«Мой гол «Баварии» приснился Соломатину». Самая громкая победа «Локо» в XX веке

12 сентября 1995 года Евгений Харлачёв забил дважды исторический гол – первый для «Локомотива» в Европе и первый же победный. Великой «Баварии» на её поле! Более знаменательных побед у «Локо» в прошлом столетии не было. В ожидании новой встречи москвичей с немцами вспомнили с Евгением события 25-летней давности. Но прежде чем предоставить слово герою Мюнхена (8,0 от «СЭ») – несколько фактов для понимания.

Европа холодно встретила московского дебютанта. Первым экзаменатором «Локо» в Кубке УЕФА был «Ювентус», вторым – «Бавария». Итальянцы устроили взбучку красно-зелёным дома (3:0), немцы – в гостях (5:0).

В Кубок УЕФА сезона-1995/1996 «Локомотив» вошёл на правах бронзового призёра чемпионата России за компанию с двумя южными командами – «Ротором» и владикавказским «Спартаком». Вице-чемпион («Динамо») играл в Кубке кубков.

Перед вылетом в Мюнхен «железнодорожников» напутствовал в аэропорту Внуково батюшка. Ранее священник по просьбе начальника команды Владимира Короткова освящал стадион «Локомотив».

Поражение от «Локо» стало первым для Отто Рехагеля во главе «Баварии» после феноменального старта – 5 побед подряд в Бундеслиге (всего 7 – на тот момент рекорд Германии).

Знаменитый новичок «Баварии», чемпион мира Юрген Клинсман (пришёл из «Тоттенхэма») начал забивать только с пятого тура (дубль «Фрайбургу»), но в итоге настрелял 16 голов, всего на один мяч отстав от победителя бомбардирской гонки чемпионата Бобича. На «Олимпиаштадионе» главную звезду «Баварии» выключил из игры 20-летний Андрей Соломатин, годом ранее бегавший за «ТРАСКО» в третьей лиге.

На старый стадион в Черкизово в 1995 году обычно ходило по 1-2 тысячи зрителей. Домашнюю игру с «Динамо-Газовиком» посетило две сотни болельщиков. Только на дерби со «Спартаком» трибуны «Локомотива» заполнились более чем наполовину (15 тыс.), и прежде всего благодаря повышенной явке красно-белых. Ответный матч с «Баварией» собрал рекордную для «Локо» 1990-х аудиторию – 20 тыс. человек. Даже мэр Москвы Юрий Лужков, прежде в симпатиях к клубу не замеченный (чаще появлялся на «Спартаке»), почтил игру своим присутствием.

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«По дороге на стадион смеялись в автобусе, слушая по радио, как немецкие болельщики обсуждают «Локомотив»: ту-ту, чух-чух-чух»

— На предматчевой тренировке в Мюнхене Сёмин признался: «Если сыграем вничью, это будет блестяще». А с какими мыслями летели в Германию вы? «Без шансов»? – первый вопрос Харлачёву.

— Мы вообще не сразу поняли, как попали на «Баварию». Нам говорили, что «Локомотиву» как сеяному должен достаться более слабый соперник. Немцев точно не ждали. Что «Ювентус», что «Бавария» — не подарок. Сразу почувствовали повышенное внимание к себе – в Баковку приезжали немецкие корреспонденты, съёмочные группы. Тем не менее страха, мандража не было. Готовились спокойно. Интересно было проверить себя на таком уровне – в «Баварии» тогда полсборной Германии играло. В глубине души рассчитывали, что всерьёз они нас не воспримут. По дороге на стадион смеялись в автобусе, слушая по радио, как немецкие болельщики обсуждают «Локомотив»: ту-ту, чух-чух-чух – имитировали звуки паровоза. В общем, недооценили они нас, чем мы и воспользовались в первом матче.

Кубок УЕФА — 1995/1996. 1/32 финала

«Бавария» (Мюнхен) — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Харлачёв, 71

«Бавария»: Кан, Баббель, Циге, Штрунц (Нерлингер, 15), Хелмер, Сфорца, Хаманн, Циклер (Суттер, 46), Клинсман, Херцог (Витечек, 72), Шолль.

«Локомотив»: Овчинников, Арифуллин, Дроздов, Харлачёв, Оганесян, Чугайнов, Косолапов, Гуренко, Елышев, Соломатин, Гарин (Маминов, 82)

12 сентября 1995 года. Мюнхен. Олимпийский стадион. 16 тыс. зрителей.

