Сафонов в первой сборной, а у Шапи и Игнатьева – проблемы. Детство кончилось – что дальше?

Перед пятничным матчем нашей молодёжки с эстонцами я написал про Чалова: «Лучшего шанса, чтобы расчехлить свою снайперскую винтовку и вернуть уверенность в себе (желательно не одним голом) — не придумаешь». Федор внял совету – уже в первом тайме сделал дубль, забив свои первые мячи в сезоне, и с 4 голами вышел в лучшие снайперы нашей сборной в победном для нее отборочном цикле Евро-2021 (сглазить не боюсь — с Латвией сегодня в последнем матче проблем у команды Галактионова быть не должно).

Уже звучат разговоры, что Чалов — это Базелюк-2. Фёдору пора вернуться с голами Мы его теряем?

А вот с другими форвардами молодёжки, также пребывающими в затяжном голевом кризисе – Магомедом-Шапи Сулеймановым и Иваном Игнатьевым — картина по-прежнему печальная. Переход на тот уровень, где уже не детство, но с них уже спрашивают, как с лидеров, и в острой конкурентной борьбе нужно давать результат (прежде всего в виде забитых мячей) – пока не получается.

У 20-летнего Шапи в 24 матчах за «Краснодар» и сборную в этом году лишь один гол – месяц назад в фирменном стиле (выйдя на замену), он добил развалившиеся «Химки» 7:2. Для сравнения: в 2018-м на его счету было 6 мячей, в 2019-м – 13. Шел по нарастающий, и вдруг такой резкий спад, если не сказать больше — провал. Что с ним случилось?

Понятно, что какой-то одной причины и объяснения здесь нет.

Не думаю, что повлиял пресловутый ковид. Известно, что в начале мая Шапи переболел коронавирусом, но в лёгкой форме.

Скорее – психология. Тот факт, что за три года с момента дебюта в главной команде «Краснодара» ему так и не удалось закрепиться в основе «быков», вероятно, сидит внутри амбициозного парня болезненной занозой. Он так и не смог поменять амплуа «джокера» на «главного героя» при всех выданных ему авансах и шансах (2019-й Сулейманов заканчивал твердым игроком стартового состава – 14 подряд выходов с первых минут). А с потерей места в «старте», как правило, приходят самоедство и неуверенность, от которых становится только хуже. Известно ведь: чем больше хочешь и накручиваешь себя, переживая – тем меньше получается.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Он и сам как-то признался в сердцах: «Роль «джокера» меня не устраивает, в клубе об этом знают. Выхожу и каждую игру доказываю». Но после поражения от «Урала» в матче 4-го тура (22 августа «Краснодар» уступил в Екатеринбурге – 0:1, Шапи отыграл лишь тайм) место в стартовом составе ему нашлось только в «Краснодаре-2», куда он вернулся спустя полтора года. И пусть тренер второй команды «быков» Артём Куликов заметил, что «Шапи сам попросился — это была его инициатива», со стороны такое возвращение выглядело вынужденной мерой. То ли ссылкой, то ли капитуляцией.

В том же интервью Куликов подтвердил: «С тем, что Шапи переживал непростой период, согласиться можно, но это уже в прошлом». Что точно осталось в прошлом, так это разговоры об интересе к Сулейманову дортмундской «Боруссии», которая прошлым летом готова была предложить за форварда более 20 миллионов евро, а также оферта «Удинезе» (итальянцы делали официальный запрос в клуб, но получили отказ). Теперь он играет за «Краснодар-2» и забивает всего один мяч за год. Если непростой период в его карьере позади, тогда это какой?

«Меня не устраивает роль в «Краснодаре». Все об этом знают». Шапи надоело терпеть Откровенное интервью с Сулеймановым.

Можно предположить, что против Шапи сыграла и прошлогодняя контрактная история. Известно, что Сулейманов, как и Игнатьев, взял паузу в вопросе продления договора с «Краснодаром». Вот его слова: «Мы с Игнатьевым весь сезон играли, забивали важные голы. Нам приходит предложение, и мы не поняли: почему именно так? Я не хочу говорить, но были моменты, которые мне тогда не понравились. Я был не против подписать, но взял время подумать».

