Был звездой советского футбола, но загубил карьеру по глупости. Где сейчас Сергей Щербаков

Советская школа была богата талантами. Даже после распада страны в бывших союзных республиках зажигались новые звёздочки. В 1990 году юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы, через год взяла бронзу ЧМ среди молодёжных команд. Тогда-то мир и обратил внимание на Сергея Щербакова. Даже в той незаурядной плеяде он был самым ярким, самым результативным, №1.

Уже в 20 лет Щербаков перебрался в лиссабонский «Спортинг», где играл вместе с Луишем Фигу. Выходца с горняцкого Донбасса котировали даже выше будущего обладателя «Золотого мяча». Многообещающую карьеру сломала одна роковая ошибка. Рассказываем, что случилось с Щербаковым, и чем он занимается сейчас.

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Начало карьеры и успех в молодёжной сборной

Донецкий «Шахтёр» был крепким середняком союзного первенства, но «с кубковым характером» (четыре победы и столько же финалов). Лучшие результаты клуба в чемпионате пришлись на 1970-е годы: два серебра и бронза. Несмотря на относительно скромный статус, «Шахтёр» обладал интересным составом. В частности, в Донецке начинали молодые Виктор Онопко, Андрей Канчельскис и Сергей Щербаков.

Все трое подавали большие надежды, но Щербаков был «футболистом от бога». Так характеризовал Сергея бывший одноклубник Игорь Леонов. Он имел всё, что требовалось атакующему игроку: скорость, технику, удар с обеих ног. Яркий пример – гол, забитый в ворота ЦСКА в апреле 1991 года. Тогда Щербаков подхватил мяч в центре поля, обыграл троих «армейцев» и точно пробил в дальний угол. Причём с правой, «нерабочей» ноги

К тому времени Щербаков уже был на слуху. Годом ранее он стал чемпионом Европы среди юниоров – в финале сборная СССР переиграла португальцев. В 1991 году Сергей отправился на молодёжный чемпионат мира, где сборная СССР заняла третье место. В полуфинале подопечные Костылева проиграли бразильцам, в составе которых блистали Роберто Карлос и Джованни Элбер.

Фото: Из личного архива Рамиза Мамедова

Бронзу восприняли не иначе, как провал. Щербаков заявил, что советские футболисты «недооценили бразильцев». Сейчас такое представить почти невозможно. Сергей же стал лучшим бомбардиром турнира, забив 5 забитых мячей (у Элбера и испанца Исмаэля Урсаиса было по 4).

В «Спортинге» Щербаков получал меньше всех, но всё равно был доволен

На Щербакова обратили внимание европейские клубы. Был спрос на Сергея и в родной стране, которая распадалась на части. «В составе молодежной сборной СССР я ездил по Европе. Видел, как живут там люди. Хотел выступать за европейский клуб, заработать денег. Потому и отклонил два предложения – от киевского «Динамо» и московского «Спартака», – сказал Щербаков в интервью «Газете по-украински».

Сергей поехал на просмотр в ПСВ, возглавляемый Бобби Робсоном. Английский специалист из-за проблем со здоровьем покинул клуб, и Щербакову пришлось вернуться в «Шахтёр». Хавбек принял участие в первом чемпионате Украины (18 матчей, 4 гола), но Робсон про него не забыл. Возглавив лиссабонский «Спортинг», сэр Бобби первым делом позвал к себе в команду Щербакова.



«Я получал в «Спортинге» 7 тысяч долларов. Как я потом узнал, это была самая маленькая зарплата среди всех иностранцев в клубе. Но после 600 рублей на родине эти деньги казались мне огромными», – признался Сергей. Вдобавок к этому, футболист получил новенький «Рено» и четырёхкомнатную квартиру.



Незадолго до переезда в Португалию Щербаков оказался перед сложным выбором – за какую сборную играть. Советский Союз к тому времени рухнул, а Сергей, хоть и родился в России, но практически всю жизнь провёл на Украине. В 1992 году Щербаков сыграл 2 матча за сборную Украины, но в конечном итоге сделал выбор в пользу России. Так же, как и другие украинцы – Цымбаларь, Онопко, Юран, Никифоров.

