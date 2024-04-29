«Ростов» — «Оренбург»: Роналдо сравнял счёт на 81-й минуте
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Сегодня, 29 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречаются «Ростов» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучал в 19:45 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:1.
МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 19:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Томпсон – 12' 1:1 Роналдо – 81' 2:1 Комличенко – 90+6'
На 13-й минуте «Оренбург» открыл счёт в матче. Этому поспособствовал нападающий Хорди Томпсон, который воспользовался ошибкой вратаря ростовчан Никиты Медведева.
На 81-й минуте нападающий южан Роналдо сравнял счёт.
Напомним, в настоящий момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 25 матчах. «Оренбург» за аналогичное количество игр заработал 26 очков и занимает 14-ю строчку.
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