— «Бавария» оказалась не такой уж и страшной?

— Конечно, волнение было, но оно быстро ушло. С каждой минутой уверенность крепла – жаль, что в ответной игре она нас оставила.



— Немцы недоумевали, как молодой ноунейм Соломатин выключил из игры чемпиона мира Клинсмана. Действительно – как?

— Его потом в немецкой газете «русским партизаном» назвали. Андрею сильно досталось в единоборстве – с перебинтованной головой доигрывал. У каждого из нас была запредельная мотивация. Бывает, так настроишься, мобилизуешься, что всё получается. От нас не требовалось выпрыгивать из штанов – нужно было сыграть, как умеем. Овчинников хорошо выполнил свою работу, мы, полевые, – свою. «Локомотив» был единым целым. А «Бавария» нас явно недооценила.



— Доктор Ярдошвили рассказывал, что в перерыве вам было до тошноты дурно. Отчего?

— После болезненного удара в колено испытал болевой шок – даже на носилках с поля выносили. Всё это наслоилось на предматчевое волнение и усталость (к такой интенсивности игры мы были не привыкшие) – вот и поплохело. Но мыслей замениться не было – не каждый день с «Баварией» играешь.

«Кан – огромный, страшный мужик. Ручищи, ножищи – натуральный Кинг-конг!»

— Оливер Кан в 1995-м был только на пути к будущему величию. Чем запомнился?

— Огромный, страшный мужик. Ручищи, ножищи – натуральный Кинг-конг. Постоянно орал на своих защитников. У немцев что ни игрок был – атлет. Смотрел на них в подтрибунке снизу вверх и думал: говорящая гора. Мы рядом с ними щуплыми пацанами выглядели.

«Бавария» и «Локомотив» выходят на поле Фото: из архива пресс-службы ФК «Локомотив»

— Правда, что ваш гол Соломатин увидел во сне?

— Андрей ещё с утра сказал: «Приснился твой гол». Договорились: если забью – он кувыркается. После игры в гостинице сдержал обещание.



— Спустя четверть века ясно помните свой гол?

— Как забудешь – самый памятный гол в жизни. Когда Алексей Косолапов получил мяч, я со своей половины рванул в свободную зону. Он сделал разрезающий пас между защитниками – получился, по сути, хоккейный буллит. Очень синхронно, слаженно сработали. Выбежал один на один, обвёл Кана и забил. Приятно было войти в историю «Локо».

— Тот «Локо» отличала особенная, семейная атмосфера – душевно отметили победу?

— Подробности уже забылись, но, наверное, какой-то праздничный ужин был – по бокалу пива себе позволили, всё же Бавария. Но точно не злоупотребляли – через несколько дней игра с «Жемчужиной» была (в Сочи Харлачёв тоже забил, и снова победный гол. – Прим. «Чемпионата»). Владельцы частного отеля, в котором мы остановились, оказались фанатами другого местного клуба – «Мюнхена 1860». Эта семейная пара и до матча желала нам удачи, и после бурно радовалась. На следующий день в аэропорту Мюнхена подходили немцы, показывали газеты, брали автографы.

«Филатов рассмеялся: «Палыч, обещай сколько угодно – всё равно не выиграете»

— Первые большие премиальные тоже наверняка запомнились. По 3 тысячи долларов вам тогда заплатили?

— 3 или 5, точно не помню. По тем временам сумасшедшие деньги. На собрании в Германии поднялся вопрос о премиальных. Сёмин напрямик спросил Валерия Николаевича Филатова, президента клуба: «Сколько?» Филатов рассмеялся: «Обещай сколько угодно – всё равно не выиграете». Палыч не унимался: «Валера, ты подожди, эти кого хочешь обыграют. Давай конкретную цифру». Филатов и назвал – не то 3, не то 5 тысяч. Надо отдать клубу должное: всё, что обещали – выплатили, хоть и не сразу.



— На что потратили?

— На благое дело (улыбается). Сделал ремонт и обставил мебелью новую однушку, в том же году выделенную клубом.

— Перед ответным матчем уже никто ничего не обещал? Или ставки подскочили?

