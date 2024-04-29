Руслан Безруков: не хочу, чтобы меня запомнили как актёра комедийно‑циркового жанра

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» рассказал о том, что ситуация с его шуткой про деньги повлияла на настрой в матче со «шмелями». Встреча завершилась со счётом 1:1. «Урал» ушёл от поражения на 86-й минуте благодаря голу Силвие Бегича. Напомним, Безруков после игры 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

«Было ли сложно настраиваться после всей этой ситуации на матч? Достаточно сложно. Я старался абстрагироваться от этого. Тем более, что команда и тренерский штаб меня поддерживали. Видимо, какие‑то мысли у меня всё‑таки были, что сказалось на игре. Сейчас буду стараться думать о футболе и тренировках.

Очень много людей написали и поддержали. Я посмотрел весь директ, это были очень приятные слова поддержки. Как среагировал клуб, тоже оставило место в моём сердечке. Я очень счастлив и сейчас буду готовиться к следующей игре. Ситуация такая, что впервые поднялась шумиха. Буду аккуратнее с шутками.

Обо мне говорят люди, которые не имеют отношения к футболу? Это очень приятно, эта шутка внесла свою лепту. Но хочется, чтобы меня запоминали как футболиста, а не как актёра комедийно‑циркового жанра», — приводит слова Безрукова «Матч ТВ».

После этой игры в активе «Рубина» стало 37 очков. Казанский клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 25 очками находится на предпоследнем, 15-м, месте.

Накануне матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» пресс-служба казанского «Рубина» выложила у себя в социальных сетях видеоанонс встречи, в котором представила полузащитника своей команды Руслана Безрукова в образе стендап-комика.