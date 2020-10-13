Роналду сбежал из «Ювентуса» в сборную, нарушив карантин. А теперь заболел

Пару дней назад Винценцо де Лука, президент региона Кампания (столица – Неаполь), сказал, что «Наполи» стоило и поблагодарить: команда не прилетела в Турин на матч с «Ювентусом» из-за заражённых коронавирусом игроков, тем самым здоровье главной звезды итальянского чемпионата оказалось вне зоны риска.

«Никто не поблагодарил нас за предотвращение заражения Криштиану Роналду вирусом, – заявил де Лука в видеообращении, опубликованном в «Фейсбуке». – Попробуйте представить себе, что «Наполи» передвигался бы по стране с несколькими зараженными коронавирусом, как это делал «Дженоа». Если бы Роналду заразился коронавирусом, неделей позже мы попали бы на первые полосы даже в New York Times».



Де Лука сказал это четыре дня назад.

Коронавирус атакует чемпионат Италии! «Наполи» не пустили в Турин Технарь или перенос?

Сегодня стало известно, что Роналду всё же заболел коронавирусом. Он чувствует себя хорошо – болезнь протекает бессимптомно.

Криш сдал первый тест вчера – он показал сомнительный результат. Сегодняшний уже оказался положительным

А ещё вчера Роналду выложил фото с командой в «Инстаграм». «Без масок и с нулевой дистанцией», – акцентирует издание La Gazzetta dello Sport.

Переживать стоит и сборной Франции – в воскресенье они играли с португальцами. Матч закончился 0:0 и ничем примечательным не запомнился, кроме встречи Мбаппе и Криша. Роналду – кумир Килиана с детства.

Кстати, Эдуарду Камавинга получил футболку Роналду, выставил её в «Снэпчат» и написал: «Я не буду её стирать».



Кажется, всё же придётся.

Роналду уехал в сборную, нарушив карантин. Он был взбешён из-за мер и не хотел пропускать матч с Испанией

За несколько дней до несостоявшегося матча с «Наполи», который не выпускали за пределы региона, «Ювентус» тоже посадили на карантин. Правда, уезжать из Турина им было можно – на матчи.



Команду закрыли из-за двух случаев коронавируса – заразились два административных сотрудника. Но на тренировки и участие в матчах это никак не влияло: по регламенту нужно самоизолироваться, но при отрицательных тестах у игроков, можно и заниматься, и играть.



«Юве» засел в собственном отеле, на территории которого есть тренировочный центр. Первым не выдержал Роналду: изоляция начала затягиваться, и он, по сообщениям итальянских СМИ, напрягся, что может пропустить товарищеский матч с испанцами. Как писала La Gazetta dello Sport, он даже повысил голос на руководителей клуба. А потом психанул и уехал домой, а оттуда – в сборную.

По протоколу игроков можно отпустить, если три теста подряд дали отрицательный результат: если бы нападающий ждал последнего, он бы точно не успел подготовиться к игре с Испанией.



Вслед за Роналду уехали и другие: Буффон поехал домой, Дибала вместе с Суаресом и Месси полетели в Аргентину, Мерих Демирал – в Турцию.



Карантин закончился в среду, 7 октября, — тех, кто остался, отпустили, а имена сбежавших отдали в прокуратуру за нарушение карантина. Максимальное наказание за это – 1000 евро.



Ну, или болезнь.