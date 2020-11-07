20 лет назад «Спартак» в последний раз вышел из группы ЛЧ. Напоследок хлопнули «Реал»

В эпоху Романцева «Спартак» ежегодно играл в еврокубках, и зачастую успешно. Важнейших побед при Олеге Ивановиче красно-белые одержали достаточно — один только «Реал» обыгрывали трижды! Сегодня о таком можно только мечтать. 7 ноября исполняется 20 лет, как «Спартак» в последний раз вышел из группы Лиги чемпионов. Давайте же вспомним, как это было! Предупреждаем, после прочтения могут пойти слёзы.

Как Романцев Тихонова выгонял

Осень 2000 года. «Спартак» с уверенной победы над леверкузенским «Байером» (2:0) начал сезон в Лиге чемпионов. Всеми любимый турнир в том году претерпел изменения: новые правила предусматривали два групповых этапа, но об этом позже. В спартаковскую группу помимо «Байера» попали «Спортинг» и «Реал». Следующий матч команда Романцева провела в Мадриде, где «королевский клуб» на глазах 40 тысяч болельщиков минимально переиграл москвичей (1:0). Но на следующий день о поражении говорили мало, нашлась тема поинтереснее. После игры в раздевалке «Спартака» вспыхнул конфликт между Тихоновым и Булатовым.

«Встреча с «Реалом», после которой мне пришлось покинуть «Спартак», стала последней каплей, – рассказывал Андрей Тихонов. – В раздевалке мы обсуждали игру с Витей Булатовым. Я спросил у него: зачем в конце матча бить с левой с 30 метров? Он же не Роберто Карлос. Витя в ответ предъявил мне претензии по другому эпизоду, когда я пробил по воротам, а мог отдать пас. В целом это рабочие моменты, ничего особенного там не было. Но Олег Иванович в той ситуации заступился за Булатова…»

Романцев был недоволен игрой Тихонова, поэтому встал на сторону Булатова.

«Считаю, что я был прав, вступившись за Булатова после встречи с «Реалом», — вспоминал Романцев. — Андрей сам провел тот матч не так, как положено. А моё мнение: пихать после игры может только тот, кто отыграл достойно, к кому не придерешься. Я сам, даже будучи капитаном «Спартака», если чувствовал, что сыграл плохо, никогда ребятам ничего не предъявлял. Так, на мой взгляд, и должно быть. Странно, если я сам возил телегу на поле, а потом пришел к тебе и начал тебя учить, как играть».

Фото: из личного архива Андрея Тихонова

В интервью «Чемпионату» технический директор «Спартака» Александр Шикунов раскрыл некоторые подробности инцидента:

«Романцев мне часто говорил: «Объяви ему, пожалуйста». В Мадриде с Тихоновым чего-то зацепились в раздевалке после поражения от «Реала». Андрюха напихал кому-то из игроков. Романцев услышал. И сказал: «Ты вообще-то сам не молодец». Тот сезон для Тихонова тяжело складывался. Не шло, не забивал. И та история в раздевалке стала последней каплей. Наутро Иваныч подошёл ко мне: «Объяви, пожалуйста». У меня был шок».

«Романцев предсказал будущее «Спартака» ещё в 2001-м» Александр Шикунов раскрыл детали краха романцевского «Спартака» и взлёта ростовского футбола.

Андрей и сам признавался, что 2000 год дался ему тяжёло. Как говорят в таких случаях, цифры — вещь упрямая. Заглянув в статистику, понимаем, о чём говорил Тихонов: сезон 1999: 19 голов + 11 ассистов; 2000: 1+5. По свидетельствам главных фигурантов истории, конфликта как такового не было, расставание прошло довольно мирно.

Уже без Тихонова «Спартак» дважды переиграл лиссабонский «Спортинг» (3:1; 3:0) и уступил в гостях «Байеру». Матч «Спартак» — «Реал» завершал программу первого группового турнира.

