«Бавария» чуть не проспала трансферное окно, а потом взяла сразу четырёх игроков. Зачем?

Свои главные сделки на вход «Бавария» закрыла в самом начале летнего трансферного окна. Лерой Зане наконец-то перебрался в Германию из Манчестера (на год позже и почти в два раза дешевле, чем предполагалось), Александер Нюбель бесплатно перешёл из «Шальке», чтобы оказаться в глубоком запасе под Мануэлем Нойером, который не желает делиться игровым временем даже во второстепенных матчах. Следующие два месяца «Бавария» смотрела на суету остальных клубов, как буддист смотрит на распродажу. Спокойно и со стороны.

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«Бавария» экономит. Клуб не стал выкупать всех игроков, которые находились в аренде. В двух случаях это было максимально логично: Одриосола был запасным, а Коутиньо провёл несколько ярких матчей, но стабильно основным игроком не стал, хотя сумма выкупа была серьёзной. Но мюнхенцы не стали выкупать даже Перишича за 15 млн евро, хотя это даже по нынешним ценам немного за вингера, который набрал 3+3 голов и ассистов в Лиге чемпионов.

Без трёх игроков обоймы и с уходом Алькантары в «Ливерпуль» глубина состава стала вызывать опасения. К этому нужно добавить постоянные разговоры об уходе Алабы и почти-уход Мартинеса, который хотел вернуться в «Атлетик». В итоге, оба остались, хотя у обоих через год истекает контракт, а у Алабы огромные запросы по зарплате, что крайне затрудняет продление. Стороны уже обменялись резкими заявлениями в прессе: спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сказал, что «клуб не станет делать безумные вещи, чтобы угодить игроку», и что ориентиром в команде является зарплата Левандовского, на что агент защитника Пини Захави ответил, что знает какая у Левандовского зарплата и хочет для Алабы меньше.

Ханс-Дитер Флик не стал вести себя как Томас Тухель, который раскритиковал трансферную политику «ПСЖ» в прессе (и получил мощную отповедь от Леонардо – тоже в прессе). Он никак не комментировал слишком короткий состав, но внутренний диалог, очевидно, состоялся. Потому что в последние сутки трансферного окна «Бавария» всё-таки вышла на рынок. Итогом стали четыре приобретения, которые в сумме обошлись в 17 млн евро.

Кого купила «Бавария»

Марк Рока – первый из новичков дедлайна, куплен чуть накануне, не в последний день окна, а за день до закрытия. «Бавария» интересовалась им год назад, но отпугнула клаусула в 40 млн евро, а «Эспаньол» не желал торговаться. Через год «Эспаньол» вылетел и стал сговорчивее: отпустил опорника всего за девять млн евро.

Пожалуй, хорошо, что Рока не перешёл год назад: ему было категорически нечего делать в команде, пока в ней находился Алькантара, а так он провёл второй подряд сезон в старте (пусть и в составе аутсайдера) и сыграл больше 30 матчей. Рока – стилистическая, но не качественная замена Алькантары. Он дружит с отбором, выносливый, а главное – неплохо отдаёт разные типы передач. Он способен разбивать линии вертикальными пасами и контролировать темп игры. Прямо сейчас он вряд ли соответствует основе «Баварии» по уровню, но Марку 23 года, он впервые попал в топ-команду и будет тренироваться в окружении лучших игроков. Можно ждать прогресса. Кроме уровня, есть и другой контекст – контекст стиля. В этом смысле трансфер выглядит логично. Это недорогая замена Тьяго, пусть с ухудшением качества, зато с похожими характеристиками. Если Флику понадобится контролирующая опорная зона против нетоповых соперников – Рока пригодится.

Алькантара в «Ливерпуле» — это супертрансфер. Он сделает команду сильнее Наконец-то договорились с «Баварией».

Ещё один новичок, за которого мюнхенцы отдали какие-то деньги – Буна Сарр из «Марселя». В этом трансфере тоже есть очевидная стилистическая закономерность. «Баварию» покинул Одриосола, запасной правый фулбек– и взамен перешёл правый фулбек из «Марселя», достаточно атакующий, чтобы в «Марселе» периодически играть вингера. Кроме навыков игры в атаке можно отметить разве что невысокую цену: буна обошелся в восемь млн. Не то чтобы Сарр был усилением: он не выделялся в «Марселе» ни качеством игры, ни результативностью – но от него и требуется лишь при случае подменять Павара.

