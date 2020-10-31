Первые легионеры «Спартака». Как сложились их судьбы

До середины 1990-х российские клубы обходились своими силами – большая часть игроков представляла Россию либо страны бывшего СССР. Первые «настоящие» легионеры в чемпионате появились только в 1996-1997 годах. Особым спросом пользовались бразильцы.

Полгода назад корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров связался с Алешандре Лопесом, бывшим защитником «Спартака». Он рассказал нам, как сложилась его карьера и чем занимается сейчас. В продолжение темы вспомнили и других легионеров-первопроходцев.

Один из самых загадочных легионеров «Спартака» — бразилец Алешандре. Мы его нашли Он стал первым игроком сборной Бразилии в истории РПЛ. Червиченко рассказывал, что его выгнали за стрижку ногтей в раздевалке. Это правда?!

1. Луис Робсон, нападающий (Бразилия)

Сезоны 1997-2001: 147 игр, 41 гол, 24 ассиста

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Робсон стал первым и, пожалуй, самым успешным легионером «Спартака» в 1990-х. Бразилец с трудом привыкал к России, причём как в футбольном, там и в бытовом плане. Адаптацию ускорила… совместная пьянка. «Робсон – рубаха-парень, – вспоминал Юрий Васильков, бывший врач красно-белых. – Его сначала не приняли, а потом стали с собой в рестораны брать. Так Робсон потом сразу начал русский учить!». Сам форвард признался, что большую роль в его «спартаковской» карьере сыграл Егор Титов. Он всячески поддерживал Луиса, когда у того что-то не получалось, и помогал влиться в коллектив.

За пять лет в «Спартаке» Робсон стал своим. В составе красно-белых он выиграл пять чемпионских титулов, а также Кубок России. Впоследствии бразилец недолго поиграл в Японии, после чего отправился во французский «Лорьян». Завершал карьеру Робсон в Китае. Сейчас бывший форвард «Спартака» живёт на родине и ведёт семейный бизнес – у него свой мясной (как символично!) магазин. Иногда Робсон вспоминает о футбольном прошлом и играет за ветеранов. За «Спартаком», кстати, он следит до сих пор.

2. Леандро Самарони, защитник (Бразилия)

Сезон-1998: 13 игр, 1 гол, 1 ассист

Второй бразилец, Самарони, попал в «Спартак» транзитом через ЦСКА и «Торпедо. По словам самого игрока, тяжелее всего он привыкал к русской кухне. «В первые два месяца я ел только йогурты, сыр и ветчину», – рассказал Самарони в интервью «СЭ». В «Спартаке» Леандро толком не заиграл: всего 13 матчей за полгода.



Самарони также поиграл за тульский «Арсенал», «Крылья Советов», «Рубин» и «Терек». За восемь лет, проведённых в России, нашу кухню он всё-таки полюбил. «Мне очень нравятся супы, – признался Леандро. – Щи, борщ, солянка – все просто супер». Сейчас Самарони трудится в клубе «Велу» из третьего дивизиона чемпионата Бразилии. Бывший спартаковец возглавляет молодёжку, а чуть раньше ассистировал главному в первой команде. Кроме того, Леандро пробовал себя в качестве агента и футбольного скаута.

3. Пениче, полузащитник (Бразилия)

Сезон-1999: 2 игры

Третьим бразильцем в «Спартаке» стал Пениче, которого красно-белые присмотрели в тульском «Арсенале». 19-летний хавбек якобы приглянулся Олегу Романцеву. По крайней мере, так считает сам Пениче: в интервью «СЭ» он утверждал, что главный тренер «Спартака» лично приезжал в Тулу понаблюдать за его игрой. Также бразилец рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Барселону». «Около месяца я стажировался в «Барсе». К сожалению, ничего не вышло – агент запросил за меня слишком много денег», – сказал Пениче.



Большую часть времени бразилец провёл в дубле красно-белых. За первую команду он сыграл всего 2 матча, оба раза выйдя на замену. Покинув «Спартак», Пениче вернулся на родину. В 2000 году Робсон сообщил, что его бывший одноклубник находится на просмотре в «Сантосе». Под конец карьеры Пениче выступал за клубы низших дивизионов Бразилии. По некоторым данным, бывший футболист «Спартака» зарабатывал на жизнь тем, что трудился на фазенде у Леонидаса – экс-игрока ЦСКА и тульского «Арсенала».

4. Милан Йович, защитник (Югославия)

Сезон-2000: 10 игр

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Не прижился в «Спартаке» и Милан Йович. За красно-белых он провёл всего 10 матчей, после чего отправился в «Черноморец». Также Йович выступал за «Ростсельмаш» и «Сатурн». В раменском клубе он снова встретился с Олегом Романцевым. Интересно, что адаптироваться в «Спартаке» Милану помогал бразилец Робсон. «Мы с Йовичем живём на базе в одном номере, – признался однажды форвард. – Даже на тренировках в паре всегда работаем. Общаемся по-русски, стараюсь ему всячески помочь».



Из-за проблем со здоровьем Милан закончил карьеру довольно рано (в 28 лет). По некоторым данным, Йович ещё некоторое время жил в России. Сейчас Милан занят тем, что помогает своему сыну – Луке Йовичу. У нападающего «Реала», конечно, есть агент, но отец всегда рядом, если нужен какой-то совет.

