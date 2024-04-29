Точилин: о работе в «Пари НН» даже не думал, считал, что Юран останется

Бывший наставник «Сочи» и экс-футболист «Динамо» Александр Точилин высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» после отставки Сергея Юрана.

«О работе в «Пари НН» даже не думал, считал, что Юран останется. Не рассматривал этот вариант и не хочу бежать впереди паровоза. Из клуба мне никто не звонил», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Напомним, о том, что российский специалист Сергей Юран уволен с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород» стало известно вчера, 28 апреля. 54-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.