— В том-то и дело, что обещали. Перед игрой появилась масса спонсоров – сулили различные блага, повышенные премиальные. Чуть ли не по десятке за проход. Может быть, это нас и сгубило – побежали зарабатывать эти деньги. Недавно пересматривал матч – действительно, первые 10 минут играли очень хорошо, создавали опасные моменты. Впервые в жизни увидели полный стадион в Черкизово – и понеслись. А вовремя остановиться не смогли.



— На «Локомотив» в 90-х мало народу ходило.

— Мы почти всех в лицо знали (смеётся). Друзья, родственники. Была ещё группа болельщиков «Барабанщики-81». Увидев полный стадион на «Баварии», конечно, обалдели. Было неожиданно и приятно. Когда столько людей на трибунах, ноги сами несут. Главное, чтобы правильно несли (усмехается).

Юрий Дроздов, Юрген Клинсман, Мехмет Шолль, Евгений Харлачёв и Алексей Арифуллин (слева направо) Фото: из архива пресс-службы ФК «Локомотив»

«Немцам будто сказали: если не обыграете этих зазнаек – всех расстреляем»

— Было предчувствие, что всё так плохо кончится в ответке?

— Все прекрасно понимали, что в Москве будет совсем другая «Бавария». Отчётливо помню, как немцы выходили из автобуса в Черкизово – у них на лицах было написано: шансов у «Локомотива» не будет. Бывает, тренер заходит в раздевалку и по внешнему виду своих футболистов понимает: всё сложится хорошо – такая уверенность от них исходит. А в другой раз смотришь на них и думаешь: сегодня кричи, не кричи – всё бесполезно. Такое вот внутреннее, подспудное ощущение у меня возникло, когда увидел физиономии немцев. Серьёзные, собранные: не футболисты – солдаты, убийцы! Им будто сказали: не обыграете этих зазнаек – всех расстреляем (смеётся). Если на первый матч они выходили со смехом, улыбочками, то тут, кажется, ни один мускул на лицах не дрожал.



— Ну и набили вам пять.

— Первые 10 минут «Локомотив» играл очень активно, в несвойственной себе манере. Но мы свои моменты не использовали, а они – забили. После этого немцев уже было не остановить. «Бавария» есть «Бавария», фактически сборная Германии. Палыч даже не «пихал» в перерыве – смысл орать при 0:4? Думаю, он тоже всё прекрасно понимал.



— Что-то на память о «Баварии» сохранилось?

— Футболка. Администраторы ругались потом из-за недостачи формы. У нас же тогда на весь сезон три комплекта было – гостевая, домашняя и резервная. Естественно, хотелось поменяться майками со звёздами «Баварии». Мы массажисту свои собрали и попросили сходить к немцам в раздевалку – поменяться. Он принёс охапку: разбирайте. Мне досталась футболка Баббеля. У родителей где-то лежит.



— С кем из участников тех матчей сохранились связи? Кого потеряли из виду?

— С Дроздовым Юрой общаюсь, с Косолаповым иногда созваниваюсь – Лёха сейчас в Казахстане. С Овчинниковым теперь намного реже общаемся: у каждого свои дела. С Соломатиным недавно разговаривали, с Олегом Гариным. Он теперь в Красноярске живёт.



— Уникальный был нападающий.

— Это точно. Вроде бы нескладный, а такой финт иногда заложит – чистый Гарринча! Овчинников Гарина подкалывал: мол, его здоровенный защитник – кажется, опять-таки «Баварии» — за боллбоя принял, чуть ли не за руку взял.



— Соломатин у вас свидетелем на свадьбе был?

— Юра Дроздов в интервью вам немного напутал. Это я был свидетелем у Соломатина, а у меня – Хасан Биджиев.

«Босс зашёл в раздевалку: «Ещё одна такая игра – всем хребты переломаю!» Дроздову доверяли опеку Баджо и Шевченко, Тихонова и Радимова. И про каждого у него есть история. А про «Локомотив» – просто море баек.

— Историю про свадьбу Юрий верно изложил?

— Немножко не так было. Я договорился с Сёминым, что организую свадьбу летом, в перерыве между кругами. Палыч согласился: «Делай, конечно, команда останется». А потом всё переиграл. Сыграли последний матч перед паузой – подхожу к нему: «Палыч, через пару дней свадьба…» А он: «Ты знаешь, планы поменялись. Оставайся, женись, но на следующий день чтобы был на сборе». Ничего не поделаешь. Отгулял свадьбу и наутро после первой брачной ночи полетел в Австрию. Там уже с ребятами отметили.