А именно – от его гола.

«Забил, как Роналдиньо». Болельщики в восторге от дебюта Миранчука в «Аталанте»

У Алексея Миранчука получился отличный дебют за «Аталанту»: 7-я минута на поле, первый контакт с мячом в штрафной, удар и сразу гол. Полузащитник открылся, обработал мяч под левую ногу и сразу пробил в дальнюю девятку – без размаха или разбега. Получилось красиво, если ещё не видели – обязательно посмотрите.

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14 минут Миранчука за «Аталанту». Забил уже пятым касанием! Шикарный дебют!

Иностранные болельщики невероятно впечатлились «волшебной левой» и даже сравнили его гол с тем, что забил Роналдиньо на «Стэмфорд Бридж» в марте 2005-го.

«Прекрасный Миранчук».

«Боже мой, Миранчук!»

«Святая Мадонна, Миранчук».

«Нога ангела! Миранчук забил, как бог, принеся «Аталанте» покер в Дании».

«Волшебный, фантастический, красивый, прекрасный, выдающийся Миранчук».

«Миранчук – невероятный игрок».

«Миранчууууук! Красота. Иличич отдал Малышу Иличичу. Мило».

«Это Миранчук или это Роналдиньо?»

«Миранчук сделал то, что Роналдиньо когда-то на «Стэмфорд Бридж».

«Миранчук у Гасперини станет русским Кака».

«Какой же Миранчук, а, «Милан» проспал, чтобы его подписать».

Главное, чтобы и дальше так было.