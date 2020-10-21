«Зенит» — глупо и смешно. «Краснодар» – мужики. Когда мы фавориты — нам же хуже

Признайтесь, вам ведь тоже казалось: это «всего лишь «Брюгге»? Команда абсолютно без звёзд — потерпела 2 поражения в 3 первых турах чемпионата, приехала в Питер без нескольких лидеров… А наш чемпион откровенно мучился с этими ноунеймами 94 минуты. И на 94-й проиграл.



Настроение теперь как в той старой песне: «Боже, как смешно, глупо и смешно. Впрочем, всё равно».

Грабли ведь всё те же. 23 февраля 2017 года в ответном домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы с другим бельгийским клубом «Андерлехтом», ведя в счёте 3:0, «Зенит» также пропустил на 90-й минуте. И этот необъяснимо глупый гол стоил ему прохода в следующий круг.



Такая параллель, по-моему, может означать только одно – наш чемпион и лидер, едва ли не гегемон, все эти годы в лучшем случае топчется на месте. А вслед за ним, увы, и весь наш футбол.

Если «Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, виноваты будут все, но отвечать придётся Семаку Справедливо?

Вчера резало слух, когда комментаторы захлёбывались эпитетами, оценивая игру гостей: «Вязкий соперник, сложный соперник! Ух, какой соперник!». Ребята, это «Брюгге»! Который после жеребьёвки, по общему мнению, должен был как порядочный андердог залечь на дно группы и воду не мутить. А он в Питере ровней смотрелся! Чего же тогда от матчей с «Лацио» и «Боруссией» ожидать?



Семака перед игрой попросили прокомментировать тезис о том, что «Брюгге» — слабейший клуб в группе. «Они считают, что мы слабейшие, мы считаем, что они. В любом случае всё решится на поле». Вот и решилось.



Чудес не бывает. Фирменная формула успеха «давай-давай, доминируй-унижай» у «Зенита»-2020 и в РПЛ далеко не всегда срабатывает, что уж про Европу говорить. И сдаётся мне, что это не «Брюгге» сейчас так хорош – «Зенит» откровенно проблематичен.



Но опять же — кто-то удивлён? Команда Семака не выигрывает в Екатеринбурге, проигрывает «Динамо»…



Есть вопросы и к трансферной политике. Вендел? Вышел вчера на 20 минут — успел одну классную передачу отдать и один раз опасно пробить. Дальше больше? Хотелось бы верить. Влашича не купили, к Дракслеру не подступились. Ловрен забил, но где он был, когда «Зенит» оба мяча из центра вратарской пропускал? А ведь это, в отличие от бомбардирских свершений, его непосредственная работа. И чем, скажите, в целом эта команда сильнее прошлогодней, которая финишировала в группе на 4-м месте? Растущей бородой Дзюбы?



И не надо мне про возвращение в состав Малкома (ау, 40 миллионов!), Сантоса и вечного Жиркова. Вы сами-то верите, что это поможет?

Сезон Малкома. В России он уже решает. Но готов ли тащить «Зенит» в Лиге чемпионов? Только бы не травмы.

Итог вчерашнего матча — это не просто домашнее поражение от главного аутсайдера. Это безжалостная оценка перспектив «Зенита» в борьбе за выход из группы, в которой он теперь сам стал главным аутсайдером.



А ведь кто-то из года в год получает большие деньжищи за то, чтобы чемпион России совсем по-другому смотрелся в Лиге чемпионов с командами уровня «Брюгге» — и по игре (доминируя), и по результату (побеждая). Можно ли ожидать, что когда-нибудь эти люди всё-таки сделают свою работу? Вопрос риторический.

На таком фоне ждать чего-то позитивного от дебютанта «Краснодара» — который к тому же остался без Кабела, Вандерсона, Классона, Мартыновича и Мусаева, и выпустил на поле сразу 6 номинальных защитников (за атаку по флангам отвечали те еще креативщики Чернов и Смольников) — не приходилось.



Но «быки» продолжают удивлять! Потеряв во втором тайме ещё и Петрова, «Краснодар» набрал своё первое очко в Лиге чемпионов. Против третьей команды чемпионата Франции с блестящим Камавинга в составе. Расхваленный вундеркинд (в том числе и мной) выделялся, но был заменён в концовке. Тоже ведь заслуга гостей. В составе которых великолепный матч провёл свой вундеркинд — Матвей Сафонов. Вот после таких матчей и продают себя в Европу. Как в своё время это удалось сделать (подписать контракт с тем же «Ренном») 20-летнему вратарю пражской «Спарты» Петру Чеху…

Где наши Камавинги? Если вы ещё не знаете, кто это, узнаете после «Ренн» – «Краснодар» Во Франции натурализация работает, а у нас — нет. Не хотим? Не умеем? Не нуждаемся?

Соглашусь, задача «быков» в чём-то была попроще, чем у «Зенита» — играть вторым номером, отталкиваясь от соперника. Но и соперник у него был посильнее. Новичкам везёт? Так ведь и «Ренн» — новичок Лиги чемпионов.



Дело тут может быть в том, что так уж исторически повелось — нам чем хуже, тем лучше. Любим мы из непростых ситуаций (как вчера у «Краснодара» — 8 основных игроков вне состава и главный тренер дома с ангиной) с честью выбираться. Видимо, позиция фаворита не для российских клубов. Вот и «Зенит» свой лучший отрезок в матче с «Брюгге» выдал, когда первый гол пропустил.



Если «Краснодар» не вздумает в других матчах пробовать играть в безоглядную атаку (как когда-то «Локомотив» Сёмина, который воодушевлённо поверил в себя после победы в Мюнхене над «Баварией» 1:0, после чего получил дома 0:5), а также трезво продолжит оценивать свои возможности как дебютант большой футбольной Европы, то у него и дальше есть все шансы разживаться очками.



А «Зенит»… В предстоящих матчах с «Боруссией» и «Лацио» он точно не будет фаворитом. Но после «Брюгге» не всё ли равно?