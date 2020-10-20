Шедевр Ловрена не спас «Зенит». Чемпионы России сыграли, как аутсайдеры группы

«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от «Брюгге». Катастрофический результат для сине-бело-голубых, учитывая, что чемпионы России играли дома с командой, которую считали аутсайдером группы. И ведь не скажешь, что бельгийцы не заслужили победы…

Главные события матча «Зенит» – «Брюгге»

— У «Брюгге» заразились коронавирусом и не сыграли с «Зенитом» основной голкипер Симон Миньоле, центральный защитник Одилон Коссуну и нападающий Михал Крменчик. Не долетел до Петербурга и исполнительный директор клуба Винсент Маннарт, чей тест также показал положительный результат. Вдобавок из-за дисквалификации первый тур Лиги чемпионов пропускал центральный защитник Симон Дели.

— В составе «Зенита» потерь было не меньше. Малком травмирован, Дуглас Сантос дисквалифицирован, а новичок Дмитрий Чистяков не может помочь команде в Лиге чемпионов. Кроме того, неожиданностью стало отсутствие в заявке на матч Юрия Жиркова.

Если «Зенит» не выйдет в плей-офф ЛЧ, виноваты будут все, но отвечать придётся Семаку Справедливо?

— Семак на первый матч в Лиге чемпионов выбрал схему 4-4-2 с ромбом в полузащите, которая, по мнению тренера, наилучшим образом раскрывает качества атакующих игроков «Зенита». Акцент был сделал на центр, на то, что Артём Дзюба и Сердар Азмун при поддержке игравшего под нападающими Себастьяна Дриусси сделают разницу. Однако до перерыва у хозяев совершенно не получались атакующие действия. «Зенит» нанёс всего два удара за 45 минут, в створ – один. Форварды постоянно получали мяч под давлением, а подстройка не работала.

— Возможно, «Зенит» оказался просто не готов к тактике соперника. «Брюгге» в отличие от последних матчей в чемпионате Бельгии сыграл в три центральных защитника, но при этом правого крайнего Крепина Дьятта невозможно было назвать игроком обороны. Быстрый, техничный сенегалец (штатный вингер) имел гибкую роль. «Брюгге» гораздо слаженнее хозяев действовал в прессинге, тройка центрхавов с получившим определённую свободу лучшим бомбардиром команды Хансом Ванакеном переигрывала своих оппонентов из «Зенита». Зенитовские «восьмёрки» Далер Кузяев и Магомед Оздоев не могли найти себя по такой игре, что сильно усложняло выход из обороны. Гости за 45 минут нанесли пять ударов, правда, в створ – тоже один.

— Самый опасный момент создал перед перерывом «Брюгге». Тот самый единственный удар в створ едва не завершился голом. Круговой остался в ситуации один в два, а Оздоев поздно переключился на подающего. «Зениту» повезло, что Михаил Кержаков вытащил мяч из-под перекладины после удара Ванакена.

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— В начале второго тайма у «Зенита», казалось, пошло дело в атаке. Дзюба всё активнее смещался направо, чтобы принимать или скидывать мяч, команда стала создавать моменты. Попади Азмун из отличной позиции после подачи углового, чемпионы России повели бы. Впрочем, отчасти свободу впереди «Зенит» получил из-за того, что «Брюгге» стал ещё агрессивнее прессинговать и допускал разрывы. Но смелое давление гостей дало свои плоды. Вильмар Барриос должен был просто выбить мяч, а не рисковать так в собственный штрафной. Надёжный обычно колумбиец подарил гол «Брюгге». Ярослав Ракицкий дважды выносил с линии ворот, тем не менее бельгийцы затолкали-таки мяч в сетку.

— «Зенит» страдал под прессингом «Брюгге», и в общем-то было непросто понять, за счёт чего сине-бело-голубые смогут отыграться. Но на 74-й минуте неожиданно на сцену вышел Ловрен. Вот он опыт экс-игрока «Ливерпуля»! Бельгийцы не ожидали подключения центрального защитника, который свободно получил мяч и, не теряя времени, пробил издали. Хозяевам повезло, что мяч после попадания в штангу отскочил от вратаря в ворота.

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— Гол «Зенита» стал психологическим ударом для «Брюгге». Бельгийцы всё заметнее уставали от предложенной ими самими же интенсивности. Казалось, чемпионы России сохранили, больше сил на концовку. Во втором тайме команда Семака превзошла бельгийцев по ударам – 11:7 (в створ – 2:2). Но на 93-й минуте «Зенит» пропустил. Барриос оставил свободным Руда Вормера, а тот поймал защитников на ошибке при создании офсайда и точно прострелил на Шарля Де Кетеларе.