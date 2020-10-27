«Бавария» — страшная сила. Но шансы есть всегда. Доказано тем же «Локо» и «Ростовом»

Общий тон предматчевых разговоров сводится, по сути, всего к двум вопросам. С каким счётом «Локомотив» проиграет «Баварии». И способна ли команда Николича сыграть так, чтобы не только отбиваться, но и что-то в атаке показать.

Настроения гуляют такие, что хоть вообще на поле не выходи. Микс всех прогнозов: «Они «Ротору» проиграли — а тут «БАВАРИЯ». Три мяча — это лучшее, что может случиться. Если уж «Барса» 2:8 получила. Может сразу «технарь» и не позориться?»

И вот как играть такие матчи, когда кажется, что шансов нет от слова «вообще»?

Во-первых, шансы есть всегда. Даже в самых безнадёжных ситуациях. Не боги горшки обжигают, у страха глаза велики, мяч круглый, а поле ровное… Надо продолжать? У «Шахтера» неделю назад против «Реала» тоже шансов было немного, но чем дело закончилось, помните?

Конечно, «Бавария» сейчас – страшная сила, машина. По праву — лучший клуб Европы. 21 матч при Флике с результативностью 4+. Атака — смертельная колесница, перемалывающая всё и вся. У Левандовски после 5 туров бундеслиги 10 мячей – 15 клубов забили меньше. Но разве многие ставили на тот же «Локо» перед матчем с мюнхенцами в 95-м на «Олимпиаштадионе»?

«Мой гол «Баварии» приснился Соломатину». Самая громкая победа «Локо» в XX веке Первый успех в Европе, первые большие деньги и первый аншлаг в Черкизово.

Или на «Ростов» с «Баварией» в 2016-м? А ведь у немцев и четыре года назад состав был фантастическим – Левандовски, Рибери, Мюллер, Тьяго Алькантара, Лам, Дуглас Коста… Но получили все эти звёзды на Дону от ворот поворот – 2:3. Впервые проиграв российскому клубу в Лиге чемпионов.

Главное — терпение и дисциплина. И такая самоотдача, чтобы трибуны потом благодарно салютовали, как тем же бердыевцам в Ростове: «Мужики!» Конечно, немного везения, как у «Локомотива» в Зальцбурге — с судьей и в целом. И обязательно всем без исключения показать свой лучший футбол. «Хоффенхайм» же «Баварию» недавно дёрнул. Да, у «деревенских» есть Крамарич. А у нас Смолов, который только великим забивать любит. Лучший клуб Европы — лучший вариант для этого. Пока 8 матчей в Лиге чемпионов — и ни одного мяча. Надо, Федя, надо!

Во-вторых, для молодёжи «Локо» — это будет самая крутая школа, которую только можно представить. Для Куликова, Рыбчинского, Магкеева и компании. Они ведь наверняка теперь на Лёшу Миранчука равняются, а он в прошлом году именно в матчах с грандом («Ювентусом») себя в Европу продал. Может, и у брата также получится? Только в таких матчах становятся сильнее. Даже проигрывая.

«Забил, как Роналдиньо». Болельщики в восторге от дебюта Миранчука в «Аталанте» А именно – от его гола.

Но проигрывать ещё до матча (и это — в-третьих) — самая большая глупость, которая только может быть. Эти 90 минут нужно отыграть, как завещал классик — чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведённое время, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое. Да, «Бавария» может этого не позволить. Вообще ничего не позволить. Как ни настраивайся — класс есть класс. Но не сдаться заранее самим себе и как минимум попробовать взять своё — вот сверхзадача для «Локомотива» на сегодняшний вечер. Проиграешь, сохранив достоинство — никто не спросит, дашь бой — войдёшь в историю. Как Торин Дубощит в легендарной битве при Азанулбизаре.

И пусть Томас Мюллер тысячу раз прав, когда говорит: «Лига чемпионов — это наш турнир». Но Черкизово для «Локо» – его Азанулбизар, его земля. А тем юмористам, которые предлагают хозяевам не выходить на игру, я напомню – лучше всех смеётся тот, кто смеётся после футбола.