«Пристыдите их!» В Англии раскритиковали футболистов «Краснодара»

Британские СМИ по итогам матча в Краснодаре ожидаемо больше внимания уделили команде Фрэнка Лэмпарда, но есть несколько интересных комментариев и о российском клубе.

«Краснодар» = Лига чемпионов во всём (от блюд у арены до финтов Сафонова). Даже после 0:4 Приятные эмоции со стадиона, где аплодировали вообще всем.

1. Даниил Уткин – один из выдающихся игроков команды

Издание The Independent отметило двух краснодарских игроков – Тонни Вильену и Даниила Уткина: «Голландский полузащитник, который в течение последних пяти лет входил в состав сборной, играл важную роль в полузащите, руководил контратаками, выделялся дальностью паса и дальновидностью в игре. Уткин, молодой российский атакующий полузащитник, ещё не играл на высшем международном уровне, но его владение мячом, исполнение стандартных положений и готовность наносить удары как можно чаще сделали его одним из выдающихся игроков команды».

2. «Краснодар» мог сравнять счёт, если бы не пенальти

«Краснодар» выглядел вполне способным сравнять счёт, пока не пропустил с пенальти. Рефери сразу указал на «точку», хотя решение было достаточно суровым, несмотря на то что VAR его одобрил. После этого плечи игроков «Краснодара» резко опустились, и их домашний дебют в Лиге чемпионов провалился», — пишут в The Guardian.

3. Зрители на стадионе стали психологическим испытанием для «Челси»

The Guardian констатирует, что «Челси» потребовалось время, чтобы приспособиться к подзабытой атмосфере – футболу со зрителями. «Это казалось психологическим испытанием для команды, которая с июня играет в Премьер-лиге на пустых аренах. Были моменты, когда они выглядели сбитыми с толку напоминаниями о прежней норме».

Автор The Independent посмотрел на это чуть под другим углом: во втором тайме «Краснодар» вернулся в игру, потому что за спинами игроков стояла ревущая толпа: «Это была поддержка. Это была поддержка своих игроков со стороны толпы, требующая более атакующей отдачи от игроков, и они отвечали зрителям тем же. Это не привело к результату, но размах в матче был очень заметен».

4. Не вставшие на колени

The Sun и Daily Mail выдали почти идентичные заметки: болельщики раскритиковали игроков «Краснодара», которые не встали на колени в рамках поддержки движения BLM.

«Все игроки «Челси» становились на колени, что стало обычным явлением для

Премьер-лиги, но больше не является обязательным в соревнованиях УЕФА. Из игроков «Краснодара» это сделали только четыре человека, что разозлило некоторых болельщиков в социальных сетях», – написал Daily Mail.

А вот и те несколько твитов, которые стали основой для громких статей.

«Вау. Смотрю матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Краснодаром», и игроки встали на колени, а больше половины футболистов российской команды остались стоять. Просто безумие, как процветает расизм в некоторых частях мира».

«Эй, BtSport, почему вы не показываете краснодарских футболистов, которые не встали на колено? Наведите на них камеру и пристыдите их!»

«Кто-нибудь ещё заметил, что некоторые игроки «Краснодара» не встали на колено в рамках антирасистского движения, хотя в их команде три чёрных футболиста???»

«Правда хочу, чтобы «Краснодар» поджарили за отказ вставать на колено».

Но большинство болельщиков на это внимания всё же не обратили. Как, впрочем, и журналисты других изданий.