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Адаптироваться в «Спортинге» Щербакову помогли два болгарина – Ивайло Йорданов и Красимир Балаков. Оба понимали русский язык, а Балаков даже неплохо говорил. Кроме того, в другом лиссабонском клубе – «Бенфике» – играли Мостовой, Юран и Кульков.



Оказавшись в «Спортинге» по ходу сезона-1992/1993, Щербаков за полгода провёл 17 матчей и забил 4 мяча. «Робсон говорил, что Сергей напоминает ему самого себя в молодости, – вспоминал в разговоре с «СЭ» Паулу Барбоза, португальский агент Щербакова. – Тренер любил его и ценил. Щербаков быстро адаптировался, прогрессировал. Все понимали, что его ждёт большое будущее».

Щербаков попал в страшную аварию. Он сел пьяным за руль

В декабре 1993 года Робсона уволили из «Спортинга». Напоследок он устроил командный ужин, куда приехал и Щербаков. Как признался Сергей, между ними состоялся разговор: тренер обещал забрать хавбека к себе в новый клуб (через месяц он возглавил «Порту»). «На ужине я выпил немного виски, – вспоминал Щербаков. – Конечно, мне не следовало садиться за руль. Лучше бы вызвал такси».



По пути домой Щербаков устроил гонки с самим собой – проскакивал на «красный», превышал скорость. На одном из светофоров Сергей попал в аварию, которая перечеркнула его футбольное будущее. Новенький «Рено», подаренный клубом, влетел в машину местного журналиста. «На той улице, где разбился Щербаков, вечерами был мигающий светофор. Мне полицейские об этом рассказали. Люди привыкли пролетать по главной дороге, а в этот день почему-то светофоры включили», – признался «СЭ» Сергей Юран.

Фото: Из личного архива Сергея Щербакова

Борис Игнатьев, работавший с Щербаковым в молодёжной сборной России, рассказал о поддержке болельщиков «Спортинга». Даже сравнил очередь в палату, где лежал Сергей, с очередью в Мавзолей. «Очень большое количество людей, болельщиков, хотели его навестить, – вспоминал Борис Петрович. – И все несли ему цветы, разные игрушки. Представляете, как его обожали в «Спортинге»? Палата Серёги была на четверть заполнена подарками».



Щербаков чудом остался жив, но получил серьёзные травмы позвоночника. Как итог – паралич нижней части тела. Поначалу Сергей не терял оптимизма и верил, что вот-вот встанет на ноги.

Чем сейчас занимается Сергей Щербаков

Реабилитация, которую проходил Щербаков, не принесла результата. Карьера футболиста оборвалась на взлёте. «Мне не в чем упрекнуть свою судьбу. Сам виноват – нажрался виски, сел за руль и не справился с управлением», – сказал Сергей в одном из своих интервью.

Передвигается Щербаков на коляске. С конца 1990-х он живёт в Москве, а до недавнего времени даже работал в «Локомотиве». Там Сергея устроили на должность тренера-селекционера.



Щербаков живёт полной жизнью, порой даже слишком. В 2014 году Наталья Ковгар, бывшая жена Сергея, рассказала о проблемах в их браке. «После развода мы продолжали жить вместе. Щербакову так было удобно. В свое время Юрий Лужков подарил ему трехкомнатную квартиру в Москве. Сергей ее приватизировал и продал за 50 тысяч долларов. А на следующий день все деньги проиграл в казино», – откровенничала Наталья с «Экспресс-Газетой».



По словам бывшей супруги Сергея, сейчас он «лежит и ничего не делает». При этом Щербаков продолжает числиться в «Локомотиве» – клуб регулярно перечисляет ему по 60 тысяч рублей каждый месяц. Часто Сергея навещал Луиш Фигу, с которым они вместе играли за «Спортинг». «Серёжа ведь одного возраста с Зиданом и Фигу, – говорил Геннадий Костылев, работавший с Щербаковым в юношеской сборной СССР. – Я считаю, что Серёжа был лучше их. Выше обоих на голову!». Остаётся лишь гадать, как сложилась бы карьера Щербакова, не случись той вечеринки.