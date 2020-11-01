Первые легионеры ЦСКА. Как сложились их судьбы

Недавно мы вспоминали первых легионеров в истории «Спартака». На очереди – московские «армейцы». Начиная с 2004 года, в ЦСКА стали появляться бразильцы (Даниэл Карвальо, Вагнер Лав, Дуду), однако «первопроходцами» были другие игроки.

В расчёт брались легионеры из стран дальнего зарубежья.

Первые легионеры «Спартака». Как сложились их судьбы Один продаёт мясо, у другого сын играет за «Реал».

1. Леонидас, полузащитник (Бразилия)

Сезоны 1996-1997: 13 матчей, 7 голов, 2 голевые передачи

Первый легионер в ЦСКА появился благодаря Леониду Трахтенбергу, бывшему пресс-атташе московского «Спартака». Тогда Леонид Фёдорович занимал в «армейском» клубе пост спортивного директора. Он и приглядел Леонидаса в Бразилии, куда летал в ноябре 1995 года вместе с Александром Тархановым, главным тренером ЦСКА. «Леонидас был мегаталант, – рассказал «Матч ТВ» бывший форвард «армейцев» Андрей Мовсесьян. – Передачи отдавал, как рукой – только открываться успевай!»



Заиграть бразильцу в России помешал скверный характер: он почти ни с кем не общался в ЦСКА, держался обособлено. Андрей Тарасов, работавший переводчиком в «армейском» клубе, признался: «Леонидас был самым капризным легионером из тех, что я видел. Он приехал с короной на голове. Думал, что здесь вообще никто в футбол не умеет играть, кроме него».



За ЦСКА Леонидас провёл 13 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 результативных передачи. Тогда же бразилец чуть не перешёл в «Спартак», куда его пригласил Олег Романцев. В последний момент Леонидас передумал



лететь с красно-белыми на зимние сборы. Позже бразилец выступал за «Торпедо», «Бенфику», тульский «Арсенал» и «Левски». Завершал карьеру Леонидас на родине, причём сделал это довольно рано – в 29 лет. Сейчас бывший хавбек ЦСКА, по некоторым данным, промышляет фермерством.

2. Леандро Самарони, защитник (Бразилия)

Леандро Самарони Фото: РИА Новости

Сезоны 1996-1997: 17 матчей, 2 гола, 2 голевые передачи

Куда лучше адаптировался к России другой бразилец – Леандро Самарони. Он был физически крепче Леонидаса, а также мало чем отличался внешне от здешних футболистов. Однажды Леандро случайно приняли за Василия Баранова, бывшего игрока московского «Спартака». Перепутал, что символично, Олег Романцев. «Мы действительно похожи с Барановым, – говорил Самарони «Советскому спорту». – Даже жили в одном районе какое-то время, в Сокольниках».



В 1997 году Александр Тарханов возглавил «Торпедо», попутно забрав с собой несколько игроков из ЦСКА – Бушманова, Хохлова, Леонидаса и Самарони. Позже Леандро оказался в «Спартаке», где провёл меньше года. До конца карьеры Самарони играл в России: в его послужном списке значатся тульский «Арсенал», «Крылья Советов», «Рубин» и «Терек». Сейчас Леандро работает тренером в клубе «Велу», который представляет третий дивизион чемпионата Бразилии.

3. Анте Пешич, защитник (Югославия)

Сезон-1999: 4 матча, 1 голевая передача

Летом 1999 года в ЦСКА появились два футболиста из Югославии – Анте Пешич и Горан Гуталь. Оба произвели впечатление на Олега Долматова, главного тренера «армейцев». После просмотра Пешич и Гуталь были внесены в заявку ЦСКА на сезон, но провели за клуб лишь по 4 матча.



Центральный защитник Пешич вернулся на родину, где ещё недолго выступал за «Вуковар». До 2019 года Анте жил в Италии, играя за местные любительские клубы.

4. Горан Гуталь, нападающий (Югославия)

Сезон-1999: 4 матча, 1 гол, 1 голевая передача

Чуть лучше сложилась карьера у Горана. После ЦСКА он выступал за словенскую «Горицу» и австрийский «Капфенберг». По последним данным, Гуталь работает тренером в клубе «Ракичан» из третьего дивизиона Словении.

5. Марек Холли, полузащитник (Словакия)

Марек Холли Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сезоны 1999-2000: 40 матчей, 3 гола, 3 голевые передачи

Первым российским клубом для Холли был нижегородский «Локомотив», где словак выступал на правах аренды. Оказался Марек в ЦСКА благодаря Дмитрию Кузнецову – бывший «армеец» порекомендовал его Олегу Долматову. Холли сразу же «прикипел» к новому клубу. «ЦСКА стал для меня семьей», – признался Марек в интервью Sports.ru.



