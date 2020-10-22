Это странно звучит, но в поражении «Реала» от «Шахтёра» виноват Азар

Перед матчем с «Шахтёром» у «Реала» было несколько серьёзных потерь. Это ни в коем случае не оправдание ужасной игры – тем более что у «Шахтёра» потерь было ещё больше – но проговорить их надо. Хотя бы потому, что кадровая ситуация во многом определяет этот «Реал».



Травмированы Серхио Рамос, Мартин Эдегор, Дани Карвахаль, Альваро Адриосола, Мариано Диас и Эден Азар. Шесть потерь, из которых две очень важны (Карвахаль и Рамос), а одна – знаковая.



К отсутствию Азара уже привыкли. «Реал» так долго без него обходится, что на нехватку бельгийца списать плохой матч уже нельзя. Чемпионат без него выиграли, пусть и на фоне кризисной «Барселоны». А тут «Кадис». Тут «Шахтёр» без половины основы. В чём проблема?



Проблема не одна. Потеря Азара создала сразу две проблемы. Первая простая – как обходиться без него здесь и сейчас. Её удаётся решать более-менее успешно. Вторая – фоновая, но постоянная и очень серьёзная: в каком направлении развивается команда. Сейчас объясню, что имею в виду.

Безыдейность

Классический «Реал», который брал три Лиги чемпионов подряд с Криштиану Роналду, играл в навесы. Был самой навешивающей командой Испании – и пусть Зинедина Зидана иногда упрекали за примитивный стиль, навесы эффективно работали. Первый год без Роналду «Реал» пробарахтался без игрового содержания, а потом Зидану купили Азара. Сразу стало понятно, к чему стремится клуб: к тонкому комбинационному футболу, быстрым розыгрышам низом и высокому прессингу. В теории выглядело очень интересно. Как на практике, мы так и не увидели.

Играть в навесы «Реалу» сейчас бессмысленно: не на кого. Приходится быть комбинационной командой без центральной фигуры, ради которой Зидан вообще затеял смену стиля. И это обстоятельство стало причиной уже нескольких ужасных по качеству матчей в прошлом сезоне и в нынешнем.

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В первую эпоху Зидана «Реал» мог позволить себе отсутствие модной игровой концепции, качественного прессинга и вообще внятного рисунка игры. Когда у тебя есть футболист, который с банальных фланговых подач гарантированно забьёт больше 30 голов, это всё упрощает. Имея лом, можно пережить отсутствие набора отмычек. Сейчас нет ни одного, ни другого – а только постоянный ситуативный поиск выхода из конкретной ситуации в конкретном матче.

На всякий случай напомню, что две трети прошлого сезона «Реал» набирал в среднем два очка за игру. Результат на уровне третьего места, а не первого. Летний спурт всё исправил, но 27 туров – достаточно длинный отрезок, чтобы понять, что команда не в порядке. А летом многое решили тактическая гибкость Зидана (наверное, самый адаптивный тренер в Европе) и два игрока. Рамос и Бензема были, как принято говорить, «в огне»: забили на двоих 12 голов (каждый по шесть), их голы принесли «Реалу» 15 очков из 33. Нельзя рассчитывать на такой эффект от них постоянно: Рамос как бы защитник, а Бензема приносит пользу команде сотней разных способов, но это не игрок, который должен забивать в каждом матче. А что будет без эффекта Рамоса — Бензема, можно понять по матчу с «Шахтёром».

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Почему проиграли «Шахтёру»

Матч начался с бодрого, но немного несогласованного прессинга «Реала». Компактный блок вынуждал переводить атаки на фланг, а там хозяева шли в коллективный отбор. Классика. А несогласованность заключалась в том, что не всегда удавалось передавать Майкона. Каземиро приходилось выдвигаться слишком высоко, а Родриго не переключался между Майконом и Бондарем. Закончилось это так же, как обычно бывает у «Реала»: двойной объём без мяча стал выполнять Федерико Вальверде.

Поэтому Майкон иногда имел массу времени в начале атак. Это не критически важная проблема, если бы «Реал» хоть что-то делал без ошибок: накрывал соперников прессингом или оборонялся позиционно. Но он не делал.

Сочетание ошибок в прессинге и позиционной защите привело к провалу уже на 13-й минуте. Майкон остался один и вырезал передачу в центр. Я чуть не написал «за спину защитникам», но нет: Марлос просто убежал на вратаря, потому что не было вокруг него никаких защитников. Милитао и Варан одновременно выдернулись из линии, хотя впереди не было ни одного адресата для прессинга, даже теоретического. Больше похоже на недопонимание с искусственным офсайдом: центральный защитники сделали шаг вперёд, а крайние – нет. Марлос не забил, но это был голевой момент.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Реал» не понял намёк. В смысле продолжил несогласованно разбиваться на группу прессинга и группу обороны. На 29-й минуте «Шахтёр» снова попал под неполный прессинг: Асенсио остался против двух соперников и запутался. Антонио и Корниленко разыграли мяч, Корниленко рванул в атаку и получил пас под рывок, а Асенсио вроде бы побежал за ним, но никаких действий не предпринял. В итоге «Шахтёр» изящно вышел из-под прессинга и организовал атаку четыре в четыре, которая закончилась голом.

