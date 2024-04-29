«ПСЖ» не будет продавать Хави Симонса — Бен Якобс

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс, выступающий на правах аренды за немецкий «РБ Лейпциг», не будет продан парижанами в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Бен Якобс в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в руководстве «ПСЖ» должны принять решение по судьбе своего игрока. Наиболее реальным считается вариант с допуском продления немецким клубом аренды футболиста, в то время как вариант с полноценной продажей Симонса на фоне слухов об интересе к игроку других клубов считается маловероятным.

21-летний Хави Симонс выступает на правах аренды за «РБ Лейпциг» с лета 2023 года и провёл за него в нынешнем сезоне 41 матч во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отметился 15 голевыми передачами. Его арендное соглашение в немецком клубе рассчитано до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.