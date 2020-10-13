Супрематизм победил! Форму от Чалова-старшего хотят в США и британских университетах

В белорусский футбол ворвалось современное искусство. «Витебск» выиграл кубковый матч у минского «Энергетика» в альтернативной форме с надписью «Бей», красными треугольниками и причудливыми для футбола фигурами авангарда, а потом комплекты (домашний сине-белый и черный вратарский) за 2990 рублей заказали в США, Австралии, Европе и Китае.

Иностранцы набивают на форме свои имена, либо пишут «Чалов» – фамилию 26-летнего защитника «Витебска», воспитанника «Локомотива» и автора супрематической фомы Даниила Чалова, чей младший брат Фёдор играет за ЦСКА и как-то услышал от Гончаренко: «Как там у брата? Витебск – город хороший».

Сейчас мы расскажем, как российскому футболисту белорусского клуба говорили, что форму «Витебска» не купят нигде, кроме хорошего города Витебска, но он вложил в производство и дизайн полторы тысячи долларов и теперь счастлив. Счастлив, потому что играет в футбол, обожает искусство и наконец их объединил.

«Витебск» Чалова Фото: Александр Строк, ФК «Витебск»

Предыстория про Чалова, искусство и творческое сообщество футболистов (игроки пишут cтихи, за любителей играет Сутормин)

К супрематической форме «Витебска» Чалов шёл полтора года. Зимой 2019-го Даниил вместе с бывшим нападающим «Локомотива» Георгием Нуровым создал бренд одежды «Ничего Обычного», который уже не совсем бренд, а творческое объединение футболистов с недолгой, но полноценной историей.

Ребята начали с худи и футболок с фразами в стиле «Отдал – открылся» и «Хочешь – будешь», их носили и выкладывали игроки РПЛ – Миранчук, Кузяев, Марков, Кучаев. Затем выпустили новую коллекцию повседневной одежды (на новую фотосессию приезжал Комличенко).

В актовом зале спортивного университета РГУФК, где учились Дзюба, Павлюченко и другие сборники, честно и открыто обсудили.

Фото: РИА Новости

В 20-е годы советские художники упрощали свои работы и от конкретных сложных образов переходили к геометрическим фигурам, вместо пейзажей и портретов изображая стрелки, квадраты и треугольники. Это и есть супрематизм, который близок Чалову тем, что «ребята делают, что чувствуют, а не что видят». И сам сделал то, что чувствует, но никогда не видели – отразил искусство на футбольной форме и прокричал: «Ребята, я живу и играю в Витебске, тут создавали и развивали новое искусство, об этом говорят экскурсоводы в США, но почему-то молчат у нас».

• В марте 2020 года «Витебск» провёл презентацию классических игровых футболок синего и бордового цвета в здании ВНХУ (Чалов придумал – клуб реализовал), показал музей игрокам и встретился с болельщиками, а следующие полгода «Ничего Обычного», «Витебск», белорусские дизайнеры и искусствоведы придумывали ту форму, которую теперь заказывают в Азии и Америке.

Форма – отсылка к революционному плакату 1920 года. Но несёт не войну, а движение

Основа формы «Витебска» – агитационный плакат «Клином красным бей белых» советского художника Эль Лисицкого, который жил и творил в Витебске в 20-е годы прошлого века. Там же взял прозвище Эль и видел, как город превращается в квадрат для экспериментов: художники расписывали под супрематизм стены, дома и машины, а изучать искусство в ВНХУ могли вообще все, в том числе люди без денег и образования.

Агитационный плакат «Клином красным бей белых» Фото: Советский художник Эль Лисицкий

Чалов говорит, что плакат Эль Лисицкого передаёт движение, которое объединяет искусство (постоянно развивается) и построенный на скорости спорт. От «Клином красным бей белых» на форме осталось только футбольное слово «бей» в значении «бить по мячу»: во-первых, не хотели лишних параллелей; во-вторых, смысл плаката за сто лет изменился – он уже не про революцию, каждый ощущает его по своему.



