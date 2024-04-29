Канищев: поражения «Зенита» придали интерес концовке, но фаворит на чемпионство известен

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Тяжёлый график, учитывая матчи в Кубке России, не усложнит «Зениту» борьбу за чемпионство. Если брать «Краснодар» и сегодняшний матч с «Крыльями Советов», то любая команда является соперником, которую надо ещё обыграть. У «Зенита», конечно, больше шансов на чемпионство, потому что больше опыта. Поражения команды придали только интереса в концовке, а фаворит известен — это «Зенит». Но всё будет зависеть от того, как «Зенит» подойдёт к предстоящим матчам. Будет много зависеть от настроя и мотивации», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» сравнялся с «Зенитом» в турнирной таблице. У обеих команд по 50 очков. «Зенит» находится на первой строчке лишь за счёт преимущества в личных встречах. «Динамо» с 47 очками занимает третье место.