А свой первый матч против сборной СССР он провёл ещё когда был игроком, извините, «Пизы».

Симеоне – жук. Всегда хвалит наши клубы и не проигрывает. 7 матчей в России – 0 поражений

Самая первая встреча Диего Симеоне с нашим футболом состоялась – где бы вы думали? На легендарном «Олд Траффорд» в Манчестере. Именно там в мае 1991 года сборная Аргентины в рамках международного турнира England Challenge Cup встретилась со сборной СССР. Вице-чемпионы мира (без Диего Марадоны в составе) разошлись миром с командой Анатолия Бышовца – 1:1. 21-летний полузащитник итальянской «Пизы» Симеоне, уже тогда носивший прозвище Эль Чоло (Индеец), провёл на поле 70 минут. А за сборную СССР сыграли Черчесов, Мостовой, Шалимов, Канчельскис…

В 1998-м он впервые приедет в Россию — уже как полузащитник «Интера» и один из лидеров сборной Аргентины. Сначала это будет тот самый апрельский полуфинал Кубка УЕФА на болоте «Динамо», когда Феномен Роналдо в одиночку обыграет «Спартак». Симеоне отыграет все 90 минут, а после матча даст интервью, держа на руках 3-летнего сына Джованни. Малыш, которого отец-футболист решил взять с собой в Москву, весь матч с трибуны «Динамо» выкрикивал одну и ту же фразу: «Viva papi! Viva papi!» Сейчас 25-летний Джованни Симеоне – нападающий «Кальяри» и сборной Аргентины.

В 1998-м Зубастик в одиночку обыграл «Спартак». Это был лучший Роналдо в истории Мини-сериал «Чемпионата» о московском бенефисе Феномена на болоте «Динамо».

Осенью Симеоне снова посетит Москву, но уже в статусе Того Самого Провокатора, из-за которого на ЧМ-1998 был удалён Дэвид Бекхэм. И в матче группового раунда Лиги чемпионов против всё того же «Спартака» сыграет так, что заставит замолчать 75 тысяч на трибунах «Лужников». За две минуты до финального свистка удар головой Симеоне принесёт «Интеру» ничью – 1:1. «Спорт-экспресс» поставит аргентинцу высшую оценку среди всех полевых игроков гостей — 7,0. В основной сетке Лиге чемпионов Симеоне забьёт за «Интер» всего один мяч – тот самый, в Москве.

Диего Симеоне Фото: Allsport/Getty Images

Следующий раз он приедет в Россию уже как тренер «Атлетико» — в 2013 году на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Рубином» (игра пройдёт в Москве – в качестве домашнего стадиона казанцы заявят «Лужники»). Тогда «Рубин» проиграет 0:1, но пройдёт дальше за счёт сенсационной победы в Мадриде 2:0. А хитрый жук Симеоне возьмёт за привычку хвалить наши клубы — и до матчей, и после. При этом почти всегда их обыгрывая. Судите сами.

2013 год. «Рубин» — «Атлетико» — 0:1. «На протяжении всего игрового времени, кроме первого тайма матча в Испании, мы владели инициативой. Но этого не хватило для того, чтобы пройти дальше. Так что я могу только поаплодировать «Рубину». И хочу пожелать ему удачи».

Роман Ерёменко (в центре) в матче с «Атлетико» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

2013-й. «Зенит» — «Атлетико» — 1:1. «Зенит» — большая команда, у которой огромные финансовые возможности. Её средняя линия сегодня сыграла очень здорово. Но наши защитники не дали соперникам забить. Как я мотивирую свою команду? В Аргентине мы всегда хотим побеждать. То же самое я привил игрокам «Атлетико».

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2016-й. «Ростов» — «Атлетико» — 0:1. «Ростов» — очень трудный оппонент. В последние 15 минут матча хозяева включились и хорошо шли вперёд. «Ростов» мог забить ответный гол, и тогда ничья была бы логичным исходом, но мы провели грамотные замены и победили».

Диего Симеоне и Кристиан Нобоа Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

2018-й. «Локомотив» — «Атлетико» — 1:5. До игры: «В Москве нам будет непросто. Здесь всё иначе — поле, погода, атмосфера». После игры: «Победить «Локомотив» с таким счётом – это фантастика! Восхищаюсь всей нашей командой, всеми игроками».



2019-й. «Локомотив» — «Атлетико» — 0:2. До игры: «Локомотив» показывает качественный футбол. У команды есть игровая идея, и это опасный соперник. Юрий Сёмин — мощная личность, тренер с историей. Все мы знаем его возможности».

Фёдор Смолов и Диего Симеоне Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Итого 7 матчей в России (2 в качестве игрока) — 5 побед и 2 ничьи. Расхваливая наши команды, он ни разу здесь не проиграл.



Он и сейчас отпускает комплименты в адрес «Локо»: «Это очень конкурентоспособная команда». Ну-ну, Чоло, прекращай.