«Круг, треугольник и квадрат – основы супрематизма, и они пережили своё время, – объяснил Чалов в интервью «Чемпионату». – Искусство же двигается по времени и ложится в разные эпохи. Да, в XX веке у плаката был политический окрас, но теперь мы его переосмысливаем и получаем движение + противостояние, без которых не существует ни один вид спорта. Эти идем мы выразили в ролике «Время меняется. Смыслы меняются. Бей, по мячу».

Монолог Чалова про 11 мольбертов на поле и тренера, который делал вид, что формы не существует

Но как играть в такой форме? Отвлекает ли дизайн от футбола? И что случилось с Чаловым после матча. Об этом мы спросили Даниила, а у него получился расширенный ответ-монолог, где он говорил про футбол, а получилось про искусство (или наоборот?).



«Футболисты – это холсты. 11 мольбертов стояли перед всем миром и показывали, что в Витебске происходили великие вещи.



Все дни до игры главный тренер делал вид, что формы не существует. И игроки, и я действовали так же. Когда ты спортсмен, то можешь выйти на поле хоть в ночной рубашке. После фотосессии за три недели до игры ребята просто спрашивали: «Будем играть в ней?» Не более того. Футбол – это другой мир, нереальный, в нём ты оторван от окружающего, а в реальный попадаешь два раза за матч – когда выходишь на поле из подтрибунки и во время гимна. Дальше – игра.

Фото: instagram.com/nichego_obychnogo

Порадовался, что у нас такая форма и мы довели дело до конца, я только после игры, когда мы победили и я вернулся в реальный мир. Что я испытал? Необычное чувство, осознаю которое только сейчас. Вот ты любишь две песни – Compromise у Tesla Boy и «Пуля-дура» рэпера «Хаски». Ставишь их одновременно, и – о, чудо – они не перебивают друг друга, они органичны, и из них получается новая песня, которая длится ровно минуту. Но так наполнена звуками, что расходится по всему миру и находит там отклик.



Отклик я ощущаю до сих пор. Про нас пишут СМИ на русском и английском языках, отвечаю по почте американским журналистам и получаю много одинаковых вопросов про «Витебск», форму, супрематизм и Эль Лисицкого. Но один вопрос запомнился больше всего – он начинался со слов «Андрей, скажите, пожалуйста».



– Как на форму отреагировала команда?

– Администратор «Витебска» Гена, который в клубе уже сто лет, сказал: «Блин, Дань, это лучшая форма в истории Витебска». А тренер Сергей Ясинский после игры попросил поаплодировать за фартовую форму».

Теперь форма «Витебска» – повсюду. Заказали даже в шотландский университет

«Первую партию из 67 футболок раскупили за один день, – рассказал партнёр Чалова по «Ничего Обычного» Нуров. – 85% заказов – из нерусскоговорящих стран. Многие набивают фамилию Дани, а мы смеемся, что он первый Чалов, который уехал в Англию. В Шотландию три футболки заказал преподаватель современного искусства в университет Абердина. География заказов – самая разная. США (Калифорния и Вашингтон), Финляндия, Англия, Уэльс, Польша, Австралия. Только что пришёл заказ из Китая».

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Сейчас Чалов готовится к пяти последним турам чемпионата Беларуси («Витебск» на десятом месте), сражается за Кубок и снова рассуждает об искусстве.



В 20-е годы Эль Лисицкий добавил к фигурам супрематизма объемные элементы вроде стен-прямоугольников на картине «Проун 1Е Город» и придумал собственную художественную систему проунов (= проекта утверждения нового).

«Проун 1Е Город» Фото: Эль Лисицкий

«Холст для меня стал слишком тесен, – говорил художник. – И я создал проуны — как пересадочную станцию от живописи к архитектуре».



Чалов мечтает, чтобы супрематическая форма «Витебска» стала таким проуном: «Чтобы холсту (футболу) стало тесно внутри себя, он бы объединял людей из разных сфер и общался с творчеством.



Супрематическая форма – только начало».