Матч ничего не решал, но «Лужники» собрали 82 тысячи зрителей

Перед лигочемпионским матчем с «Реалом» «Спартак» обеспечил себе очередные золотые медали чемпионата России. За тур до окончания первенства красно-белые переиграли «Ростсельмаш» (1:0). Отмечать времени не было — впереди игра против мадридистов. Хотя эта встреча не могла повлиять на итоговую расстановку в таблице: «Реал» при любом раскладе занимал первую строчку, «Спартак» — вторую.

В российскую столицу главный тренер «Реала» Висенте Дель Боске привёз довольно экспериментальный состав – без Рауля, Роберто Карлоса, Фернандо Йерро, Флавио Консейсао. Из-за дисквалификации пропускал встречу Луиш Фигу.

Спартаковцы были серьёзно настроены на «Реал»: «Матч надо обязательно выигрывать — по многим причинам, — перед матчем говорил журналистам Егор Титов. — Но прежде всего, чтобы порадовать наших болельщиков: стадион, я уверен, будет заполнен до отказа».

Артем Безродный настаивал, что нужно вернуть должок: «Все думают, что матч с «Реалом» будет носить характер товарищеского. Но мы так не считаем, ведь надо вернуть испанцам должок за поражение в Мадриде».

«Жаль, что Фигу не приехал, — огорчался Юрий Ковтун. — Ну ничего. На втором этапе попадутся не менее классные игроки».

Фото: РИА Новости

Романцеву, в отличие от Дель Боске, было не до экспериментов. Тренеру важно было сохранить игровой тонус в команде.

«В преддверии двух первых матчей следующего этапа москвичи проведут всего две игры: почти товарищескую во Владикавказе и кубковую с командой второго дивизиона. А весной москвичам будет ещё сложнее, ибо в момент, когда ведущие западноевропейские клубы выйдут на пик формы, «Спартак» будет только входить в сезон».

Но даже такой матч, исход которого не имел принципиального значения, вызвал ажиотаж у болельщиков.

«Мы предполагали, что игра соберёт полные трибуны, — рассказывала начальник отдела маркетинга «Лужников» Дина Беляева. — Желая избежать нездорового ажиотажа, начали продавать билеты заблаговременно — еще 28 октября. Основную часть реализовали к воскресенью, и накануне игры оставались билеты только в сектор С-1, по плану отводившийся болельщикам «Реала». Но их прилетело меньше, чем ожидалось — всего 160 человек. Оставшаяся часть билетов в «испанский» сектор была раскуплена счастливчиками за какие-то полчаса».

Так выглядел билет на матч «Спартак» — «Реал»

Удивительно, но в тот вечер не было даже спекулянтов:

«Спекулянты всегда были нашей головной болью, но мы провели небольшое расследование и наконец выявили источники утечки билетов, — продолжала Беляева. — Значительная часть их попадает в чёрный рынок благодаря спецзаявкам. Приходит, например, заказ от некоего учреждения на двести билетов. Но сотрудникам этой организации достаются всего-то 20-30, а остальные билеты попадают в руки спекулянтов».

По официальным данным, на матче было 75 тысяч болельщиков, а на самом деле — все 82 тысячи.

«Узнав, каким будет стартовый состав «Спартака», многие болельщики недоумевали: «Почему Дмитрия Парфенова нет даже в запасе?», — писал автор еженедельника «Футбол». — Оказалось, виновата травма, полученная защитником во время золотого матча с «Ростсельмашем». Ещё одним футболистом, который мог наблюдать за игрой с трибуны, был Егор Титов. Накануне матча с «Реалом» лучший бомбардир красно-белых подхватил ангину. В день игры у него подскочила температура, и доктор команды Юрий Васильков приложил максимум усилий, чтобы Титов всё же вышел на поле. «Егор — молодец! — не скрывал своего восхищения Васильков. — С учётом его состояния сыграл он просто здорово».

Что же происходило на поле?

