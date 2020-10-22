«Забил, как Роналдиньо». Болельщики в восторге от дебюта Миранчука в «Аталанте»

У Алексея Миранчука получился отличный дебют за «Аталанту»: 7-я минута на поле, первый контакт с мячом в штрафной, удар и сразу гол. Полузащитник открылся, обработал мяч под левую ногу и сразу пробил в дальнюю девятку – без размаха или разбега. Получилось красиво, если ещё не видели – обязательно посмотрите.
Права на видео принадлежат ООО «Национальной спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».
Иностранные болельщики невероятно впечатлились «волшебной левой» и даже сравнили его гол с тем, что забил Роналдиньо на «Стэмфорд Бридж» в марте 2005-го.
«Прекрасный Миранчук».
«Боже мой, Миранчук!»
«Святая Мадонна, Миранчук».
«Нога ангела! Миранчук забил, как бог, принеся «Аталанте» покер в Дании».
«Волшебный, фантастический, красивый, прекрасный, выдающийся Миранчук».
«Миранчук – невероятный игрок».
«Миранчууууук! Красота. Иличич отдал Малышу Иличичу. Мило».
«Это Миранчук или это Роналдиньо?»
«Миранчук сделал то, что Роналдиньо когда-то на «Стэмфорд Бридж».
«Миранчук у Гасперини станет русским Кака».
«Какой же Миранчук, а, «Милан» проспал, чтобы его подписать».
Главное, чтобы и дальше так было.
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