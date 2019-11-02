Дик Адвокат снова в работе. Теперь ему предстоит тянуть «мёртвую лошадь»

Месяц назад Дику Адвокату исполнилось 72 года. Уже несколько раз он намекал или напрямую говорил, что его карьера близится к завершению — и всякий раз после этого находил новый клуб. Судя по всему, Адвокат просто не может представить свою жизнь без работы — это вообще частая история для голландских тренеров. Кес Рейверс, Ад де Мос, Фоппе де Хаан, Антуан Кон — все они активно пытались найти работу или работали в футболе после 70 лет. Не будет удивительно, если Луи ван Гал тоже в итоге решит, что отдыхать рано.

Адвокату — 72. Он хочет на пенсию, но, похоже, возглавит третий клуб за 2 года В чём дело?

Лео Бенхаккер пару лет назад объяснял, почему так происходит. 73-летний на тот момент голландский тренер жаловался: «Когда ты завершаешь карьеру, твой мир становится очень маленьким. Все, кто был связан с тобой многие годы, — игроки, коллеги, журналисты — все они исчезли в одночасье. Мой приятель Симон Келдер, который был президентом „Эксельсиора“, говорил об этом: „Ты не знаешь, через что предстоит пройти. Пока ты в работе, твой телефон звонит так часто, что ты хочешь забросить его в угол. И теперь ты в шоке, потому что всё прошло, и ты понимаешь, что прошло навсегда“. Лично я нахожу это довольно приятным чувством. Но когда я просыпаюсь около восьми утра и спрашиваю себя, что буду делать сегодня, часто не могу найти ответа. Тогда я просто шатаюсь целый день до одиннадцати вечера. А перед тем, как ложусь спать, смотрю на телефон и вижу, что мне никто не звонил целый день».

Очевидно, что у тренеров этого поколения есть боязнь оказаться ненужными и забытыми. Дик Адвокат к тому же ещё и тот специалист, которому важно иметь вокруг себя шум, он любит резонанс. Его мотивация снова вернуться в дело понятна.



Не совсем понятно другое: осознаёт ли Адвокат глубину кризиса, в котором оказался «Фейеноорд». Классический роттердамский клуб располагается на 12-м месте в таблице, имеет отрицательную разницу мячей, проиграл в главном голландском матче «Аяксу» 0:4 (по игре мог пропустить и десять только в первом тайме). Но это лишь вершина айсберга.



Академия «Фейеноорда» функционирует плохо. Руководство клуба декларирует ставку на своих игроков, но на летних сборах Яп Стам, посмотрев на тех, кого предлагают ему для основной команды, был в замешательстве — из всех к работе с основой был готов только Оркун Кёкчю, который дебютировал ещё в прошлом сезоне. «Фейеноорд» достаточно много тратит на развитие своего молодёжного департамента, но методологически сильно уступает не только «Аяксу» и ПСВ, но уже и АЗ, а «Зволле» и «Витесс» готовы отбросить клуб из Роттердама ещё ниже. Лучшие тренеры не идут в академию «Фейеноорда», и вложения в инфраструктуру не оправдываются.

Победители Кубка УЕФА в сезоне-2007/08: где они сейчас Ровно 10 лет назад «Зенит» выиграл первый еврокубок в своей истории. Что сейчас с героями той команды?

В руководстве клуба по-прежнему хаос. Технический директор Сьяак Трост и председатель наблюдательного совета Тон ван Бодегом должны были изменить губительную политику предыдущего босса Мартина ван Гила, но вместо этого продолжили принимать неверные решения. От ван Гила им досталось не самое приятное наследство — даже трансферы не приносили достаточно денег, так как договоры были составлены таким образом, что большую часть «Фейеноорд» раздавал предыдущим клубам. Однако и сами новые руководители ошибались. После неудачного прошлого сезона места ряда лидеров, среди которых Йенс Торнстра (14+9 в чемпионском сезоне, 8+5 — в прошлом) и Николай Йоргенсен (21+11 в чемпионском сезоне, 7+2 — в прошлом), должны были зашататься, но вместо этого с ними были заключены новые контракты — и на улучшенных условиях. В Нидерландах пишут, что «Фейеноорд» атаковали агенты, и это похоже на правду, учитывая такую цепочку событий. Тросту и ван Бодегому не хватило смелости менять политику клуба, им казалось, что «Фейе» и так останется как минимум третьей силой в стране.

Не хватило смелости менеджерам клуба и публично поддержать Япа Стама в момент начавшегося турнирного кризиса. Тренер был вынужден остаться один на один с проблемами — ему не купили игроков, которых он просил, ему не дали достаточно талантливую молодежь, которую обещали, а в итоге ещё и бросили в трудный момент. Руководство «Фейеноорда» отказывалось принимать проблемы, стараясь даже в такой момент сохранить лицо респектабельного клуба. Уже легендарная фраза Стама «Такое чувство, что здесь нужно было тянуть мёртвую лошадь» недалека от истины — клуб хотел казаться таким, каким быть перестал достаточно давно даже на национальном уровне. Чемпионство почти трехлетней давности теперь кажется чем-то невероятным — на этом фундаменте «Фейеноорд» не построил ничего.

Правом на звонок Адвокату клуб воспользовался по понятным причинам. В краткосрочной перспективе Маленький генерал может попытаться навести порядок — переподписанные игроки, повисшие на «Фейе» мертвым грузом, все же каким-то образом стали когда первыми. Адвокат всегда умел мотивировать и держать дисциплину таким образом, что команда поддерживала определённый уровень. Задача Дика сейчас — не допустить полной катастрофы и стать промежуточным звеном на пути к переменам. Однако даже здесь «Фейеноорд» пытается идти сомнительной дорогой, полагаясь на Франка Арнесена. Арнесен, резюме которого как минимум противоречиво, а по факту поддерживается только невероятным количеством знакомств в футбольном мире, а не классной работой, будет главным человеком в спортивном департаменте клуба. В Роттердаме очень рассчитывают на его международную сеть, доступа к которой у клуба не было годами, но если ваша последняя надежда — это Франк Арнесен, дела выглядят действительно паршиво.



Адвокату нужно пожелать удачи и терпения. «Фейеноорд» продолжит попытки казаться респектабельным, а потому вся критика снова сосредоточится на тренере.