«В концовке первого тайма казалось, что «Спартак» бьётся о бетонную стену, — это уже «СЭ».- Как часто бывает в таких ситуациях, помог случай. Титов, находясь метрах в 22 от ворот, то ли бил, то ли делал сильный прострельный пас. Только вот откликнулись на него вовсе не спартаковские форварды, а Каранка и Жереми. Один рикошет, второй — и «Спартак» повел в счете. На эмоциях от забитого гола спартаковцы еще минут пять кружили у ворот Сезара — но ни Робсону, ни дважды Маркао удача так и не улыбнулась. И вскоре москвичи успокоились. «Реалу» же при наступательных действиях явно не хватало сыгранности: многочисленные резервисты, конечно, жаждали доказать Висенте Дель Боске право на место в стартовом составе, но одной этой жажды было явно недостаточно.

Во втором тайме Булатов разрезает оборону классным диагональным пасом, следует прострел Баранова на Ширко, но замкнуть эту передачу мешает Мичел Сальгадо. Игра проходила под полным контролем хозяев. Лишь однажды огрызнулся «Реал», но опасный удар низом Солари разминулся с левым углом ворот Филимонова на несколько сантиметров. Последние минуты прошли под спартаковскую диктовку. Победив мадридцев, «Спартак» в третий раз в нынешней Лиге чемпионов выиграл дома — стопроцентный показатель!.. Очень достойно поступили спартаковцы, когда после окончания матча подбежали к каждой из трибун и поприветствовали тех, кто в этот холодный вечер пришел их поддержать. Подумать только — 82 тысячи болельщиков на матче, в котором «Спартаку» вроде бы уже ничего не было нужно. Это, думаю, и есть главный итог встречи с «Реалом». Итог, которым мы вправе гордиться».

Гулянья в честь победы над «Королевским клубом» проходили на Воробьевых горах и на Поклонной горе. Шумно было и возле столичных вокзалов, ведь на игру приезжали со всех точек России.

Ожидание длиною в 20 лет

Об успехе «Спартака» говорили по всему миру. Восхищались не только иностранные СМИ, но и уважаемые люди в футбольной среде.

Франц Беккенбауэр (на тот момент президент «Баварии») говорил о перспективах команды: «У чемпиона России хорошие перспективы. Не удивлюсь, если увижу «Спартак» в четвертьфинале Лиги».

«Российский «Спартак» произвёл на меня сильное впечатление, — говорил Берти Фогтс (на тот момент экс-главный тренер сборной Германии). — Эта лучшая российская команда, которая всегда играла в красивый, комбинационный футбол. В нынешнем году она действует не только эффектно, но и эффективно. Если им удастся удержать свою нынешнюю форму до середины декабря, а потом нормально подготовиться к февралю и марту, то москвичи вполне могут войти в восьмерку лучших команд турнира. Ну а дальше прогнозировать уже трудно…».

Арсен Венгер, тогда главный тренер «Арсенала», отметил Егора Титова: «В первую очередь удивил московский «Спартак» и его молодой лидер. Отмечу Егора Титова, очень сильный футболист. Другую команду, которая бы меня поразила, назвать трудно».

Егор Титов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Несмотря на лестные похвалы, второй групповой раунд красно-белые провалили. В группу к «Спартаку» попали «Бавария», «Арсенал» и «Лион».

22.11.2000. «Спартак» — «Арсенал» (4:1)

05.12.2000. «Лион» — «Спартак» (3:0)

13.02.2001. «Бавария» — «Спартак» (1:0)

21.02.2001. «Спартак» — «Бавария» (0:3)

06.03.2001. «Арсенал» — «Спартак» (1:0)

14.03.2001. «Спартак» — «Лион» (1:1)

Как итог — последнее место в группе и вылет из Лиги чемпионов.

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Прошло 20 лет, как «Спартак» в последний раз выходил из группы Лиги чемпионов. Конечно, московская команда ещё не раз участвовала в самом престижном еврокубковом турнире. Порой было очень плохо (1:18 — не забыто).

В последний раз красно-белые выступали в ЛЧ три года назад, но и там умудрились отхватить по полной (0:7 от «Ливерпуля» тоже не забыто).

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При подготовке материала использованы цитаты из автобиографии Олега Романцева «Правда обо мне и «Спартаке».