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Важная деталь: «Реал» пропустил эту атаку не в концовке матча и не при счёте 0:2, когда летел спасать. А в первом тайме при счёте 0:0, так же как с «Кадисом». Но последовательность ошибок та же: сначала несогласованность прессинга, потом недоработка эпизода. Третий мяч «Шахтёра» рифмуется с голом «Кадиса» ещё лучше. Тоже начался на фланге, там из линии зачем-то выскочил Рамос, здесь – Варан. Соломон пробежал по флангу и отдал вертикальный пас в зону Варана (на врывавшегося Тете), а потом сам рванул туда же. Тете увёл Марсело и вернул мяч в центр: Соломон прибежал в центр штрафной, а Варан – нет. И Милитао не подстраховал, а наоборот, ошибся ещё грубее: Соломон ворвался в штрафную у него из-за спины.

«Реал» пропустил два гола и мог пропустить третий (выход Марлоса) из-за одинаковых ошибок: разбитого прессинга и потери концентрации. Уже кошмар, но дальше ещё хуже.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Возможно, из-за скомканной предсезонки, возможно из-за плотного графика или странных условий жизни, а может, ещё по каким-то причинам, но сейчас все команды, которые прессингуют высоко, периодически грубо ошибаются. «Аталанта» пропустил четыре от «Наполи». «Ливерпуль» — семь от «Астон Виллы». «Бавария» — четыре от «Хоффенхайма». «Ман Сити» глупо влетел «Лестеру», а «Лестер» глупо влетел «Вест Хэму». В общем, это рискованная тактика. Но клубы и тренеры идут на это – им нужен такой прессинг и контроль мяча, он даёт им такие возможности в атаке, которые перевешивают даже вероятность провала. И тут у «Реала» проблемы.

«Реал» проваливается в прессинге так же, как другие большие клубы – тут он не исключение. Зато он не имеет тех преимущество, которые получают другие. Владение мячом мадридцев стерильно.

В первом тайме «Реал» даже меньше владел мячом: «Шахтёр» пасовал между защитниками, выманивая в прессинг (вообще, Луиш Каштру придумал потрясающе эффективный план, который идеально попал в слабые места Зидана), а потом разрезал пустоты вертикальными передачами. Второй тайм был другим: у «Шахтёра» почти пропала контригра. Всего два удара и 20 пасов в чужую треть за тайм – это не игра на контратаках, скорее на отбой. То есть в первом тайме «Реалу» пришлось бегать за мячом возле чужой штрафной, а во втором – взламывать «автобус». Одна ситуация стала испытанием для прессинга, вторая – тестом на качество позиционных атак. «Реал» его не прошёл.

Имея тотальное преимущество (70% владения) после перерыва, «Реал» нанёс только 7 ударов по воротам. Это немного для такого владения, ещё меньше, если учесть, как низко сел «Шахтёр» (200 пасов в атакующую треть у «Реала» за тайм) и совсем мало, если учитывать счёт. А главное: из этих семи ударов четыре были дальними. Единственный Big Chance по версии Opta – гол Винисиуса после грубой ошибки Марлоса. С игры «Реал» за тайм не создал ничего. Зато сделал 18 навесов. Модрич, конечно, гений. Но невозможно забивать только после гениальных ударов издали или грубых ошибок соперника. Нужны ещё варианты. Видимо, Зидану для этого нужен Азар: выстроить позиционные атаки, которые будут на системе приносить моменты просто за счёт структуры и движения игроков, ему не удаётся.

Что значит это поражение

Сыграно так мало игр, что никакой результат ещё не влияет на итоги всего сезона. Но оценивать качество игры можно уже сейчас. Так вот, сейчас кажется, что «Реал» в кризисе. Причём не только игровом, но и идейном.

Команда не знает, что делать с мячом. Но упорно цепляется за контроль мяча – может быть, в ожидании Азара, а может, потому что Зидан не видит альтернатив. Безыдейность в сочетании с рискованным и небезупречным стилем защиты не может не сказаться на результатах.

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В прошлые годы у Зидана была возможность замаскировать проблемы с помощью Роналду, который превращал в голы даже полумоменты. Но и сам Зидан пореворачивал матчи. Он жонглировал схемами, переходя с 4-3-3 на 4-4-2 и даже 4-4-2-ромб. Даже в рамках одного стиля с навесами команда выглядела по-разному. По-разному создавала численное преимущество на флангах, выводила на подачи разных игроков – гейм-менеджмент Зидана оказывал на игру колоссальное влияние. Сейчас этого тоже не хватает.

Проблема в том, что мало что может измениться. «Реал» примерно так же играл две трети прошлого сезона (и, кстати, сейчас темп очков такой же). Чтобы в рамках своего нынешнего «Реал» прибавил, нужны две вещи. Во-первых, должен вернуться Азар. Во-вторых, он должен набрать форму и стать лидером на поле. Тогда позиционные атаку дадут команде тот объём остроты, без которого она сейчас страдает. Но если в его возвращении нет сомнений (ведь нет, правда?), то второе обстоятельство пока сугубо теоретическое: мы ещё не видели его лидером «Реала». Ну, ждём. Зидан, кажется, тоже.