатольевичем, поэтому у нас получился собирательный персонаж, которого мы сами и придумали. Мы отдавали себе отчёт, про кого делаем этот фильм… Ежедневно что-то дописывали, перепридумывали с целью достижения максимального результата».

«Сын Эдуарда Стрельцова был в шоковом состоянии после просмотра». Игорь не оценил многие вещи

«Игорь Эдуардович читал сценарий, видел фильм. Конечно, у него были смешанные чувства. Он увидел не совсем то, к чему готовился. Почему? У него был легендарный отец, у них были какие-то свои отношения…. Кино же создают люди со своими представлениями, которые Стрельцова по сути не знали. Думаю, для него увиденное было в какой-то мере шоком. Игорь увидел отца в другом обличии, но я так понял, что одобрил. Во всяком случае, ничего плохого не сказал.

Его участие в фильме? Прочитал сценарий и одобрил его. Конечно, Игорь был на той самой встрече и рассказывал много всего интересного. Он грамотно подошёл ко всему этому — оставил на откуп создателям. Игорь Эдуардович никаким образом не влиял на нашу работу».

Чем же остался недоволен сын Игорь Стрельцов?

«Если говорить о консультациях: некоторые пожелания учли, некоторые нет, — говорит Стрельцов-младший. — Суммарно встречались мы 5-6 раз. Я не смотрел фильм целиком, только отрывки. Даже не знаю, что сказать…. Пусть зритель решает. Я был в шоковом состоянии? Да нет, нормально всё было. Они сказали, что будут доделывать фильм. Какие-это эпизоды удивили, что-то понравилось, но некоторые моменты я хотел видеть в другом ключе.

Александр Петров в роли отца? Я не утверждаю роли. Отец мало улыбался. Улыбка на лице была очень редко…. Он был серьёзным. Петров же везде улыбается…

Фильм никогда полностью не покажет жизнь. Кто не знал отца и просто придёт посмотреть фильм — получит удовольствие. У тех людей, кто знал и болел за него, будет своё мнение, у одноклубников — своё. Мнений будет много, и все они будут разные.

Они просили консультацию, я пошёл навстречу. Мне дали почитать сценарий, я написал, с чем не согласен и чего нельзя делать… Они прислушались, но не везде. Правильно ли это? Пусть останется на совести режиссёра и съёмочной группы. Некоторые моменты до смешного доходят. Не знаю, как это будет влиять на ход фильма, но чтобы по кочану капусты ударить ногой…. Это же невозможно. Что-то из фантастики…

Им нужно было снять фильм. В жизни ничего отличного не бывает, везде есть изъяны. Это фильм, а не жизненная мелодрама. Пусть зритель судит. Не могу сказать, что недоволен, но и восхищаться не стал бы. Если пригласят на премьеру, схожу с удовольствием. Встречусь со знакомыми и снова посмотрю картину».

«А после полового акта он уснул». Как великого Стрельцова посадили за изнасилование Что это было: криминал или просто подстава? Точного ответа нет до сих пор.

Как избежать обвинений в халтуре? Какой будет Стрельцов в фильме

«Надеюсь, нас никто не будет обвинять в халтуре, — говорит Учитель. — Халтурой у нас и не пахнет — это сто процентов. К обвинениям в духе: “В реальной жизни было по-другому” мы готовы. Этого, к сожалению, никак не избежать. Сложно объяснить зрителям, что мы увидели кино вот таким образом.

Если говорить по персоналиям, Вольский — главный человек в организационном плане судьбы Стрельцова. Но были и другие серьёзные люди в жизни Эдуарда Анатольевича. У нас вышел такой собирательный образ. Мы постарались всех этих людей объединить воедино. Раскрываю некоторую тайну, которая явно не всем понравится…

Александр Яценко и Виталий Хаев

Очень часто бывает в подобных фильмах, что в СССР всё одинаково. Все в одинаковой одежде серо-бежевых тонов… Я очень хотел передать атмосферу стиляг или даже оттепели. Добавить красок. Задачей художников было сделать всё максимально колоритно и ярко. Вроде получилось. У нас яркий объект рассказа, поэтому мы попросту не могли сделать очередной фильм про “совок”, где либо всё хорошо, либо очень плохо.

Стрельцов у нас неординарный. Это положительный герой — он всё же протагонист. Если мы говорим про изнасилование, то мы придерживаемся точки зрения, что он этого не совершал.

Александр Петров и Стася Милославская

Для меня всегда один ценз для оценки фильма: он либо вызывает эмоции, либо нет. Я очень надеюсь, что наш относится к первой категории».

***

Премьера картины «Стрельцов» состоится 24 сентября.