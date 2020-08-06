«Шахтёр» тащит Восточную Европу. Разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал ЛЕ

«Шахтёр» отгрузил «Вольфсбургу» три гола за четыре минуты

«Шахтёр» очень уверенно провёл матч против «Вольфсбурга». На «Олимпийском» стадионе в Киеве хозяева, держа в голове счёт предыдущего матча (2:1), без лишнего беспокойства душили гостей регулярными атаками.

Только вот реализация команду Каштру сначала подводила – Марлос угодил в штангу, а Мораес не реализовал минимум три опаснейших момента. Так что главному тренеру донецкого клуба частенько приходилось хвататься за голову от досады. Ещё сильнее португалец стал беспокоиться, когда защитника «Шахтёра» Хочолаву за фол последней надежды против Жоао Виктора удалили с поля. Впрочем, всего через три минуты красную карточку заработал Джон Брукс, и составы уравнялись.

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В концовке матча «Шахтёр», наконец, сжалился над своим измотанным тренером и воплотил преимущество в голы, забив три мяча за четыре минуты, и вышел в четвертьфинал. Особенно постарался Жуниор Мораес. Сначала он замкнул прострел Додо, а затем обокрал Гилавоги и спокойно реализовал выход один на один. Ещё один гол забил Манор Соломон.



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Шкртела, Клиши и Ба выбил из Лиги Европы 21-летний датчанин

Перед выездом в Данию у турецкого «Истанбул Башакшехир» был небольшой задел в виде минимальной домашней победы над «Копенгагеном». Но, к сожалению, на стадионе «Паркен» серьёзной борьбы не получилось.



Уже на 4-й минуте после подачи Варелы 21-летний форвард «Копенгагена» Йонас Винд вколотил мяч головой в сетку. После перерыва хозяева отгрузили ещё два мяча в ворота Гюнока и окончательно приговорили соперника. На 53-й минуте Винд оформил дубль, реализовав пенальти. А чуть позже датчанин ещё и отдал голевую передачу на Расмуса Фалька. Тот дотащил мяч до линии штрафной и пробил точно в ближний угол.



Так «Истанбул» со своими звёздами, пошумевшими в АПЛ (защитниками Гаэлем Клиши и Мартином Шкртелом, а также форвардом Демба Ба) бесславно вылетел из Лиги Европы.

«Интер» наказал «Хетафе» за незабитый пенальти

Домашний матч «Интера» против «Хетафе» оказался уникальным. Впервые в истории Лиги Европы путёвка в четвертьфинал разыгрывалась в одной встрече. Тем удивительнее, что гости, известные своим пристрастием к игре от соперника, сразу помчались вперёд и едва не забили. От гола «Интер» спас Ханданович. После удара Максимовича головой он успел сложиться и переправил мяч на угловой.

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Такая встряска пошла хозяевам на пользу. К середине тайма они перевернули игру и вышли вперёд. Бастони сделал заброс на Лукаку, а форвард обработал мяч, чуть приблизился к воротам и пробил низом в дальний угол.



После перерыва гости прибавили и вновь были очень близки к голу. Сначала хозяев опять спас Ханданович – голкипер отразил удар Маты под перекладину. А затем испанцы сами упустили шикарную возможность сравнять счёт. Форвард Хорхе Молина перенервничал и угодил мимо ворот после удара с одиннадцатиметрового.

Наказание за нереализованный шанс последовало спустя 7 минут. После неудачного касания защитника Джене в своей штрафной площади Эриксен подобрался к мячу и вколотил его в ворота.



Времени отквитать хотя бы один гол «Хетафе» уже не хватило.

Джесси Лингард забил во втором матче подряд

После разгромной победы в Австрии против «ЛАСКа» Уле-Гуннар Сульшер выставил полурезервный состав. С первой минуты матча на поле «Олд Траффорд» появились Ромарио, Фосу-Менса, Мата, Лингард и Игало, так что превосходству гостей до перерыва едва ли стоило удивляться. Австрийцы в первом тайме неплохо смотрелись и даже могли открыть счёт, но Андраде после розыгрыша углового угодил в перекладину. «МЮ» же тем временем ни разу не пробил в створ.



После перерыва гости усилили давление и всё-таки смогли забить. Филипп Визингер откликнулся на отскок и шикарным дальним ударом с лёта попал в «девятку». Впрочем, австрийскую надежду на чудо в следующей же атаке похоронил Джесси Лингард, которого уже давно списали со счетов в «Юнайтед». Убежав в контратаку, англичанин получил передачу от Маты и пробил рядом с опорной ногой голкипера. Этот гол стал для Джесси вторым за последние два матча. Ранее он прервал свою безголовую серию в АПЛ, забив впервые с декабря 2018 года, а теперь спустя 8 месяцев снова отличился в еврокубках.

Уже в концовке встречи «ЛАСК» добил Марсьяль. После отличной «стеночки» с Матой он ворвался в штрафную и послал мяч прямо под голкипером, установив окончательный счёт встречи.