По трансферу Гайча в ЦСКА пока очень много вопросов. Несмотря на его дебютный гол

Летом «армейцы» провели удивительную трансферную кампанию – клуб наконец-то получил доступ к большим деньгам, смог поискать и выбрать лучших для себя кандидатов не на третьесортном рынке, как обычно, а в более элитных направлениях. Итого на новых игроков было потрачено 30 млн евро – такой суммы в распоряжении ЦСКА не было давно.

Трансферы были не массовыми, а именно точечными: каждый из статусных новичков должен был сделать команду сильнее, вывести её на новый уровень. Причём желательно как можно быстрее, поскольку времени у ЦСКА не то чтобы много: обязательно нужно попадать в Лигу чемпионов, сезоны, которые закладывались как перестроечные, уже позади.

Парадокс, но сегодня ЦСКА добивается результата по большому счёту за счёт прежних кадровых ресурсов. Из всех новичков нет никаких вопросов разве что по Зайнутдинову. Адаптированный к РПЛ игрок сборной Казахстана пришёлся кстати, успел опробовать несколько атакующих позиций, а в последнее время взял на себя роль левого защитника. И справляется там достойно.

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Эджуке тоже успел забить пару важных голов, почти в каждом матче видны его сильные качества, которые усилят команду (объём передвижений, выход из-под давления за счёт обводок и разворотов, дриблинг в финальной стадии атак), но также бросаются в глаза существенные недостатки: нигериец не имеет уникального выхода из дриблинга, у него всё средне с конкретикой, принятием решений в завершающей стадии, а особенно с качеством удара.

Игра с «Вольфсбергом» — наглядное доказательство всех перечисленных факторов. Вряд ли кто-то скажет, что Эджуке был незаметен. За тайм он дал очень хороший объём в атаке, поучаствовал в 22 единоборствах, выполнил 13 обводок (6 удачных), отдал 2 ключевые передачи, нанёс 2 удара из хороших позиций. Но на выходе – упущенные моменты и отсутствие конкретики. ЦСКА наверняка всё это видел изначально, но решил, что удастся хотя бы на несколько пунктов все отстающие навыки поднять. Процесс не быстрый.

По Бруно Фуксу сказать ничего нельзя, поскольку он по-прежнему травмирован. Остаётся ждать возвращения бразильца, ожидания от его трансфера большие, хотя адаптация, вероятно, тоже не пройдёт безболезненно. Но вряд ли она сравнится с адаптацией Гайча. Пока трансфер аргентинца смотрится самым неоднозначным. Игра в Австрии, которая вроде бы сложилась для форварда неплохо исходя из наличия результативного действия, на самом деле не ответила ни на один из появлявшихся прежде вопросов.

Какие функции были у Гайча в Австрии? Зачем команда играла на него длинными мячами?

Выход Гайча в стартовом составе против «Вольфсберга» состоялся по трём причинам. Первая – фактор ротации в условиях непростого календарного отрезка. Вторая – необходимость давать новичку практику для набора тонуса в матчах, где можно себе это позволить. Третья (вероятная, но не 100-процентная) – стиль игры соперника. Австрийцы много прессингуют, не позволяют разыгрывать мяч низом. Кучаев после матча сказал: «На таком тяжёлом поле было нелегко выходить из-под прессинга короткими передачами, поэтому были ориентированы на длинные». Фактурный Гайч, возможно, показался тренерскому штабу более оптимальной кандидатурой для зацепов мяча по сравнению с Чаловым.

Но парадокс в том, что 190-сантиметровый и мощный Гайч не играет вверху. Это тоже было известно давно, свежая игра лишь подтвердила. Аргентинец проиграл почти всю борьбу, в которой участвовал: из 22 единоборств он выиграл четыре (18%), конкретно «на втором этаже» – одно из семи (14%). Ни за один реально сложный мяч он не зацепился и близко. Причём проблемы там не ситуативные, а хронические: нет ни тайминга прыжка, ни высоты самого прыжка, ни умения играть по корпусу соперника.

Вопрос: почему, зная о том, что Гайч не даст необходимого качества борьбы вверху, команда вообще грузила его длинными передачами? Особенно старался Магнуссон, отдавший суммарно 18 длинных пасов. Если таким был план выхода из-под прессинга, то он явно не сработал. Гайч настолько откровенно имитировал борьбу, что ЦСКА лишался даже адекватных вторых мячей и не мог собирать подборы – соперники после дуэлей с аргентинцем получали возможность выбивать мяч более адресно, чем после реально сложных единоборств.

Какие уникальные качества для РПЛ есть у Гайча?

Гол, который забил Гайч, — отличный. Форвард здорово исполнил удар, но на самом деле эпизод для него был простым – и создали его партнёры. Влашич классно покатил в нужную зону, а главный вклад внёс Кучаев, уведший соперника из этого пространства рывком за спину. Гайч вышел на свободное пространство и аккуратно катнул мяч в угол без сопротивления. Это не самая типичная и частая для РПЛ ситуация.

Но в остальном в игре Гайча можно найти не так много хорошего. Во-первых, он до сих пор не встроен в командный механизм, поэтому мяч до него доходит редко. Если не брать в расчёт бессмысленные длинные забросы, то в Австрии аргентинец принял всего шесть передач от партнёров за 60 с лишним минут.

Во-вторых, у Гайча проявляются проблемы с игрой в оттяжке. Он средне разворачивается с мячом под давлением, не пользуется широкой спиной, не разворачивает атаки в нужные стороны. Пять потерь при передачах в недодачу и общая низкая точность передач 62% (8 точных из 13) – это всё-таки довольно слабая игра форварда. Во многом из-за этого ЦСКА в Австрии редко получал возможность развивать атаки и доводить их до штрафной.

Что вообще можно выделить положительного в игре Гайча, кроме гола? Он подвижный, неплохо бежит, старательно заполняет зоны при нахождении мяча на фланге – все эти навыки никуда от него не ушли. Однако нападающему нужно хотя научиться лучше работать в сжатых пространствах, чтобы подойти под нынешний футбол Гончаренко.

Планирует ли Гончаренко вообще использовать систему с двумя нападающими?

Это на самом деле важный вопрос, от ответа на который зависит скорость адаптации Гайча и его прогресс. Если ответ отрицательный и тренер планирует и дальше применять полюбившуюся в последнее время схему 4-2-3-1, то шансы Гайча на адекватное игровое время ничтожны. Чалов выглядит полезнее в рамках командной структуры. Как они будут выглядеть вместе с фактурным и бегущим аргентинцем, мы пока не знаем.

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Никаких долгосрочных выводов о Гайче сейчас быть не может, но факт болезненной адаптации и отрицательной динамики отрицать тоже нельзя. Сейчас у команды есть результат, поэтому вопрос остро не стоит. Но всё же в интересах Гончаренко встроить статусного новичка в командную игру как можно скорее. Деньги всё-таки потрачены большие, и скоро народ начнёт нетерпеливо интересоваться: а за что, собственно, они платились?

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.