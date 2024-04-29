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Молодёжная сборная Узбекистана с Файзуллаевым в составе вышла в финал Кубка Азии

29 апреля 2024 года молодёжные сборные Узбекистана и Индонезии встретились в матче полуфинала Кубка Азии по футболу. Встреча прошла в Дохе (Катар). Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу Узбекистана.

Автором первого гола в минувшем матче стал Хусейн Норчаев. Нападающий отличился на 68-й минуте. Автогол индонезийского игрока в самой концовке помог Узбекистану увеличить преимущество в счёте.

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вышел в стартовом составе молодёжной сборной Узбекистана. Он был заменён на 90-й минуте. А защитник казанского «Рубина» Умарали Рахмоналиев отыграл весь матч.

Таким образом, сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии U-23, где сыграет с победителем полуфинального матча Япония — Ирак.

Кроме того, сборная Узбекистана благодаря сегодняшнему результату впервые в истории вышла на Олимпиаду. Футбольный турнир Игр пройдёт во Франции с 24 июля по 10 августа в Париже (Франция).