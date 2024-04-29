Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» не будет продавать Хави Симонса — Бен Якобс

«ПСЖ» не будет продавать Хави Симонса — Бен Якобс
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс, выступающий на правах аренды за немецкий «РБ Лейпциг», не будет продан парижанами в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Бен Якобс в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в руководстве «ПСЖ» должны принять решение по судьбе своего игрока. Наиболее реальным считается вариант с допуском продления немецким клубом аренды футболиста, в то время как вариант с полноценной продажей Симонса на фоне слухов об интересе к игроку других клубов считается маловероятным.

21-летний Хави Симонс выступает на правах аренды за «РБ Лейпциг» с лета 2023 года и провёл за него в нынешнем сезоне 41 матч во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отметился 15 голевыми передачами. Его арендное соглашение в немецком клубе рассчитано до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

Материалы по теме
«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции в сезоне-2023/2024
Материалы по теме
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Тест
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android