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5. Жерри-Кристиан Тчуйсе, защитник (Камерун)

Сезоны 2000-2003: 63 игры, 3 ассиста

Фото: РИА Новости

Как раз вместо Йовича красно-белые и взяли Тчуйсе. В 2000 году «Спартак» и «Черноморец» провернули своеобразный обмен: камерунец отправился в Москву, а серб — в Новороссийск. Жерри-Кристиан был настолько хорош, что всерьёз шли разговоры о его натурализации. «Технический директор «Спартака» Александр Шикунов предложил мне принять российское гражданство, сказав, что Романцев рассчитывает на меня и в клубе, в сборной России. Поначалу я думал, что это какая-то шутка», – вспоминал Тчуйсе.



Паспорт гражданина РФ камерунец получил, но за сборную России так и не сыграл. Версии назывались разные, начиная от расизма и угроз футболисту, заканчивая личной неопределённостью Тчуйсе. Дважды Жерри-Кристиан попадал в «Список 33», а в 2001 году дебютировал за родную сборную Камеруна. Со «Спартаком» Тчуйсе выиграл два чемпионства страны, после чего вернулся в «Черноморец». В России он также выступал за «Москву», «Терек» и подольский «Витязь». Сейчас Жерри-Кристиан живёт со своей семьёй во Франции, работает тренером в одной из детско-юношеских команд.

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6. Маркао, нападающий (Бразилия)

Сезоны 2000-2001: 24 игры, 7 голов, 4 ассиста

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Недолго, но очень ярко играл в «Спартаке» бразильский форвард Маркао. Многие помнят его по дублю в ворота «Арсенала», когда красно-белые одержали победу в заснеженных «Лужниках» со счётом 4:1. Тем не менее, на послематчевой пресс-конференции Олег Романцев заявил: «Пока не уверен, что Маркао соответствует уровню «Спартака». Ему ещё работать и работать».



После яркого дебюта в игре Маркао случился спад, за что бразилец сразу же был отправлен в дубль. Форвард покинул «Спартак» и перешёл в «Санкт-Паули», а затем вернулся в Бразилию. Маркао закончил карьеру в 2009 году и проживает в родном городе Андира, где трудится на благо общества: работает в местной мэрии, отвечая при этом за все спортивные мероприятия.

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7. Игор Митрески, защитник (Македония)

Сезоны 2000-2005: 120 игр, 2 ассиста, 35 предупреждений, 4 удаления

Фото: РИА Новости

На удивление долго продержался в «Спартаке» Митрески, которого часто критиковали за игровые недостатки и излишнюю агрессию. По количеству матчей он занимает 10-е место в истории клуба среди легионеров (120). За пять лет в «Спартаке» македонец успел выиграть чемпионство и Кубок страны.



После России Митрески продолжил футбольное путешествие: Украина, Израиль, Германия, Бельгия, Болгария и, наконец, Азербайджан. По окончании карьеры Игор стал футбольным скаутом. «Я специализируюсь на балканских странах. По просьбе агентов и клубов составляю мнение о том или ином футболисте. Оцениваю физические, технические данные, а также психологию игрока. Есть предложения поработать спортивным директором, но я пока отказываюсь», – рассказал Митрески в интервью Sportbox.

8. Алешандре Лопес, защитник (Бразилия)

Сезон-2001: 1 игра, 1 предупреждение

Большие надежды возлагали в «Спартаке» на Алешандре, ведь в середине 1990-х он играл за сборную Бразилии (5 матчей). Заиграть в России бразильцу помешали травмы. «У Алешандре всё что-то болело, болело… Потом бах – игра в Лиге чемпионов с «Реалом». Он стучит в дверь к Романцеву: «Тренер, ставь меня, я готов!» Иваныч опешил: «Иди отсюда, мальчик. Бегай дальше», – вспоминал Максим Калиниченко, бывший полузащитник красно-белых.



Единственный матч Лопеса за «Спартак» случился в Кубке России. Алешандре получил шанс в игре против саратовского «Сокола», но не использовал его. Красно-белые проиграли (1:3), и больше бразилец на поле не выходил. Лопес уехал в Японию, где успешно играл за «Токио Верди», а затем вернулся в Бразилию. Сейчас Алешандре работает тренером в молодёжной команде «Флуминенсе».

9. Никола Гошевски, защитник (Македония)

Сезон-2001: 3 игры, 1 предупреждение

В начале 2000-х «Спартак» покупал игроков уже практически без разбора. «С утра мне сообщали: «Приехали новички. Надо их разместить, накормить». А через несколько дней они исчезали. Привезли, посмотрели, не подошёл – следующий!» – признался в интервью порталу Teamrussia Юрий Васильков, бывший врач красно-белых. Одним из таких «транзитных пассажиров» был македонец Никола Гошевски, который провёл за «Спартак» всего 3 матча.



Позже Гошевски играл в «Зальцбурге», «Мидтьюллане», а также клубах из Греции и Македонии. Сейчас Никола работает агентом. Самым известным его клиентом является Элиф Элмас, полузащитник «Наполи». В своём «инстаграме» Гошевски иногда публикует фото, напоминающие о его спартаковском прошлом.