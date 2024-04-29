Эрик Тен Хаг может возглавить «Аякс» — Daily Mail

Руководство «Аякса» заинтересовано в возвращении на пост главного тренера команды наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика Тен Хага. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» является первым в списке возможных кандидатов на пост главного тренера нидерландского «Аякса» после того, как уйдёт исполняющий обязанности тренера амстердамцев Джон ван ’т Схип. Отмечается, что при этом сам Эрик Тен Хаг сосредоточен на работе в «Манчестер Юнайтед», где в конце сезона должны принять решение по его будущему.

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из «Аякса». В общей сложности 54-летний специалист провёл во всех турнирах 109 матчей, из которых его команда победила в 65, в 15 сыграла вничью, а в 29 — проиграла.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» под руководством Тен Хага занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав 54 очка в 34 матчах. «Красные дьяволы» потеряли математические шансы сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.