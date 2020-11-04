У нас глаза на лоб полезли: «Ничего себе приехали!» Как супер «Лацио» гостил в России

Впервые «Лацио» сыграл в России 23 года назад – соперником римлян в 1/16 финала Кубка УЕФА стал волгоградский «Ротор». В домашнем матче команда Виктора Прокопенко дала бой звёздным «орлам» — 0:0. Но в Риме справиться с грозной атакой соперника не получилось – 0:3. За «Лацио» тогда играли будущий обладатель «Золотого мяча» Павед Недвед, будущий главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, злой гений российского футбола Пьерлуиджи Казираги, Алессандро Неста, Джузеппе Беппе-гол Синьори, Владимир Югович…

Полузащитник волгоградцев Александр Беркетов вспомнил события осени 1997-го – два матча против «сборной Европы», тиффози, вино и даже (куда ж без него) «Спартак».

«Бокшич в Волгограде из автобуса вышел, cигаретку закурил. У нас глаза на лоб полезли: «Ни фига себе, приехала Серия А!»

— Первый матч с «Лацио» в Волгограде — нулевая ничья имени вратаря «Ротора» Платона Захарчука?

— Точно. Если бы не он, нам бы штук пять загрузили. Один раз отбил – и понеслось. Поймал кураж, мёртвые мячи тащил. Считаю, лучший матч Платона за «Ротор». После такой неимоверной игры «Лацио» должен был его покупать и вместо Маркеджани ставить.

Фото: laziowiki.org

— Чего-то особенного перед игрой съел?

— Может, икорки чёрной (смеётся). Тогда ещё была такая возможность.



— У «Ротора» за всю игру только один момент был.

— Да, у Зернова в первом тайме. Единственная ошибка «Лацио» в защите. Он выскакивал на ворота под углом, но понимал, что накрывают. Выбора не оставалось – только вошёл в штрафную и сразу пробил. Получилось — издалека и слабо. Итальянцы сами ошиблись — сами же исправились. Быстро догнали и «съели».



— Недвед выделялся?

— Не сказал бы. В самом начале матча, минуте на 6-й, Шмарко под него жёстко подкатился. Сразу дал понять: прогулки не будет. Это было в стиле Шмарика.



— Прокопенко после матча пожаловался: «К сожалению, у нас несколько игроков выпали из игры. Прежде всего это касается центральных полузащитников Беркетова и Бурлаченко, позволивших Юговичу делать на поле всё, что угодно».

— Да? Нам Евгеньич ничего такого не говорил. Ни в перерыве, ни после матча. Был бы недоволен — напихал бы. Да и Югович ни голом, ни передачей не отметился. Может, действительно не лучший наш матч был, но и не провальный точно. В середине нас итальянцы не возили. И закончилось всё – 0:0. Достойный счёт с одним из лидеров чемпионата Италии, который тогда, считаю, был сильнейшим в мире.



— В Италию ехали с надеждой повторить успех «Олд Траффорда»-95? С «Манчестером» первый матч дома тоже 0:0 закончили.

— Мысли такие были. Хотя понимали, что предстоит очень сложная игра. У «Лацио» состав был если не сборная мира, то Европы точно. По именам пробегитесь – ужас!

— Сильнее «МЮ»?

— Конечно. Звёзды «Манчестера» только начинали – Бекхэм, Гиггз, Невиллы, Скоулз, Батт… Их ещё никто не знал. 19-20-летние пацаны. Это потом они поперли.



У итальянцев же команда была матёрой. И в плане физики все очень здоровые ребята. Мы в первый раз таких мощных футболистов увидели. Чтобы именно вся команда как на подбор. Из наших в этом плане соперничать с ними могли только Веретенников да Вова Геращенко. А там — Неста, Фавалли, Бокшич… Монстры! Только Недвед был небольшого роста, но мускулистый.

Бокшич с нами из-за травмы не играл, даже не переодевался. Запомнилось, как он в Волгограде из автобуса вышел и, особо не прячась, спокойно сигаретку закурил. Перед матчем! У нас глаза на лоб полезли: «Ни фига себе, приехала Серия А! Может, он ещё на поле так выйдет?». Не удивлюсь, если Бокшич и пивка волгоградского лупанул (смеётся).

Криминал, тренировки подшофе и одна зарплата за год. Правда о футболе 90-х — от Беркетова Стал с ЦСКА чемпионом, не сыграв за сезон ни матча.

«Горюнов ходил по раздевалке и орал: «Вы кому проиграли?! Это ж команда уровня «Локомотива» Нижний Новгород!»

— В Риме всё началось с опасного момента «Ротора». Вот как его описал «Спорт-экспресс»: «Веретенников подал угловой, а Беркетов с шести метров головой едва не замкнул передачу».

— Шла 2-я минута — я в падении пробил. Но толком по мячу не попал – он от плеча отскочил и пролетел рядом со штангой.



— И почти тут же забил Казираги. Прокопенко: «На ход матча существенно повлиял быстрый гол «Лацио». Шмарко допустил детскую ошибку — решил сделать искусственный офсайд. Это стало психологическим ударом для команды».

