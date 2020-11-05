А вот сегодня обидно. И похоже, что именно сегодня «Зенит» простился с плей-офф ЛЧ

Сразу опущу кадровый вопрос — серьёзные проблемы с составом были и у «Зенита», и «Лацио». Играли — кем могли.



Сразу отдам должное Ерохину. Лучший!



Пожурю Мостового — надо было забивать.



Не стану хаять Дзюбу. Мавр сделал своё дело (отдал голевую на Ерохина) – мавру нужно отдыхать.

Удивлюсь Венделу, который, как и Дзюба, пропустил матч с «Химками» (то есть перешёл на классический, комфортный недельный график), но вышел только на 91-й минуте. И это лучший трансфер года?



И сформулирую главную печаль: именно сегодняшняя непобеда рискует стать той потерей, которая не позволит «Зениту» впервые за пять лет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Зенит» покупает легионера, на которого претендовал ЦСКА. Кто такой Вендел Рассказываем о «бразильском Модриче».

В любом случае первое набранное очко — это шаг вперёд. Особенно вспоминая в какой печали и пессимизме, все мы находились перед игрой. Уж очень болезненным и неприглядным получился старт «Зенита». Домашнее поражение от аутсайдера «Брюгге», абсолютное отсутствие какой-либо атакующей игры в Дортмунде. Это ли чемпион России, которому некоторые провидцы успели навесить эполеты гегемона?



И вот уже разговоры об отставке Семака зазвучали всё громче и призывнее. Вплоть до того, что матч с «Лацио» мог стать последним для него во главе «Зенита». И одновременно последним шансом для питерцев включиться в борьбу за выход из группы.



Семак оказался в ситуации, когда он был вынужден что-то менять. То, что «Зенит» представил Европе в первых турах — однозначно не работало. Но на ходу, при серьёзных ограничениях времени и ресурсов…

«Зенит» лёг на дно в Дортмунде. Для кого-то в клубе уже звучит хит «Спектакль окончен» Безнадёга.ру. Наш чемпион в Европе несостоятелен. Но только ли Семак в этом виноват?

Оставлю экспертам-специалистам их работу — они детально разберут всё, что Семак изменил или попробовал изменить в игре «Зенита». Как Барриос стал опускаться глубже, как «Зенит» начал выходить в атаку через пас, а не забросы на Дзюбу… Главное отличие, по-моему — в эмоциональном окрасе сегодняшней игры. Припёртые к стенке (или ко дну турнирной таблицы), Семак и его парни выжали из матча с



«Лацио» всё что могли. Сил и кадров хватило на не самый незрелищный футбол, но на борьбу от ножа и почти победу, до которой оставалось всего 8 минут. «Зенит» выжимал эту победу не мытьем так катаньем, терпел и бился, понимая, что сегодня для него самым важным является результат. И тем обиднее гол Кайседо.

1 очко после 3 туров — при двух сыгранных домашних матчах это, конечно, печаль. Но не приговор. «Локомотив» Сёмина в 2003-м выходил из группы, имея после трех туров тоже 1 очко. Сам «Зенит» 7 лет назад при Спаллетти установил антирекорд Лиги чемпионов – вышел в плей-офф, набрав всего 6 очков.



Другое дело, где эти очки, потерянные в первых матчах, теперь добирать?



Надо бы уже в ответном матче с «Лацио», но представляете мне, что римляне дома будут совсем другим.

«У нас глаза на лоб полезли: «Ничего себе приехали!» Как супер «Лацио» гостил в России В конце 90-х самые звёздные итальянцы с Недведом и Нестой не смогли выиграть ни в Волгограде, ни в Москве.

Сегодня «Лацио» не изменил себе — он снова не проиграл в России. После ничьих 20-летней давности в Волгограде и Москве взял очко в Санкт-Петербурге. И во втором круге, в отличие от «Зенита», у него два матча дома.



Лишившись половины основного состава, «Лацио», такое ощущение, показал сегодня «футбол аль денте» — «на зубок». Доводить свое блюдо до полной боеготовности римляне будут через три недели на родном «Стадио Олимпико».



Куда «Зенит» мог бы поехать в совсем другом настроении.