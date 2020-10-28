Перехвалили? Ужасный ляп Сафонова в матче с «Челси»

Для Матвея Сафонова, которого многие болельщики видят основным голкипером сборной России, началась настоящая проверка – Лига чемпионов. В первом матче группового этапа на выезде с «Ренном» Сафонов был, пожалуй, лучшим игроком в составе «Краснодара». По словам отца вратаря Евгения, после игры во Франции его сыном заинтересовались даже в Англии.

«Краснодар» уникален! От второй лиги и базы без душевых до Лиги чемпионов – за 12 лет Летопись команды: Галицкий собирал фундук, академия спасала от нищеты, зачем на эмблеме шахматная доска.

«Матвей вообще не разговаривает с агентами, да и мне особо не звонят. Хотя после матча с «Ренном» был звонок. Издалека зашли, через знакомых знакомых, хотели узнать моё отношение. Сказали, что из Англии: «Не хочет ли Матвей играть в АПЛ?» Я никак не отреагировал. Сказал, что предложение, если оно реальное, нужно отправлять в клуб. Пусть там решают. Считаю, что агенты мешают и отвлекают. Знаю это по баскетболу. Многие ребята перестают показывать свой уровень после сотрудничества с агентами и заключения больших контрактов. Это будоражит их психологически. Ещё до того, как выйти на реально качественный уровень, им дают чрезмерные материальные ценности. Считаю, что всё должно идти постепенно. Если ты чего-то достигаешь, то деньги придут сами собой. Точнее, тебе их заплатят за твой труд и квалификацию. Но для начала нужно максимально раскрыть свой потенциал. Матвей поставил себе планку и к ней идёт, не обращая внимания на постороннее. Отвлекаться на агентов не нужно, в этом сын абсолютно прав», – сказал Сафонов-старший в интервью для «Матч ТВ».

Хорошо для Сафонова начиналась и игра с «Челси». Матвей словно заколдовал ворота – Жоржиньо не смог забить ему с пенальти, пробив в штангу. Но на 37-й минуте при счёте 0:0 голкипер «Краснодара» совершил ужасный ляп, который стоил команде гола. Мяч после удара Каллума Хадсона-Одои влетел от Сафонова в сетку ворот «быков». В какой-то степени Матвея оправдывает то, что случился рикошет от земли, изменивший траекторию полёта мяча.

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В Англии быстро отреагировали на ошибку Сафонова. В соцсетях сравнивают вратаря «Краснодара» с его коллегой из «Челси» Кепой, который нередко привозит голы. Шуток на эту тему много.



«Не знали, что у «Краснодара» тоже есть Кепа»

«Кепа одобряет ошибку вратаря «Краснодара»

«Наконец-то в матче «Челси» ошибся голкипер, который не Кепа»

Фрэнк Лэмпард снимает маску с голкипера «Краснодара»…

Ну и без шуток от соотечественников не обошлось:

Что ж, Матвей должен пройти через такое, чтобы вырасти в действительно большого вратаря по европейским меркам.