Выкупить Марека сразу «армейцам» не удалось: на полгода словак уходил в «Аланию», после чего вернулся в ЦСКА. Позже Холли играл за «Анжи» и «Волгарь». Марек пробовал себя в роли тренера, но получилось не слишком удачно. Сейчас бывший «армеец» занят развитием собственного гостиничного бизнеса.

6. Элвир Рахимич, полузащитник (Босния и Герцеговина)

Элвир Рахимич — тренер в клубной академии ЦСКА Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сезоны 2001-2013/2014: 346 матчей, 6 голов, 13 голевых передач

В 2001 году ЦСКА совершил крайне удачный трансфер, подписав из «Анжи» Элвира Рахимича. Босниец стал для «армейского» клуба настоящей легендой. За 13 лет в ЦСКА Рахимич выиграл множество титулов: пять чемпионств, Кубок УЕФА, а также семь Кубков России. По количеству проведённых встреч Элвир занимает 7-е место в истории клуба (346).

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, выигравшие в 2005 году Кубок УЕФА Прошло уже 15 лет со дня победы над «Спортингом».

По окончании карьеры Рахимич остался в ЦСКА. Сначала он входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого, а позже перебрался на работу в клубную академию. Также Элвир помогал Роберту Просинечки в сборной Боснии и Герцеговины.

7. Предраг Ранджелович, нападающий (Югославия)

Сезоны 2001-2002: 15 матчей, 9 голов

Лихо начал в ЦСКА югославский форвард Предраг Ранджелович. В первых 15 матчах за «армейский» клуб он забил 9 мячей. Несмотря на высокую результативность, Ранджелович уже через полгода покинул ЦСКА. Предраг не вписывался в новую игру «армейцев», которых тогда возглавил Валерий Газзаев.

Позже Ранджелович выступал в России за «Зенит» (15 матчей, 1 гол, 1 передача). Недолго поиграв в Румынии и Австрии, форвард вернулся на родину. Последние годы карьеры Ранджелович провёл в сербских и черногорских клубах. В 2015-2016 годах Предраг работал тренером в академии «Краснодара», а до недавнего времени числился в штабе черногорского клуба «Рудар».

8. Иржи Ярошик, полузащитник (Чехия)

Иржи Ярошик (справа) Фото: РИА Новости

Сезоны 2003-2004: 75 матчей, 16 голов, 5 голевых передач

В 2003 году ЦСКА установил клубный рекорд, купив Иржи Ярошика из пражской «Спарты» за 3,7 млн долларов. Чешский хавбек провёл в «армейском» клубе два года и стал лидером команды. Немного подпортил карьеру Ярошика его переход в «Челси». «Да, я мало играл в «Челси», но в целом не жалею, что переехал в Англию, – признался Иржи. – Выступать в АПЛ мечтает любой игрок».



Ярошик играл за «Бирмингем» и «Селтик», после чего ненадолго вернулся в Россию. В составе «Крыльев Советов» он провёл 49 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативных передачи. Завершал карьеру чешский хавбек в «Алавесе». С лета 2020 года Иржи возглавляет клуб «Усти-над-Лабем», который представляет вторую по силе лигу Чехии.

9. Ивица Олич, нападающий (Хорватия)

Ивица Олич Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сезоны 2003-2007: 116 матчей, 44 гола, 14 голевых передач

Через полгода после прихода Ярошика, ЦСКА перебил свой трансферный рекорд. На покупку Ивицы Олича «армейцы» потратили 5 млн евро. Хорват забил в первом же матче за новый клуб, поразив ворота «Шинника» (1:1). Всего же на счету Олича в дебютном сезоне за ЦСКА было 14 встреч, 10 голов и одна результативная передача.

1 миллион, 5, 30, 40… 45?! Как обновлялся трансферный рекорд РПЛ (покупки) Уже в это «окно» он может быть побит.

С 2007 по 2017 год Ивица играл за немецкие клубы («Гамбург», «Бавария», «Вольфсбург», «Мюнхен 1860»). По окончании карьеры Олич стал тренером. Сейчас бывший «армеец» работает в тренерском штабе сборной Хорватии. Ивица часто даёт свои комментарии прессе по поводу футбола, в том числе и российского. Оличу есть, за кем понаблюдать в ЦСКА – в составе «армейцев» играют хорваты Бистрович и Влашич. Сам Ивица, кстати, не прочь однажды возглавить ЦСКА.