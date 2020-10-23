Опять всё не так с Васиным! Играл на фланге, привёз пенальти, заменён в перерыве

Болельщики ЦСКА с тяжёлым сердцем вспоминали прошлогоднюю кампанию команды Виктора Гончаренко в Лиге Европы: одна победа в шести матчах и последнее, четвёртое место в группе. Но сам главный тренер уверял перед игрой с «Вольфсбергом», что его команда готова выступить лучше, чем в 2019-м. «Мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире, да и мы стали сильнее. Это тот случай, когда пришедшие игроки и тот опыт, который мы получили в прошлых розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы, позволяет нам надеяться на более качественную игру в нынешней Лиге Европы», – сказал Гончаренко.

Что мы увидели в Австрии? Откровенно говоря, по этой игре сложно делать выводы о перспективах ЦСКА в евросезоне. Были и хорошие отрезки, были и менее удачные. При определённой доле везения красно-синие могли победить. Но ничья, пожалуй, справедливый результат.



Главные события матча «Вольфсберг» – ЦСКА:

— В составе ЦСКА было три изменения по сравнению с игрой против «Динамо». Вместо травмированного Вадима Карпова, Чидеры Эджуке и Фёдора Чалова с первых минут вышли Хёрдур Магнуссон, Наяир Тикнизян и Адольфо Гайч. Помимо Карпова «армейцам» не могли помочь в Австрии Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников и Арнор Сигурдссон, зато в заявку попал и даже немного сыграл лечившийся с марта Ильзат Ахметов.

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— ЦСКА, словно спешив подтвердить слова Гончаренко, начал здорово – забил быстрый гол! Его сделал потрясающим проходом Никола Влашич. Скауты из топ-лиг Европы, следящие за хорватом, ещё раз поставят плюсик напротив его фамилии. Влашич протащил мяч мимо троих и выдал точную передачу хорошо открывшемуся Гайчу, которого отпустил грузинский защитник хозяев Лука Лочошвили. Аргентинец технично исполнил удар и наконец-то открыл счёт своим голам за «армейцев».

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— «Вольфсберг» послабее «Зальцбурга» – вчерашнего соперника «Локомотива». Стартовал в чемпионате Австрии с трёх поражений и одной победы в четырёх турах. Тем не менее любая иностранная команда, играющая в современный футбол, может создать проблемы команде из РПЛ. Хозяева неплохо комбинировали по центру за счёт узкого расположения квартета полузащитников, вступали в прессинг при потерях мяча, зарабатывали опасные фолы. Были эпизоды, когда центрхавы ЦСКА теряли за своими спинами «десятку» и капитана «Вольфсберга» Михаэля Линдля. Но так или иначе гости держались: до 41-й минуты ничего страшного у ворот Игоря Акинфеева не происходило. В первом тайме хозяева нанесли 4 удара (2 в створ), а контратаковавший ЦСКА – 3 (все 3 в створ).

— И всё-таки на перерыв игроки команды Гончаренко уходили не в лучшем настроении. «Вольфсберг» отыгрался с пенальти. Атака началась с того, что Иван Обляков напрасно полез с мячом через центр против двоих. Красно-синие вроде бы отбились, но тут же последовал ещё один заброс в штрафную. Поймать Деяна Йовелича в офсайд защитники ЦСКА не смогли – и правый защитник Виктор Васин уронил форварда. Линдль уверенно переиграл Игоря Акинфеева с «точки».

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— Две замены у ЦСКА в перерыве – очевидно, следствие желания Гончаренко улучшить выход из обороны через пас и увеличить скорость контратак. Хозяева позволяли получать мяч крайним защитникам, но понятно, что Васин в качестве правого защитника даже близко не Фернандес. Тренер вернулся к идее с Константином Марадишвили на фланге. На исходе часа игры поле покинул и Гайч. Неплохой матч аргентинца: он много двигался, боролся, а, главное, прервал «сухую» серию.



— «Армейцы» во втором тайме действительно стали лучше распоряжаться мячом. Увеличили процент владения – с 40% до 50%. Выиграли по ударам – 7:6 (в створ – 1:1). Влашич впечатляющим проходом организовал лучший момент ЦСКА и после перерыва, когда свежий Эджуке промахнулся из отличной позиции. Впрочем, в концовке потерявший, казалось бы, остроту «Вольфсберг» едва не вырвал победу в результате быстрой атаки три в три. К счастью, Акинфеев как всегда оказался в нужной точке и поймал мяч. Сохранил «армейцам» ничью.