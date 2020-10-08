Власти будут судиться со «Спартаком». Неужели клуб действительно закроют?

Споры возникли из-за количества зрителей на матче с «Зенитом». Как уже наказали красно-белых и насколько серьёзно могут наказать ещё.

После матча 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» казалось, что обойдётся без скандалов – арбитр Кукуян отсудил на отлично, игроки и тренеры были сдержаны в комментариях. Была надежда, что об околофутбольной составляющей никто через пару дней и не вспомнит. Но скандал всё-таки случился – и не один, а целых два. От одного «Спартак» уже пострадал – клуб выплатит штраф и закроет один из фанатских секторов. А по второму красно-белых ждёт суд, возможно, клубу даже запретят участвовать в соревнованиях. Рассказываем, что случилось и как, скорее всего, накажут «Спартак».

Мы запутались. Кто сильнее – «Спартак» или «Зенит»? Даже как-то странно спрашивать.

С чего всё началось?

Вопросы по матчу «Спартака» и «Зенита» возникли к посещаемости стадиона. Согласно указу мэра Москвы, с 1 августа 2020 года на матчи Российской Премьер-Лиги допускается 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды. Но, учитывая правила социальной дистанции, количество допустимых зрителей сокращается примерно в полтора раза.



Предположения о том, что зрителей на игре с «Зенитом» было больше положенного, первыми высказывали журналисты после матча, общаясь с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым. Вот что он ответил: «Просто всё было так громко и красиво, поэтому казалось, что (болельщиков. – Прим. «Чемпионата») так много».

Фото: «Чемпионат»

Но история на этом не закончилось. На официальном сайте РПЛ сообщалось, что игру посетило 17 150 зрителей. «Болельщиков, конечно, было больше», – сказал «Чемпионату» один из источников, отметив, что клуб могут наказать за несоблюдение санитарных норм.



Другой собеседник «Чемпионата» в РФС рассказал, что клуб могут оштрафовать за нарушение социальной дистанции, а также за превышение допустимого числа болельщиков, если это будет отражено в рапорте делегата матча. «Клубу может грозить денежный штраф в соответствии с 111-й статьёй дисциплинарного регламента РФС», — добавил собеседник.

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После того как информацию о возможном наказании «Спартаку» стали цитировать в СМИ, реагировать пришлось и самой РПЛ: там заявили, что посещаемость игры с «Зенитом» вызвала обеспокоенность у органов государственной власти. Владелец клуба Леонид Федун тоже не остался в стороне: «Какое-то спланированное давление идёт на нас непонятно зачем», — сказал он «РБК-Спорт».

За что КДК наказал «Спартак»?

Заседание КДК РФС состоялось в среду – «Спартак» на нём был наказан несколькими штрафами: 125 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники, 30 тысяч – за несоблюдение санитарного регламента и на 200 тысяч – за публичную демонстрацию зрителями нацистской символики. За этот баннер клубу также запретили допуск зрителей на сектор B206 «Открытие Арены» на один домашний матч РПЛ условно, испытательный срок – до окончания сезона-2020/2021. Подробнее об этой истории мы уже писали.

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При этом в «Спартаке» уже заявили, что ищут человека, вывесившего баннер с руной.



А вот вопросом о количестве зрителей занялся Роспотребнадзор – там заявили, что на матче присутствовало 20 700 болельщиков, а организатором мероприятия (то есть клубом) не был обеспечен надлежащий контроль и не были приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. И начали административное расследование.

Роспотребнадзор подал на «Спартак» в суд

После расследования Роспотребнадзора на «Спартак» завели административное дело: на гендиректора Шамиля Газизова и сам клуб составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальная санкция по этой статье — приостановление деятельности до 90 суток. Также «Спартаку» грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей, а должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 150 тыс. рублей.



Заседание суда состоится 12 октября.

Что грозит клубу? Мнение юриста

Слова о приостановлении деятельности для болельщиков «Спартака» звучат страшно – неужели клубу действительно могут запретить тренироваться и выступать в РПЛ? В «Спартаке» надеются, что дело ограничится штрафом – об этом нам рассказал источник в клубе. Специально для «Чемпионата» спортивный юрист Михаил Прокопец дал свою оценку этому делу:



«Запрет деятельности «Спартака» как футбольного клуба или стадиона происходит в исключительных случаях, – заявил Прокопец. – Есть практика подобных дел, и запрет на деятельность случается лишь тогда, когда не предпринимается вообще никаких мер безопасности. К примеру, в кафе нет антисептиков, масок, дезинфицирующих ламп.

«Жить в стиле «плевать на всё, делаю, что хочу» можно будет, только когда все переболеют» Врач «Локомотива» Никита Карлицкий в разгар эпидемии работал в обычной больнице. Он рассказал, почему введённые меры нужно было ужесточить.

Я считаю, что при условии вины «Спартака», которая ещё не доказана, должны ограничиться предупреждением и штрафом. Сразу человека не могут казнить, сначала надо предупредить. И только в случае повторного нарушения может последовать наказание в виде закрытия стадиона. Что касается суммы штрафа, максимум – это 500 тыс. рублей, а для физического лица – до 50 тыс. рублей. Ещё раз повторюсь, всё это справедливо только при условии доказанной вины клуба, которой на данный момент нет».