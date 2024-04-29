Анчелотти прокомментировал слова Тухеля о забитом мяче Гнабри в ворота «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова рулевого мюнхенской «Баварии» Томаса Тухеля. Ранее немецкий специалист заявил о том, что нападающий команды Серж Гнабри забьёт в ворота испанского клуба в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

«У Гнабри есть возможность забивать голы, как у Мусиалы, Кейна или Сане. У Винисиуса также есть шансы забить. Мы с большим уважением относимся к нападающим «Баварии» У них есть игроки высочайшего класса», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, 30 апреля 2024 года состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Мюнхене (Германия). Игру обслужит бригада рефери Клемана Тюрпена из Франции. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.