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Анчелотти прокомментировал слова Тухеля о забитом мяче Гнабри в ворота «Реала»

Анчелотти прокомментировал слова Тухеля о забитом мяче Гнабри в ворота «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова рулевого мюнхенской «Баварии» Томаса Тухеля. Ранее немецкий специалист заявил о том, что нападающий команды Серж Гнабри забьёт в ворота испанского клуба в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Гнабри есть возможность забивать голы, как у Мусиалы, Кейна или Сане. У Винисиуса также есть шансы забить. Мы с большим уважением относимся к нападающим «Баварии» У них есть игроки высочайшего класса», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, 30 апреля 2024 года состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Мюнхене (Германия). Игру обслужит бригада рефери Клемана Тюрпена из Франции. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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