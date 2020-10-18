«Интер» сильнее «Милана». Но не сильнее Ибрагимовича

Первая победа «Милана» в дерби с 2017 года (и с 2016 года, если считать матчи чемпионата) случилась в парадоксальном матче. Вся игра легко делится на два отрезка. Стартовые 20 минут, в которых «Милан» играл намного лучше. И остальные 70 минут, в которых намного лучше играл «Интер». Но оценивать ход матча и (не)справедливость результата как-то не хочется. Сильные стороны обеих команд ещё до матча знали примерно все. Система Антонио Конте с годами не меняется. Но и Златан Ибрагимович – тоже.

Ещё один парадокс заключается в том, что хотя он и играл важнейшую роль, когда команда была с мячом, но без мяча Златан немного ломал игру «Милана». Стартовый план Стефано Пиоли был очень смелым. Он принял агрессивный высокий прессинг «Интера» и ответил своим таким же. Игра разбилась на единоборства. Правда, с одним исключением: Златан в прессинге участия не принимал. Он спокойно смотрел на эту суетливую беготню вокруг, хотя из-за этого Алексису Салемакерсу приходилось носиться за двоих. Уже к концу первого тайма он набегался. И гол «Интера» родился как раз из-за недоработки Салемакерса, но ведь он постоянно должен был прессинговать за двоих.



Это был серьёзный риск. Пассивность Златана без мяча могла стоить «Милану» дорого: примерно за час девять полевых игроков отдали в постоянном прессинге все силы и стали вжиматься в штрафную. Ромелу Лукаку разносил правый полуфланг и всех, кто попадался под руку – Романьоли, Эрнандеса и даже Кессье. Лаутаро Мартинес нанёс пару фирменных ударов с линии штрафной. Ашраф Хакими набивал нацеленные прострелы в штрафную, как на тренировке.

Ромелу Лукаку против Тео Эрнандеса Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Насколько «Милан» был лучше, понятнее, ближе к штрафной в первые 20 минут, настолько же «Интер» стал превосходит соперника после стартового отрезка. Высокие подключения Д’Амброзио и Коларова ставили соперников в тупик, потому что Рафаэл Леау не опускался настолько глубоко, а Салемакерс разрывался. Златан забил второй гол на 16-й минуте, а следующего удара «Милана» из штрафной пришлось ждать до 80-й минуты – вот каким преимуществом владел «Интер».



Но всё это не имеет значения.

Разницу между «Интером» Конте и «Миланом» Пиоли лучше всего передаёт разница между лучшими форвардами этих команд. Ромелу Лукаку – монстр командной игры, он великолепно цепляется за мяч, лучше всех играет спиной к воротам, он пашет все 90 минут и не устает. У него на удивление хороший дриблинг. Намного менее полезный (но тоже очень разносторонний) Мората всю карьеру кочует из топ-клуба в топ-клуб – хотя в жизни не забивал больше 15 голов в чемпионате. А Лукаку еще и забивает – у него как раз меньше 15 голов в чемпионате было всего два раза за карьеру. Это игрочище.



В этой игре Ромелу забил гол, упустил ещё два хороших момента, заработал пенальти, который был отменён из-за странного офсайда (мяч попал к Лукаку от игрока «Милана») и вообще был безумно полезен. Четыре обводки, три паса под удар, восемь (!) ударов из штрафной. Настоящая машина – и при этом важнейшая часть командного механизма.

Лукаку начал в «Интере» лучше, чем Роналдо и Златан. Сейчас он тащит клуб Причина не в таланте.

У Златана нет множества полезных качеств Лукаку, но есть одно другое. И оно компенсирует всё. Златан – великий.



Это значит, что там, где другие пыхтят, работают и тратят силы, он просто стоит и смотрит игру, а потом делает одно касание, и этого достаточно. А потом еще одно, и готов дубль. Что важно: Златану даже не пришлось для этих голов очень стараться. Он играет на опыте. На опыте он и забил оба гола.



В первом эпизоде Златан просто держал мяч в штрафной «Интера» и ждал, пока Коларов – явно слабое звено – не ударит его по ногам. Он даже не пытался угрожать воротам, просто вел мяч вдоль ворот и ждал. И дождался. А во втором голе поймал момент, когда Коларов – ага, снова он – забудет, что он уже не крайний защитник, а центральный – и пришел на пустое место. Златану 39 лет, он все видел и знает, когда и где нужно быть. Два раза был там, где нужно. А потом устал, и во втором тайме даже просил замену, но и это уже не важно. Чтобы сделать игру, Златану хватило 15 минут.

Златан Ибрагимович в борьбе с Александаром Коларовым Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Вот разница. Да, у Лукаку – 8 ударов из штрафной. Да, монстр, игрочище. Но не великий. А Златан двумя эпизодами принёс команде победу. На всякий случай напомню, что это его первая игра после выздоровления от коронавируса.



Конечно, могло быть по-другому. «Интер» растранжирил свои моменты, где-то недодал последний пас, кто-то не попал в угол, где-то дал шанс Джиджи Доннарумме – счёт не по игре. Забей Лукаку своё, дубль Златана смотрелся бы далеко не так эффектно. Но речь о другом. Он-то своё дело сделал. Промахи Лукаку – не проблема Златана. Наоборот, они подчеркивают его превосходство.



В отдельно взятом матче столкнулись противоположные подходы к игре. Ставка Конте на свою систему, ради которой он опять пожертвовал Эриксеном (и это уже начинает напрягать) и ставка Пиоли на великого футболиста. И в этом отдельно взятом матче личность оказалась сильнее системы.