10 главных голландских талантов, за которыми скоро выстроится очередь

Прошлым летом Эредивизию и амстердамский «Аякс» синхронно покинули Маттейс де Лигт и Френки де Йонг, восходящие звёзды голландского и всего мирового футбола. В конце января 2020 года чемпионат Нидерландов лишился перспективного вингера Стивена Бергвейна, который перебрался из ПСВ в «Тоттенхэм». Также ожидается, что в ближайшее трансферное окно примеру товарищей по сборной последует и Донни ван де Бек, за которым, как утверждают СМИ, охотится «Манчестер Юнайтед». Но в королевстве отлично растут не только тюльпаны, и указанным игрокам на смену уже готовы прийти новые таланты, за которыми совсем скоро может выстроиться очередь из европейских клубов.

Тем более из-за кризиса, вызванного пандемией, многие команды не смогут в ближайшее время тратить солидные суммы на покупку раскрученных игроков. Далеко не все копили деньги во время трансферных банов, как это делал легко расстающийся с миллионами «Челси». Но необходимость в усилении никто всё равно не отменял. Поэтому в условиях жёсткой экономии взоры клубов ещё больше должны будут устремиться на Эредивизию и молодых голландских игроков. Если вам нужны талантливые и качественные футболисты по адекватным ценам, добро пожаловать в Нидерланды. Все данные о контрактах и оценочной стоимости взяты с сайта transfermarkt.com.

Мохаммед Ихаттарен (ПСВ)

Возраст: 12.02.2002 (18 лет)

Позиция: атакующий полузащитник

Контракт: до 30.06.2022

Стоимость: € 20 млн.

Фото: Getty Images

Мохаммед Ихаттарен – главный талант нового поколения голландских игроков. 18-летний юноша великолепно смотрелся в основной команде ПСВ в этом сезоне и уже является частью планов Рональда Кумана применительно к главной сборной страны. Футболист с марокканскими корнями имел репутацию восходящей звезды в академии красно-белых и дебютировал за ПСВ в возрасте 16 лет, выйдя на замену в матче против «Гронингена» 26 января 2019 года. С того момента его профессиональный рост было не остановить, и в минувшем сезоне в 33 матчах во всех соревнованиях он сделал 9 ассистов и забил 7 мячей, являясь одним из важнейших звеньев клуба из Эйндховена.

В своих лучших проявлениях невероятно техничный и уверенный в собственных силах Ихаттарен исполняет роль центрального атакующего полузащитника. Также Мохаммед может без проблем закрыть позицию вингера, и Рональд Куман уже назвал юношу одним из своих вариантов на правом фланге. В течение следующего года Ихаттарен будет стремиться не только к продолжению своего быстрого развития с ПСВ, но и к закреплению за собой места в сборной Нидерландов. Вполне возможно, что Мохаммед Ихаттарен ослепит весь мир своими выступлениями уже на Евро-2021.

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Мирон Боадю («Аз Алкмар»)

Возраст: 14.01.2001 (19 лет)

Позиция: центрфорвард

Контракт: до 30.06.2023

Стоимость: € 18 млн.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

19-летний центрфорвард Мирон Боадю только в минувшем сезоне стал основным игроком в своём АЗ, но уже успел дебютировать в сборной страны и отметить это знаменательное событие забитым мячом. Атлетичного и скоростного нападающего, несомненно, ждёт блестящее будущее. Боадю всё ещё развивает многие аспекты своей игры, но уже сейчас имеющиеся навыки делают 183-сантиметрового форварда смертельно опасным для ворот соперника. Исключительный контроль мяча, поставленный и точный удар, уверенная верховая игра позволили ему настрелять 14 мячей в Эредивизии и ещё 6 в еврокубках. Подобные выступления не остались незамеченными, и уже в конце апреля в голландской прессе появлялась информация о том, что за талантливым игроком следит «Барселона». Но, вероятно, ему всё-таки следует ещё на год остаться в воспитавшем его клубе и закрепить нынешние успехи.

Райан Гравенберх («Аякс»)

Возраст: 16.05.2002 (18 лет)

Позиция: центральный полузащитник

Контракт: до 30.06.2023

Стоимость: € 11 млн.

Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

Новоиспечённый центральный полузащитник «Аякса» привлёк к себе внимание специалистов, выступая ещё в команде аяксидов U17 в 14-летнем возрасте. Высокомерное поведение юноши может вызывать негатив, но признать его несомненный талант это точно не должно помешать. Регулярно выступая за резерв амстердамцев последние два года, Гравенберх накопил солидный игровой опыт, и было видно, что он находится не на своём месте. Благодаря внушительным физическим данным и росту в 190 см он легко доминировал над сверстниками и более взрослыми футболистами в Эрстедивизии (втором по силе дивизионе). Игрок также отличается резкостью и быстрым принятием решений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в минувшем сезоне он провёл 11 встреч и за главную команду. Да, солидных, но далеко не идеальных. Технически одарённый хавбек хорош не только в оборонительных действиях и отборе, на его счету значатся 8 забитых мячей, 2 из которых пришлись на Эредивизию. В следующей кампании, нужно полагать, мы будем чаще видеть его в основе «Аякса» и наблюдать за дальнейшим прогрессом.

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Наджи Унювар («Аякс»)

Возраст: 13.06.2003 (17 лет)

Позиция: левый вингер

Контракт: до 30.06.2022

Стоимость: € 4 млн.

Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Академия «Аякса» безостановочно выпускает молодых талантливых игроков, но в лице 17-летнего Наджи Унювара у амстердамцев есть абсолютная жемчужина. Он привык исполнять роль левого вингера, но может занимать и позицию «десятки». Его способности и техника называются сенсационными, и они уже принесли ему сравнения с Хакимом Зиешем в голландских СМИ. Наджи является основным игроком «Йонг Аякса» (вторая команда) и выдал своим партнёрам 5 голевых передач в 10 матчах Эрстедивизии. Успел он дебютировать и за взрослую команду в матче Кубка Нидерландов со «Спакенбургом» 22 января, попутно забив свой первый мяч на высшем уровне. В «Аяксе» абсолютно все потрясены развитием своего юного дарования, который ослепляет болельщиков дриблингом и умением играть в пас. Пройдёт совсем немного времени до того, как Наджи будет блистать в Эредивизии.

Сонтье Хансен («Аякс»)

Возраст: 18.05.2002 (18 лет)

Позиция: центрфорвард/вингер

Контракт: до 30.06.2021

Стоимость: € 4 млн.

Фото: David Ramos/Getty Images

18-летний Сонтье Хансен быстро завоёвывает репутацию одного из самых ярких атакующих талантов Нидерландов. Его уже связывали с возможным переходом в «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Милан». Хансен может играть на обоих флангах атаки, но лучшие качества юноша предъявляет именно в центре. Он любит нестись в лоб на защитников соперника, демонстрируя им свои умения скоростного дриблера. Этот сезон был отличным для Сонтье – он успел дебютировать 18 декабря прошлого года в главной команде «Аякса» в кубковом матче, а через 4 дня появился и в Эредивизии во встрече с «Адо Ден Хаагом». Также в составе сборной Нидерландов он занял четвёртое место на ЧМ-2019 для игроков не старше 17 лет в Бразилии (проходил с 26 октября по 17 ноября), став лучшим бомбардиром турнира.

Мохамед Табауни («Аз Алкмар»)

Возраст: 29.03.2002 (18 лет)

Позиция: атакующий полузащитник / вингер

Контракт: до 30.06.2022

Стоимость: € 2 млн.

Фото: Ed van de Pol/Getty Images

Мохамед Табауни – звезда сборной Нидерландов, выигравшей юниорский чемпионат Европы в мае 2019 года. Игрок, забивший в финале испанцам победный мяч, пока ещё ждёт своего шанса на дебют в главной команде АЗ. Творческий атакующий полузащитник с исключительной техникой и виденьем поля также может выступать и на обоих флангах, используя свой эффективный дриблинг. Регулярно появляясь в составе «Йонг АЗ» в этом сезоне, Мохамед помог пять раз отличиться партнёрам, подтвердив репутацию хорошего распасовщика. Табауни вслед за Мироном Боадю, Кэлвином Стенгсом и Теном Копмейнерсом уже в следующем сезоне может стать очередным продуктом академии АЗ, который окажет значительное влияние на Эредивзию.

