Ждал Смолова и Кокорина, а дождался ЦСКА. Как сложилась судьба Адвоката после России

Целую пятилетку Дик Адвокат отработал в России. Сначала был успешный трёхлетний отрезок в «Зените» с чемпионством, Кубком УЕФА, Суперкубками России и Европы, а затем неудачный опыт в сборной России и невыход из группы на Евро-2012. С тех пор Маленький Генерал встречался с нашими командами только как соперник. Сегодня его «Фейеноорд» примет ЦСКА – отличный повод напомнить, как прожил Дик эти восемь лет после России.

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Уже будучи главным тренером «ПСВ», Адвокат признался, почему решил возглавить российскую сборную.

«В сборной Бельгии у меня была зарплата € 300 тыс. Но потом мне поступило очень щедрое предложение из России. Я не мог отказаться от таких денег. Не думаю, что найдётся тренер в моём возрасте, который бы это сделал», — откровенно сообщил Дик.

К работе в нидерландском клубе Адвокат приступил после чемпионата Европы. До 15 июля у него действовал контракт с РФС. Возвращение на родину получилось удачным: «ПСВ» со второго места попал в Лигу чемпионов. Команда Адвоката сметала всех на своём пути: «Рода» (5:0), 14:0 по сумме двух матчей с «Зетой» в Лиге Европы, «Венло» (6:0), «НАК Бреда» (6:1), «Хераклес» (5:1), «Ден Хааг» (7:0).

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Несмотря на успешный сезон, Дик отказался продолжать работать в клубе и перебрался в АЗ, а его место занял бывший ассистент Филлип Коку. Именно Коку руководил командой, когда Дик был со сборной России на Евро-2012.

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АЗ: восьмое место

Это был второй приход именитого специалиста в Алкмар. В сезоне-2009/2010 Адвокат совмещал работу в сборной Бельгии и в АЗ. На этот раз экс-тренер сборной России не проработал в клубе и года. В марте 2014 года АЗ дошёл до четвертьфинала Лиги Европы, но по окончании сезона Адвокат покинул команду.

Сборная Сербии и «Сандерленд»

В марте 2015 года Адвокат возглавил «Сандерленд», правда, перед Англией на протяжении четырёх месяцев трудился в сборной Сербии.

«Для меня деньги не главное. Если провести сравнение, то в сборной Сербии я получаю примерно в 20 раз меньше, чем получал в России. Я перестал тренировать клуб. Но согласился возглавить сборную Сербию при содействии людей из команды бывшего президента Российского футбольного союза Сергея Фурсенко. И я получаю колоссальное удовольствие от работы с сербской командой. Она по ментальности напоминает сборную России», — признавался голландец. Только с результатами в Сербии у Дика не сложилось: после четырёх матчей без побед Футбольный союз Сербии отправил Адвоката в отставку, при этом тренер отказался от компенсации за расторжение контракта.

В Англии Адвокат помог «Сандерленду» покинуть зону вылета. В конце сезона нидерландец принял решение уйти из клуба, но через неделю руководство клуба уговорило его вернуться.

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«В ходе долгих обсуждений с главой и спортивным директором «Сандерленда» они убедили меня, что я являюсь подходящим человеком для этого клуба. Быть частью «Сандерленда» в последние несколько месяцев было особенным чувством, после разговора с руководством и, конечно, моей семьёй мы все согласились с тем, что это правильное решение», — процитировала тренера пресс-служба «Сандерленда».

Возвращение было недолгим: после шестиматчевой безвыигрышной серии Адвокат вновь покинул свой пост. Теперь окончательно.

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«Фенербахче» и сборная Нидерландов

17 августа 2016 года Адвокат возглавил «Фенербахче». Перед этим он входил в тренерский штаб своей сборной, но решил надолго на вторых ролях не засиживаться и вернулся к руководящему посту.

Работу Адвоката в Турции оценить сложно. Его «Фенербахче» практически потерял шансы на чемпионство, за четыре тура до финиша отстав от «Бешикташа» на семь очков. Из Лиги Европы «канарейки» выбыли ещё на стадии 1/16 финала, за что могут быть «благодарны» Классону и Смолову.

Фото: РИА Новости

Атмосферу в клубе наладить тоже не получилось. Дик разругался с Эменике и ван дер Вилем, отправив обоих в дубль, призывал «Фенербахче» «найти тренера лучше, если кого-то не устраивают результаты», винил в неудачах себя и руководство. В итоге однолетний контракт с голландцем не был продлён.

В сезоне-2016/2017 «Фенербахче» занял третье место, а Адвокат вернулся в сборную, теперь главным тренером. На тот момент Адвокат стал самым возрастным наставником главной команды своей страны. Сборная Нидерландов не смогла отобраться на чемпионат мира в Россию, и после нескольких товарищеских матчей Дику пришлось искать новое место работы.

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«Спарта», «Утрехт», «Фейеноорд»

25 декабря 2017 года Адвокат возглавил роттердамскую «Спарту». После 17 туров клуб делил последнее, 18-е, место с «Родой», отставая от «Бреды» и «Твенте» на два-три очка. В общем, при полной концентрации сил можно было спастись.

В 17 турах под руководством Адвоката «красно-белые гладиаторы» выступили чуть лучше: пять раз победили, однажды сыграли вничью и потерпели 11 поражений — 16 очков. Опередили «Твенте», избежав прямого вылета. Тем не менее попали на пару с «Родой» в стыковые матчи. Система стыков в Нидерландах сложная: два представителя Эредивизи и восемь лучших команд второго дивизиона сражаются в плей-офф. Сперва «Спарта» одолела «Дордрехт», а в решающем раунде спорила с «Эмменом».

Первая встреча на поле соперника завершилась со счётом 0:0. На этом матче фанаты роттердамского клуба вывесили забавный плакат: «Наш Дик больше». Дело в том, что у тренера «Эммена» тоже имя Дик, а фамилия Люккен. Болельщики пошутили.

Но в действительности оказалось, что Дик Люккен крепче Дика Адвоката. В Роттердаме «Эммен» победил — 3:1. В обороне «Спарты» творился ужас, хотя хозяева забили первыми и получили шанс контролировать игру.

Фото: instagram.com/feyenoord

В «Утрехте» результаты были лучше: в 36 матчах во всех турнирах Адвокат одержал 18 побед и занял шестое место в Эредивизи, но даже здесь не удалось пробыть дольше сезона. В октябре 2019 года Адвокат стал главным тренером «Фейеноорда» и помог клубу завершить сезон на третьей строчке, попав в групповой этап Лиги Европы. Адвокат не раз обозначал профессиональный интерес к российским нападающим, то к Смолову, то к Кокорину, но ни одного заполучить в свой клуб не смог.

В текущем сезоне дела у Адвоката обстоят не так гладко: в чемпионате — пятое место после семи туров, в Лиге Европы — последнее после ничьей с загребским «Динамо» (0:0) и проигрыша «Вольфсбергу» (1:4).

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Адвокат против российских клубов

После отъезда из России Адвокат дважды встречался с российскими клубами. В 2014 году, главным тренером АЗ, он сразился с «Анжи» в Лиге Европы и прошёл дальше по сумме двух матчей (1:0 и 0:0). А в 2017-м за бортом оказался уже клуб Дика. Дома «Краснодар» одолел «Фенербахче» (1:0), а в гостях добился ничьей (1:1).

Надеемся, что и сегодня удача будет не на стороне нашего старого голландского знакомого.