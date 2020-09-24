Обыграли «Баварию», Бердыев кричал: «Мужики!» Где сейчас лучший «Ростов» в истории

«Ростов» возвращается в еврокубки спустя четыре года. Команда, которая играла там в сезоне-2016/2017, это те самые красавцы Курбана Бердыева, занявшие рекордное 2-е место в чемпионате России, впервые сыгравшие в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы на равных бившиеся с «МЮ».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Исторический был европоход. Не случайно в «Ростове» о нём сняли документальный фильм с красноречивым названием «Мужики. Команда, покорившая сердца миллионов». В Лиге чемпионов ростовчане героически преодолели два отборочных раунда, оставив за спиной «Андерлехт» и «Аякс». В группе начали с разгромного поражения в Мюнхене от «Баварии» – 0:5. Но уже в следующем туре взяли первое очко – домашний матч с ПСВ завершился вничью со счётом 2:2. «Атлетико» (будущему полуфиналисту турнира) «Ростов» дважды уступил с минимальным счётом – 0:1 дома и 1:2 в гостях (в Мадриде победный дубль оформил Антуан Гризманн). А 23 ноября 2016-го добился своего главного успеха – на родном «Олимпе» взял реванш у «Баварии» 3:2 (мюнхенцев тогда тренировал Карло Анчелотти, на поле в составе гостей вышли Левандовски, Рибери, Мюллер, Лам, Боатенг, Дуглас Коста, Тьяго). После победы (первой для российского клуба над «Баварией») немногословный Бердыев трижды прокричал игрокам в раздевалке: «Мужики!» Нулевая ничья в последнем туре в Эйндховене позволила «Ростову» занять 3-е место в группе и продолжить борьбу в Лиге Европы.

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

В 1/16 финала «Ростов» не заметит «Спарту», за которую тогда выступал Вячеслав Караваев – 4:0 дома и 1:1 в гостях. А в 1/8 «Манчестер Юнайтед» с Моуринью, Ибрагимовичем и Погба окажется сильнее лишь на один мяч – 1:1 на Дону, 0:1 на «Олд Траффорд». Команда Бердыева уступит будущему победителю – в финале «МЮ» обыграет… «Аякс».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Где сейчас лучший «Ростов» в истории? Иных уж нет, а те далече.

Вратарь Никита Медведев, в 2017 году установивший рекорд чемпионата России по продолжительности сухой серии (952 минуты без пропущенных мячей), после трёх лет на лавке в «Локомотиве» только сейчас начал играть за «Рубин».

0 игр в РПЛ за 3 года. Поучительная история вратаря-рекордсмена Медведева Слуцкий даёт ему шанс перезапустить карьеру.

Сесар Навас зимой 2019-го в 39 лет завершил карьеру – сейчас работает в селекционном отделе «Рубина». В прошлом году повесил бутсы на гвоздь и Тимофей Калачёв (в домашнем матче с «МЮ» пославший куда подальше самого Моуринью) – сейчас он старший тренер детско-юношеской команды «Ростов-2004», курирует игроков 15-17 лет. Завершил карьеру также Марко Девич – последним клубом 36-летнего форварда стал азербайджанский «Сабах».

Фёдор Кудряшов по-прежнему основной защитник сборной России, в состав которой приглашается уже из турецкого «Антальяспора». Александр Ерохин и Сердар Азмун — в «Зените». Денис Терентьев тоже в «Зените», но почти не играет за чемпионов России. Сослан Джанаев, Иван Новосельцев, Миха Мевля и Кристиан Нобоа – в «Сочи» (последний зажигает – лучший бомбардир РПЛ!). 36-летний Александр Гацкан после вылета «Крыльев Советов» из вышки не оставил команду и сейчас выступает за самарцев в ФНЛ. В «лучшей лиге мира» и Максим Григорьев – в «Факеле».

Румынский полузащитник Андрей Препелицэ на родине – играет за клуб второго дивизиона «Арджеш». Малийский форвард Мусса Думбия – в «Реймсе». Иранский полузащитник Саид Эззотоллахи – в датском «Вайле».

Владимир Гранат, Игорь Киреев и Александр Бухаров без работы. Гранат, уйдя из «Рубина», в августе был близок к переходу в «Урал», но трансфер сорвался. А Бухаров не может найти команду уже больше года – после расставания с тем же «Рубином» летом 2019-го. Проходила информация, что 35-летний экс-форвард сборной России может перейти в один из клубов Ирана, но сделке помешал коронавирус.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В «Ростове» из той команды остались только Хорен Байрамян да вернувшийся этим летом Дмитрий Полоз (плюс тренер вратарей Виталий Кафанов, который сейчас помогает Карпину). Оба играли против «МЮ» (Полоз – с 7 мячами лучший бомбардир «Ростова» в еврокубковой кампании-2016/2017), а сегодня смогут выйти против «Маккаби» в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Бердыев без работы уже 15 месяцев — 5 июня 2019-го он был отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина», который завершил сезон на антирекордном 11-м месте. После этого двукратного чемпиона России и покорителя «Барселоны» сватали в «Спартак», «Динамо» и «Сочи», но ни одну из этих команд он так и не принял.

Обидел Федуна и не договорился с Ротенбергом. Куда пропал Курбан Бердыев? Самый закрытый тренер российского футбола почти год без работы. Хотя ещё недавно мог возглавить «Спартак», «Локомотив» или сборную.

Когда весной мы общались с агентом Алексеем Сафоновым, который много лет знает Бердыева, он так сформулировал причины, по которым известный тренер не возвращается к работе: «Видимо, нет предложений, которые его бы устроили. Опять же – он практически везде ездит со своим штабом. А не все клубы на это пойдут – такое количество новых людей брать. Как человек он непростой. Закрытый. Сверхтребовательный. Перфекционист. С утра до ночи живёт футболом. Во все дела клуба хочет быть погружён вплоть до мелочей. От трансферов первой команды до работы столовой на базе. Далеко не каждый владелец в России готов предоставить тренеру подобный карт-бланш. А идти туда, где только и делают, что пилят бюджетные деньги… Ему это надо? Наоборот – он может только мешать и быть неудобным».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В последние дни имя 68-летнего Бердыева связывают с «Химками», тем же «Динамо» и родным «Кайратом». Возвращение всё-таки состоится?