Дуглас Коста вернулся в «Баварию» как домой. Он играл здесь два года до перехода в «Ювентус». Его достоинства и недостатки давно известны, он по-прежнему травматичен, по-прежнему однообразен, с другой стороны, Коста никогда не играет ниже определённого уровня. С его приходом (и с трансфером Зане, естественно) у Флика остаётся шикарная вариативность на обоих флангах. В прошлом сезоне функцию немного прямолинейной, но эффективной электрички выполнял Перишич (на обоих флангах), а сейчас сразу два игрока, Зане и Коста, дают отличную игру один в один и ширину атаки на обоих флангах. Гнабри и Коман открываются уже и больше вовлечены в командные взаимодействия, плюс достаточно универсальны, чтобы меняться флангами.

Последний трансфер удивил больше всего. Шупо-Мотинг не продлил контракт с «ПСЖ» и ушёл свободным агентом. Можно удивляться, как настолько обычный игрок оказался в клубе, попавшем в финал Лиги чемпионов, но там есть хоть какое-то объяснение: Эрик когда-то играл в «Майнце» и пересекался с Тухелем. А вот немедленный переход в «Баварию» на первый взгляд кажется совсем нелогичным. На самом деле, причина есть.

Фото: David Ramos/Getty Images

На протяжений всей карьеры Шупо-Мотинг – отнюдь не топовый форвард по реализации, технике, качеству открываний и рывка. Зато у него есть другой важный навык: умение без возражений сидеть в запасе. Это профессионал, чьё отношение к делу не меняется независимо от игрового времени. Странно было идти в «ПСЖ», где место на острие атаки занимают Мбаппе и Икарди – но его это не остановило. Будучи игроком глубокого запаса, он получил меньше 500 минут на поле в урезанном чемпионате Франции лишь раз вышел в основе в Лиге чемпионов. Тем не менее, когда Эрик выходил, он был достаточно эффективен: забивал каждым пятым ударом. Это не прямо супер, но лично для него – лучший показатель за всю карьеру. Для сравнения, каждым пятым ударом в прошлом сезоне забивал и Килиан Мбаппе, а у многих известных форвардов (Жезуса, Мартинеса, Иммобиле, Бензема) показатели были даже хуже.

Достоинства и недостатки трансферов

По итогам трансферного окна «Баварию» покинули опорник, два вингера и крайний защитник. Пришли – опорник, два вингера, крайний защитник и центральный нападающий. Проблема только одна, но она бросается в глаза: стартовый состав точно не стал сильнее. Пожалуй, даже слабее, потому что наличие одновременно Горецки, Киммихи и Алькантары в опорной зоне давало возможность варьировать план на игру и стиль. Эта вариативность исчезла. Если бы взамен перешёл Родри, Жоржиньо, или другой контролирующий опорник топ-уровня, можно было бы говорить, что команда ничего не потеряла, но приход Роки всё-таки оставляет вопросы: это решение в перспективе, а не гарантированное.

С разменом Перишича/Коутиньо на Зане/Косту «Бавария», пожалуй, даже стала сильнее. У Перишича и Коутиньо есть кое-что общее: оба показали свой максимум в рамках системы Флика. Они могли в лучшем случае повторить прежний уровень, но не выйти на новый. Зане может дать больше.

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Салихамиджичу удалось сохранить глубину состава и найти дублёра Левандовскому. Это важно, учитывая, что в условиях сжатого пандемией сезона, нагрузка на команду будет даже выше, чем обычно.

Остался только один пробел: Томас Мюллер по-прежнему незаменим не только по игровым качествам, но и по роли: у него нет даже уступающего в качествах дублёра. Наверное, найти замену игроку, который сам себе придумал амплуа, слишком сложно. В Германии нет юных раумдойтеров. Вернее, был один, но он ушёл в «Челси» за 80 млн. В общем, в рамках выбранной финансовой политики «Бавария» сделала максимум. Для спортивного максимума понадобится, чтобы Мюллера хватило играть без отдыха весь сезон.