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Кензо Гаудмейн («Аз Алкмар»)

Возраст: 18.12.2001 (18 лет)

Позиция: центральный полузащитник

Контракт: до 30.06.2024

Стоимость: € 1,50 млн.

Фото: Nathan Stirk/Getty Images

К своим 18 годам центральный полузащитник Кензо Гаудмейн накопил богатый опыт в молодёжке АЗ, проведя в её составе более 60 матчей. А 16 мая 2019 «бокс-ту-бокс» игрок немного попробовал футбола высшего уровня, выйдя на замену в матче с «Эксельсиором». На данный момент ещё не совсем ясно, насколько хороши его атакующие и оборонительные способности для главной команды. Но то, что он очень проворен и за счёт дриблинга хорошо продвигает мяч, видно уже сейчас. Следующим шагом для победителя юношеского Евро-2018 в Англии, вероятно, станет попытка закрепиться в основной обойме АЗ.

Кеннет Тейлор («Аякс»)

Возраст: 16.05.2002 (18 лет)

Позиция: центральный полузащитник

Контракт: до 30.06.2021

Стоимость: € 2,2 млн.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В последние годы «Аякс» взрастил достаточное количество талантливых полузащитников, и следующий, кто стучится в дверь главной команды, – Кеннет Тейлор. В прошлом мае он был капитаном сборной U17, занявшей первое место на Евро в Ирландии. А в этом сезоне повязка красовалась на его рукаве и в матчах ЧМ-2019 в Бразилии. Тейлор является лидером на поле, который усердно работает на благо коллектива как при отборе мяча, так и при организации атак. Кеннет демонстрирует задатки классного плеймейкера и, несомненно, должен будет дебютировать в Эредивизии в предстоящем розыгрыше. Минувший он провёл в «Йонг Аяксе», отыграв 19 встреч и сделав 3 ассиста.

Брайан Броббей («Аякс»)

Возраст: 01.02.2002 (18 лет)

Позиция: центрфорвард

Контракт: до 30.06.2021

Стоимость: € 2 млн.

Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Брайан Броббей – нападающий с невероятным потенциалом. Агентом 18-летнего парня является Мино Райола. Невысокий, но очень крепко сбитый форвард, обладающий отличной скоростью и убийственной правой ногой, уже много лет впечатляет тренеров юношеских и молодёжных команд «Аякса» своей результативностью. В минувшем сезоне он продолжил оправдывать выданные в «Йонг Аяксе» авансы, забив в Эрстедивизии 7 мячей в 13 играх. Показатель должен был быть значительно выше, но вмешалась травма, которая также не позволила Броббею показать себя на осеннем юниорском ЧМ-2019 в Бразилии. Тем не менее Брайан является двукратным чемпионом Европы (2018, 2019) со сборной U17, за которую настрелял 16 голов в 23 встречах. Похоже, что у Райолы подрастает очередной сверхприбыльный подопечный.

Лютсарел Гертрейда («Фейеноорд»)

Возраст: 18.07.2000 (19 лет)

Позиция: правый/центральный защитник

Контракт: до 30.06.2022

Стоимость: € 900 тыс.

Фото: Getty Images

В Нидерландах культивируют атакующий футбол, поэтому до сего момента в нашем списке были представлены исключительно нападающие и полузащитники. Но пришло время обороны и лично защитника «Фейеноорда» с труднопроизносимым именем Лютсарел Гертрейда. Уход Джерри Сен Жюста в «Майнц» и проблемы со здоровьем у арендованного Рика Карсдопа предоставили 19-летнему парню возможность пробиться в основной состав роттердамцев. И 184-сантиметровый атлет сполна ей воспользовался. В молодёжных командах он выходил исключительно на месте центрдефа, но Дик Адвокат перевёл Лютсареля на правый фланг, где тот отбегал аж 17 встреч (11 из них в старте) в Эредивизии. Высокий, сильный и мощный защитник ещё, правда, должен прибавить в атакующей игре, чтобы претендовать на место райтбека на постоянной основе.