— Конечно, было неприятно в самом начале пропускать. Тем более, по сути, это была их первая осмысленная атака. Но при счёте 0:1 ещё жила надежда. Считай – один гол забиваешь и идёшь дальше. Всё решил второй мяч.



— Суперудар Манчини на 35-й минуте, который потом сравнивали с голом ван Бастена в финале Евро-88.

— Манчини нормально засадил. После этого игра была сделана. Думаю, разозлили мы их. В Волгограде не дали забить, в Риме момент создали. Вот они и ответили. Напряглись на полчасика, и этого хватило. И нас успокоили, и сами успокоились.



После игры Горюн (президент клуба Владимир Горюнов. – Прим. «Чемпионат») ходил по раздевалке и орал: «Вы кому проиграли?! Это ж команда уровня «Локомотива» Нижний Новгород!». Так смешно получилось. Кричит: «Уровня «Локомотива»!». Мы — между собой: «Ну «Локомотив» — это ещё нормально. У Сёмина сейчас хорошая команда». А Горюн после небольшой паузы: «…Нижнего Новгорода!».

Фото: РИА Новости

— Шансы зацепиться были? Писали: судья Михел во втором тайме пенальти на Зубко не дал.

— Да не было там ничего. Зуб «нарисовал» пенальти. Михел грамотно разобрался.



— Ещё разговоры ходили – «Ротор» в Риме больше думал о золотом матче со «Спартаком». Через пять дней в Волгоград вас ждала схватка с красно-белыми за титул чемпиона России.

— И такого не было. Иначе бы отправили в Рим дубль, а сами спокойно готовились к «Спартаку». В Италии мы думали только о «Лацио». И, кстати, считаю, пройди мы римлян, на этом фоне могли и «Спартак» обыграть. Но…



— Пройти тот «Лацио» — это вообще реально было?

— Шансов было очень немного. Они были на голову сильнее и повозили нас прилично. О чем говорить, если за два матча мы создали всего два полумомента. Притом что атака «Ротора» была одной из лучших в России.

Топ-пара бомбардиров из 1990-х: рекорд Веретенникова и Нидергауса держится до сих пор! Дзюбе и Азмуну далеко до этих парней. 39 голов на двоих в одном из сезонов — как они это делали?

— С кем-то футболками поменялись?

— Я? Нет. И вообще, кажется, никто не менялся. Ещё не особо принято было. К тому же в «Роторе» на весь сезон всего несколько футболок выдавали.



— Рим посмотреть удалось?

— Куда там. Аэропорт, гостиница, стадион. Помню, в гости Омарик Тетрадзе приехал – он тогда за «Рому» играл. Немного посидели в лобби – и всё.



— Чем «Стадио Олимпико» запомнился?

— Первый раз увидел, что на стадионе может быть три раздевалки. Для гостей, для «Лацио» и для «Ромы». Кажется, на «Сан-Сиро» так же. Болельщики запомнились. У нас такого ещё не было — огромные флаги, файеры, песни. Акустика там, конечно, офигенная.

— В «дьюти фри» на обратной дороге заглянули?

— Я – нет. Настроение было не то. Ещё Горюн напихал… С горя выпить? Так «Спартак» был через пять дней.



— Вина бы итальянского на память взяли.

— Я по вину – не очень. Разве что Семаку в подарок. Хотя кто-то из ребят, наверное, купил в домашнюю коллекцию – «Амаретто», «Мартини».

«Уверен — Цыля заиграл бы в «Лацио». Такого игрока – в плане техники – у них тогда не было»

— Звёзды того «Лацио» стоят отдельных воспоминаний. Недвед. Можно было представить, что это будущий обладатель «Золотого мяча»?

— Чтобы прямо «Золотого мяча» — нет. В том «Лацио» многие здорово смотрелись. Не было такого, как в наших матчах против «Бордо» — есть Зидан и все остальные. Конечно, было видно, что Недвед – хороший футболист. Бегал как собака, давал объём. Жёсткий, наглый. Он тогда ещё короткую стрижку носил. Маленький, кривоногий. Не сказать, что у него какая-то сумасшедшая техника была, но старательный. Чисто игрок для итальянского футбола.



— Известно, что после Евро-96 «Лацио» хотел купить Цымбаларя, но тот рассматривал только совместный трансфер с другом Никифоровым, и римляне взяли у «Спарты» Недведа. Вы с Цымбаларём дружили – он что-то об этой истории рассказывал?

— Нет. Хотя, уверен – Цыля заиграл бы в «Лацио». Такого игрока – в плане техники – у них тогда не было.

Судьба Цымбаларя после «Спартака»: ушёл спасать карьеру в «Локо», выдержал лишь 8 месяцев Последняя попытка вернуться на топ-уровень. Забил победный гол в финале Кубка, но, говорят, отказывался выходить против «Спартака».

— Казираги. Злой гений российского футбола. Три гола в ворота сборной – два на Евро-96 и тот, который оставил нас без ЧМ-98, гол «Ротору». Как он это делал?

