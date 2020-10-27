А Николич-то не промах! «Локомотив» заставил «Баварию» отбиваться

Очень обидное поражение «Локомотива». Команда Марко Николича дала бой действующему победителю Лиги чемпионов и была близка к ничьей, а при более удачном стечении обстоятельств — даже к победе. «Железнодорожники» и сами забили «Баварии», и не позволили отличиться самому грозному снайперу европейского футбола на сегодняшний день Роберту Левандовски.

Главные события матча «Локомотив» – «Бавария»:

— Николич и в матче с «Баварией» не отказался от игры с двумя нападающими. Впервые в основу попал Зе Луиш, который находился не в лучшей форме после перехода в «Локомотив». Кроме того, вернулся в состав Владислав Игнатьев, пропустивший три матча из-за травмы. С первых минут должен был сыграть Станислав Магкеев, но центрхав получил травму на разминке и был заменён на Даниила Куликова.

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— Николич пообещал, что скучно не будет, и постарался озадачить соперника тактически. Если при атаках игроки «Локомотива» оказывались на привычных позициях по схеме 4-4-2, то при обороне хозяева вставали 4-3-2-1 «ёлочкой». Очевидно, сербский тренер преследовал цель не дать «Баварии» создавать численное преимущество в центре за счёт движения пятёрки из центрхавов и атакующих полузащитников. Под Зе Луишом располагались Фёдор Смолов и Антон Миранчук. Пока немцы раскачивались и разбирались в тактике хозяев, «Локо» первым получил момент. Жаль, что Смолов пробил головой из хорошей позиции прямо в руки Мануэлю Нойеру.

— Однако немцы быстро определили слабость оборонительной модели «Локомотива». Гостям обеспечивали перевес подключения крайних защитников. Особенно Бенжамена Павара справа, где не хватало смещавшегося в центр Миранчука. До перерыва француз, свободно принимая мяч, дважды пробил и выдал две ключевые передачи. Одна из них – сложная, в касание – завершилась голом Леона Горецки, который переиграл Мурило и забил головой.

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— Тем не менее в целом «Локомотив» провёл неплохой первый тайм. «Бавария» не включалась на сто процентов, не пыталась задавить сумасшедшим прессингом. Поэтому у «железнодорожников» было несколько перспективных подходов, которые при доли везения могли закончиться голом. В первом тайме «Локо» нанёс 5 ударов (в створ – 2), а «Бавария» – 10 (в створ – тоже 2). Самой крупной неприятностью до перерыва стала травма Ведрана Чорлуки. У хорвата повреждение задней поверхности бедра, его пришлось заменить.

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— В начале второго тайма, как и в дебюте игры, первый момент создали «железнодорожники». Опять шанс забить имел Смолов. Фёдор пробил с подбора после штрафного, но великий Нойер, несмотря на рикошет, снова притянул мяч к себе словно магнитом. Этот эпизод как будто разбудил «Баварию»: победитель Лиги чемпионов добавил в агрессии, быстрее распоряжался мячом. У ворот Маринато Гильерме стало горячо.

— Но «Локомотив» не поплыл! Команда Николича смогла воспользоваться тем, что у «Баварии» появились разрывы, спокойно и правильно играла при владении мячом. Хозяева два-три раза огрызнулись – гости не услышали тревожный звонок. В результате вице-чемпион России сравнял счёт. Смещение Зе Луиша создало на правом фланге ситуацию 3 в 2, форвард избежал офсайда и сделал своевременную передачу на Миранчука. Антон исполнил момент так, как исполнял его брат Алексей.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

— Какое же шоу устроили команды при счёте 1:1! Как и обещал Николич. «Бавария» рисковала, допускала ошибки при организации офсайда. «Железнодорожники» дважды убегали к воротам Нойера и точно забили бы, если бы Зе Луиш не пожадничал, а отдал ещё одну голевую передачу – на Рифата Жемалетдинова. Победитель Лиги чемпионов за такие промахи, как правило, наказывает. Центральные защитники и «опорники» хозяев не разобрались, как перестраиваться, чтобы накрыть открывшегося между линиями Йозуа Киммих. Тот показал топ-класс – принял мяч, пробил в нижний угол, пошёл праздновать с партнёрами.

Итоговый счёт ударов – 15:19 (в створ – 6:4). Левандовски пробил четыре раза и ушёл с поля без гола. «Локомотив», хоть и проиграл, до последних минут заставлял волноваться Нойера и главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика.