Мы запутались. Кто сильнее – «Спартак» или «Зенит»?

У вас есть понимание, кто сейчас сильнее: «Спартак» или «Зенит»? Ещё недавно ответ казался очевидным. Вот ведь чемпион России. Команда Семака взяла два титула подряд. Сначала с отрывом +12 очков, а потом вообще +15. Этим летом Питер не растерял состав – Дзюба и Азмун остались, точечно заменили лысеющего Ивановича на Ловрена. Да ещё и Малком теперь может отыграть весь сезон без травм. Кузяев и Шатов? Да, хорошие игроки, но в основе появлялись редко.

Перед стартом сезона мало кто мог подумать, что «Спартак» будет делить первое место. Команда Тедеско в прошлом году оказалась ниже не только топ-клубов вроде «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА, но даже ниже «Ростова» и «Динамо». А сейчас вот оно как! И уже не списать на то, что таблица не устаканилась после стартовых туров. 10 матчей – это отрезок, по которому можно делать какие-то выводы. Не самые масштабные, но существенные в рамках одного сезона.

Просмотр соперников на фоне друг друга показал, что команды вполне равносильны. В первом тайме солиднее выглядел «Зенит». Во втором – «Спартак», причём даже с более явным преимуществом. Одно дело, когда Айртон говорит, что «Спартак» сильнее «Зенита». Но тут уже и Аршавин признал: «Спартак» был даже ближе к тому, чтобы вырвать победу».

Похоже, что «Спартак» сегодня действительно не уступает «Зениту». Для одних это свидетельствует о росте, а для других – о противоположном движении. Правда, здесь важно оговориться: по созданным моментам «Зенит» – явно превосходит. Вы же наверняка слышали про xG. Эта метрика оценивает удары по воротам и на их основании высчитывает, сколько должны были забить команды. Соответственно xPoints показывает, сколько очков должны были набрать команды на основе созданных и допущенных xG. Так вот, судя по голевым моментам, «Зенит» должен опережать «Спартак» на пять очков.

Хотя в этой таблице даже более удивительно видеть на втором месте «Рубин». Кстати, об удивительном. В главном матче тура были две вещи, которые показались странными.

Во-первых, в РПЛ всё ещё пускают лишь 50% от вместимости стадиона? Как-то не похоже. Создалось впечатление, что «Открытие арена» была заполнена на 70-75%. Это, конечно же, визуальный обман. Не может же кто-то в «Спартаке» осознано нарушать установленный распорядок.

Фото: «Чемпионат»

Во-вторых ещё более удивительную ситуацию можно было обнаружить при выходе со стадиона. Фанаты «Спартака» выстроились в ряд и умоляли о фото и автографе… Юрия Жиркова – игрока «Зенита» с «армейским» прошлым. С другой стороны человек действительно заслужил любовь страны благодаря ЧМ-2018. Да и ЧЕ-2008 тоже.

Забавно видеть, как Жиркову протягивают ручку и красно-белую атрибутику, а он отвечает: «Ой, на спартаковской? Зачем? Давай лучше где-нибудь здесь». И находит однотонную поверхность, где меньше отсылок к сопернику.



Сопернику, который теперь стал равным. Как-то до сих пор непривычно.

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