В итоге Игнатьев ушёл, а Шапи остался. Сложилось мнение, что новое соглашение с «быками» до лета 2022-го он подписал не столько потому что сам этого хотел, сколько прислушавшись к словам авторитетных людей о неоплатном долге перед клубом, его воспитавшим. Могла ли эта история повлиять на отношение к нему в клубе? Чтобы ответить на этот вопрос нужно находиться внутри. Но то, что после неё Шапи стал восприниматься по-другому — как игрок, у которого может быть карьера и вне «Краснодара» – абсолютно точно.

Да, Мусаев на словах продолжает в него верить: «Я давно его знаю, доверяю ему. Когда у него были яркие голы, хорошие матчи, все его хвалили, что это новый Месси. Сейчас, когда трудности, начинаются вопросы. Он много сделал для клуба, он квалифицированный футболист. Такие моменты бывают, поэтому мы его поддерживаем, чтобы он вышел на прежний уровень. Он старается на тренировках, всё делает для этого».

Стараться, работать, ждать шанса, верить в себя – по сути правильный подход. Но если и он не помогает, что тогда делать?

Кажется, что Шапи упёрся в стену, и чуть ли не последний шанс для него в «Краснодаре» — вернуть мотивацию, перегрузиться и выйти на новый уровень — это грядущая, первая для «быков» Лига чемпионов. Пусть и не выходя в основе, но своё игровое время он должен получить. А с ним возможность напомнить о себе Европе, которая совсем недавно была покорена голами дагестанского вундеркинда «Валенсии», «Байеру» и «Порту».

Первый матч «Краснодар» сыграл с Красным Сулином. А теперь может с «Баварией» или «Барсой» 12 лет как целая жизнь.

После чего, наконец, уйти? Следующим летом, за год до окончания контракта, и «Краснодару» нужно будет думать, что с ним делать. Не отпускать же свободным агентом?

Вот только пример друга Игнатьева показывает, что уход – это еще не панацея и не решение всех проблем. «Рубин» заплатил за юного форварда «Краснодара» 7 миллионов евро, но в 2020-м Иван забил в чемпионате всего 3 гола – и все с пенальти. А сейчас также потерял место в основе – последний раз в стартовом составе казанцев он вышел ещё в августе, шесть туров назад.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хотя всего за месяц до этого Слуцкий говорил про 21-летнего Игнатьева в интервью: «Из российских форвардов Иван по качествам — один из самых интересных. Мы продолжаем надеяться, что он оправдает авансы и станет одним из ярчайших игроков нашей лиги».

Пока не получается. В том же матче за молодёжку с эстонцами Игнатьев, выйдя на поле в середине второго тайма, имел несколько отличных возможностей, чтобы забить, но даже пенальти реализовать не смог. Его последний гол с игры (если не брать в расчёт сентябрьский кубковый поединок с «Черноморцем») случился аж 11 месяцев назад. Ещё за «Краснодар» «Трабзонспору» в Лиге Европы.

И вот уже больше разговоров ходит не об игре и голах Игнатьева, а о том какой сложный у него характер (характеристика Слуцкого: «Может показаться, что он ершистый и нагловатый»). И главная новость за последние месяцы тоже не про футбол: «Форвард «Рубина» Игнатьев 174 раза за год нарушил ПДД. У него 10 неоплаченных штрафов».

Не хочется наклеивать ярлык «анфан террибль» и говорить, что в проблемах Игнатьева виноват только он сам. Но то, что расставание с «Краснодаром» не пошло ему на пользу – факт.

Сафонова оценивают выше Максименко в первой сборной и молодёжке. Разбираемся почему В чём голкипер «Краснодара» превосходит на сегодняшний день спартаковца?

Сейчас ни Шапи, ни Игнатьев даже в молодёжке не попадают в основу. В то время как ещё один воспитанник академии «Краснодара» Матвей Сафонов — уже в первой сборной.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ориентир, пример – да. Но и повод вмешаться в ситуацию пока не поздно. Если Шапи и Игнатьев, в отличие от Сафонова, сами не могут справиться со своими профессиональными проблемами роста, зациклившись на вопросе «куда уходит детство, в какие города», то надо им помочь всем миром — подключиться клубам, владельцам, директорам, тренерам, агентам, психологам, родственникам-друзьям и т.д. Потому что терять такие таланты – это для нашего футбола даже больше, чем непозволительная роскошь. Преступление.

А для Галицкого ещё и личная боль.