— Чувство гола потрясающее. Не зря человек столько за карьеру забил. Даже в нашем матче – мяч от штанги именно к нему отскочил. Чутьё…

— Манчини. Ему уже 33 года исполнилось. Но многим молодым фору давал.

— Мастер – что тут скажешь. Он тогда, кажется, первый сезон за «Лацио» проводил – только пришёл в команду. В памяти отложилось: Манчини и другие звёзды римлян на игры выходили, как на подиум. Причёски на геле, ноги бритые — аж блестят все.



— Вы же с Манчини потом в «Зените» пересекались. Когда он первую команду возглавлял, а вы помогали Радимову в «Зените-2».

— Не пересекались. В том плане, что вторая команда «Зенита» итальянским тренерам, как и до этого Виллаш-Боашу, была вообще по боку.



— Неста совсем молодой был. 21 год всего.

— Но уже машина. А потом ещё здоровее стал. Помню, как мы с Геной Орбу приехали на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Милан». Это, кажется, был 2004 год. «Милан» подъехал к стадиону, вышел из автобуса – Неста, Стам, Каладзе… Все под два метра, у всех мышцы – как у Шварценеггера. Они из салона чуть ли не на карачках выбиралась – в дверь никто не вписывался. У меня рядом с ними такое ощущение возникло, будто я в Волгограде к памятнику Родине-матери подошёл. И мы стоим – я, Орбу, Гена Зубов… Прокопенко, он тогда в «Шахтёре» работал, посмотрел на нас, на них: «Вот такими должны быть настоящие футболисты!»

«Посмотрим, как реабилитологи «Зенита» восстановят Дзюбу»

— Через полтора года с «Лацио» встретится уже «Локомотив» и едва не пройдёт римлян. В полуфинале Кубка кубков — 1999 команда Сёмина ни разу не проиграет итальянцам – 1:1 в Москве и 0:0 в Риме.

— Я же говорю, у «Локомотива» тогда хорошая команда была.



— Заводилой в атаке был колоритный Заза Джанашия.

— Сёмин любил таких форвардов – Гарин, Джанашия. Юркие, техничные.



— Колобки.

— Это для зрителей — колобки, а для защитников – проблема. Попробуй, останови! Кували их нещадно.

«Палыч, ты полмашины на мои штрафы купил!» Где сейчас любимец фанатов «Локо» Заза Джанашия Он классно играл и прилично чудил.

— В 1999-м «Лацио» выиграет Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, взяв верх над великим «МЮ» Фергюсона. А в 2000 году станет чемпионом Италии. В той команде играли также Салас, Михайлович, Симеоне, Станкович и Верон. Считается, что это сильнейший «Лацио» в истории.

— Так они, вроде, после этого ничего не выиграли? Получается, это было их лучшее время. Ещё раз — в те годы за «Лацио» играла сборная Европы.

Фото: Getty Images

— А для «Ротора» та ничья с римлянами – до сих пор последнее очко в еврокубках. Представить такое осенью 97-го…

— Если бы кто-нибудь сказал об этом, я бы подумал, что человек сумасшедший. Но жизнь, увы, распорядилась по-своему.



— «Зенит» – «Лацио» – прогноз на игру?

— Голов должно быть много. «Лацио» — результативная команда. Многое будет зависеть от состояния Дзюбы. Посмотрим, как его клубные реабилитологи восстановят. Думаю, если «Зенит» в первые полчаса не пропустит, должен взять очки.

КАК ЭТО БЫЛО

Кубок УЕФА — 1997. 1/16 финала



Первый матч



«Ротор» (Волгоград, Россия) – «Лацио» (Рим, Италия) — 0:0.



«Ротор»: Захарчук, Шмарко, Геращенко, Олеников, Абрамов (Жуненко, 80), Беркетов, Бурлаченко (Кривов, 62), Есипов, Веретенников, Нидергаус, Зернов (Зубко, 76).



«Лацио»: Маркеджани, Панкаро, Лопес, Неста, Фавалли, Алмейда, Недвед, Фузер, Югович, Манчини, Казираги.



21 октября 1997 года. Волгоград. Центральный стадион. 25 000 зрителей. Судья: Фернандес Марин (Испания).



Ответный матч



«Лацио» — «Ротор» — 3:0 (2:0).



«Лацио»: Маркеджани, Негро, Лопес, Неста, Фавалли, Алмейда, Недвед (Марколин, 46), Фузер, Югович (Вентурин, 64), Манчини (Синьори, 76), Казираги.



«Ротор»: Захарчук, Шмарко, Олеников, Жуненко, Абрамов, Беркетов, Кривов (Бурлаченко, 68), Есипов, Веретенников, Нидергаус, Зернов (Зубко, 46).



Голы: Казираги, 5 (1:0). Манчини, 35 (2:0). Синьори, 89 (3:0).



Предупреждения: Захарчук, 28. Кривов, 51.



4 ноября 1997 года. Рим. «Стадио Олимпико». 40 000 зрителей. Судья: Михел (Словения).