«Бавария» — идеальная машина. Требл, победная серия в ЛЧ и куча рекордов

Ещё раз о главных героях евросезона.

Несколько удивительных фактов о лучшей команде теперь уже прошлого сезона.



– Ханс-Дитер Флик работает в «Баварии» с 15 ноября 2019 года – тогда его утвердили на должности «до дальнейшего уведомления», но уже спустя две недели руководство сообщило, что немец продолжит руководить командой до конца сезона. В апреле он подписал полноценный контракт на три года, а летом выиграл три трофея.

– После прихода Флика команда выиграла 33 матча из 36. 16 побед подряд в чемпионате – новый рекорд Бундеслиги.

Тренер «Баварии» — специалист по разгромам. Был в штабе Германии в матче с Бразилией на ЧМ Ханси Флик не тренировал 5 лет, а сейчас в двух шагах от победы в Лиге чемпионов.

– «Бавария» во второй раз в своей в истории оформила требл: помимо ЛЧ, мюнхенская команда досрочно выиграла чемпионат и Кубок Германии, обыграв в финале «Байер» — 4:2. До этого лета в Европе дважды оформляла требл только одна команда – «Барселона».

– В нынешней команде осталось пять человек, которые семь лет назад выигрывали требл: Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Хави Мартинес, Жером Боатенг и Давид Алаба.



– После рестарта чемпионата 17 мая «Бавария» ни разу не проиграла в чемпионате Германии. Также баварская команда снова провела лучший второй круг в истории Бундеслиги, набрав 49 очков из 51 возможных, — подобное было в сезоне-2012/2013.



– Роберт Левандовски в трёх турнирах забил 55 голов.

«Бавария» выиграла все матчи Лиги чемпионов! Есть вопросы по победителю? Победа «Баварии» над «ПСЖ» – справедливый результат финала.

– В этом розыгрыше ЛЧ «Бавария» выиграла 11 матчей из 11 – такое не удавалось ещё никому.



– В чемпионате «Бавария» забила 100 мячей – этой отметки она достигает второй раз в своей истории (последний раз было в сезоне-1971/1972). Больше в Германии никто не забивал. забила 43 мяча (в среднем 3,91 мяча за игру!) и пропустила всего 8.

– Гол Кингсли Комана оказался для «Баварии» не только победным, но и юбилейным: мюнхенская команда стала третьей в истории Лиги чемпионов, пробившей отметку в 500 голов. Больше только у «Барселоны» (517) и «Реала» (567).

«Бавария» выиграла у «ПСЖ» за 15 минут. В финале ЛЧ нельзя выключаться Подробно о том, почему в больших матчах нельзя допускать даже короткие неудачные отрезки.

– Коман стал пятым французом, забившим в финале Лиги чемпионов, составив компанию Кариму Бензема (2018), Зинедин Зидану (2002), Марселю Десайи (1994) и Базилю Боли (1993).

– Мануэль Нойер – третий в истории капитан-вратарь, выигравший Лигу чемпионов. Первым был Петер Шмейхель, взявший ЛЧ с «Манчестер Юнайтед» в 1999-м, а спустя 15 лет – Икер Касильяс с «Реалом».