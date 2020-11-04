«Зенит» был в 10 минутах от победы. Её украл бывший нападающий «Локомотива»

Всего 10 минут не хватило «Зениту», чтобы принести России первую победу в Лиге чемпионов. Благодаря домашней ничьей с «Лацио» команда Сергея Семака набрала первое очко на групповом этапе. Однако это ничья, по сути, сродни поражению, ведь петербуржцы упустили возможность включиться в борьбу за второе место в группе, а во втором круге их ждут матчи со своими конкурентами «Лацио» и «Брюгге» в гостях.

Главные события матча «Зенит»– «Лацио»:

— В стартовом составе «Зенита» оказалось всего четыре легионера. С «Лацио» не сыграли три основных игроков группы атаки – Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Малком. Кроме того, российский полузащитник Леон Мусаев травмирован, а защитник Дмитрий Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов.



— У «Лацио» было ещё больше потерь из-за коронавируса и травм. В Петербург не прилетели шесть игроков основы – голкипер Томас Стракоша, защитник Штефан Раду, полузащитники Луис Альберто, Лукас Лейва и Мануэль Лаццари, а также обладатель «Золотой бутсы» прошлого сезона нападающий Чиро Иммобиле. Помимо них вне игры остались Денис Вавро, Гонсало Эскаланте и Дьяван Андерсон.

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— В этот раз Сергей Семак, несмотря на потери в составе, принял решение сыграть по привычной для команды схеме 4-4-2 или 4-4-1-1. Пару нападающих составили отдохнувший Артём Дзюба и Александр Ерохин. Оба высокие, хорошо играющие головой, тем не менее «Зенит» не спешил с длинными передачами на своих рослых снайперов. Чемпионы России играли низом, чего, к слову, и требуют критики Семака. При обороне у Дзюбы были отчасти развязаны руки, чтобы раньше времени не сели батарейки. Вильмар Барриос по ситуации опускался третьим в розыгрыш мяча, но дуэт форвардов римлян не так уж активно прессинговал. «Лацио» перекрывал центр поля.



— У «Зенита» по такой игре получалось подготавливать кроссы – Дзюба с Ерохиным ждали в хороших позициях передач в штрафную. В результате гол пришёл с левого фланга. Дуглас Сантос грамотно сыграл на подборе, Юрий Жирков хорошо исполнил подачу, а форварды вместе с Кузяевым здорово исполнили всё в касание. Ерохин, забивший в четырёх подряд турах РПЛ, продолжил результативную серию.

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— После гола петербуржцев картина на поле поменялась. «Лацио» поддавил. Чувствовалось, что тем же Кузяеву и Жиркову в их физическом состоянии каждая серия рывков туда-обратно даётся с большим трудом, хотя нельзя сказать, что у игры был очень высокий темп. Первый тайм остался за «Лацио» по ударам – 6:3 (в створ – 1:1). Но по счёту за «Зенитом».

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— «Зенит» после перерыва не стал садиться глубоко в оборону с целью удержать любыми средствами минимальную победу, и это правильно. Петербургская команда по-прежнему стремилась держать мяч, не отказалась от контригры. Хозяева не давали гостям поднять головы при владении мячом. Семаку на исходе часа пришлось менять автора гола Ерохина, получившего повреждение колена. Зато впереди у «Зенита» появился быстрый форвард — Андрей Мостовой. То, что и нужно, для атак на скорости. Как же Мостовой не забил в моменте, который сам себе создал сразу после выхода на замену!



— Только в последние 20 минут «Лацио» смог прижать «подсевших» чемпионов России. В этот отрезок слабым местом у «Зенита», как ни странно, оказался Барриос, который до того был едва ли не лучшим в составе сине-бело-голубых. Колумбиец привёз опасный штрафной, организовал потерей контратаку на свои ворота, заработал глупую жёлтую карточку в ответ на провокацию соперника. И всё-таки у римлян не было стопроцентных моментов. Тем обиднее гол экс-нападающего «Локомотива» Фелипе Кайседо. «Зенит» совершил коллективную ошибку в обороне: Деян Ловрен поскользнулся, а Магомед Оздоев и Ярослав Ракицкий не разобрались, как передавать друг другу Кайседо.



— «Зенит» собрался на концовку, создал несколько моментов на последних минутах. Мостовой даже забил после тонкой передачи Дзюбы. К сожалению, Артём, принимая мяч, застрял в офсайде. Такое с ним нередко случается – нужно быстрее реагировать на движение защитников. Впрочем, ничья справедливый результат. Во втором тайме у «Лацио» тоже было больше ударов – 9:4 (в створ – 2:1).